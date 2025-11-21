Bergsův boj v DC ocenila celá země. Tvá láska k Belgii zářila z každého bodu, napsal jeho otec
Byla to řežba, která všechny překvapila. Cobolli byl před zápasem jasným favoritem a měl bez větších problémů zajistit Itálii třetí finále v řadě. Souboje v Davisově poháru jsou však vždy v něčem speciální a tato bitva to jen potvrdila.
Belgičan Bergs se o bod pro svou zem, kterým by vyrovnal na 1:1 a zajistil závěrečnou čtyřhru, rval jako lev a padl až po více než třech hodinách. Navíc byl k vidění jeden z nejdelších tie-breaků v historii prestižní týmové soutěže. Rodák z Lommelu v něm promarnil celkem sedm mečbolů, prohrál ho 15:17 a musel zkousnout bezpochyby nejtěžší porážku kariéry.
Místo nadávek a výhružných zpráv, jak tomu po prohrách na tour často bývá, belgičtí fanoušci ukázali druhou stránku. Bergsovi se na sociálních sítích dostalo velkého ocenění a podpory za jeho výkon a bojovnost pro svou zemi.
Mezi všemi kladnými vyjádřeními vyniká především vyjádření jeho otce, který je součástí belgického týmu. "Když jsem tě viděl nastoupit na kurt během Davis Cupu, zaplavil mě nepopsatelný pocit hrdosti. Nenesl jsi jen raketu, ale i tíhu a naději celého národa – a pro Belgii jsi tam nechal úplně všechno," napsal na platformě X.
Bergs hraje v zápasech za národní tým rozhodně svůj nejlepší tenis. V posledních dvou sezonách má bilanci 8:3 a letos v Boloni zajistil své zemi postup do semifinále, když porazil favorizovaného Francouze Arthura Rinderknecha. "Viděl jsem oheň v tvých očích, odhodlání v každém pohybu a tvá láska k Belgii zářila z každého bodu. Celému světu jsi ukázal, co znamená opravdová oddanost. Dal jsi do toho všechno – a to je ta největší výhra," dodal jeho otec Koen.
"Ať už byl výsledek jakýkoli, pro mě jsi vyhrál dávno. Jsi šampion duchem, bojovník srdcem a syn, na kterého může být otec nekonečně pyšný. Týmovou bitvu jsme sice prohráli, ale ty sis získal respekt tenisového světa. Jsem šťastný, že jsem ten krásný okamžik mohl prožít s celou naší rodinou po boku. Pro takové chvíle žijeme," zakončil emotivní dopis, který sklidil na sociální síti obrovský úspěch.
