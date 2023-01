Bez dvou nejvýše nasazených! Po Nadalovi nezvládli 2. kolo AO ani Ruud, Fritz či Zverev

Casper Ruud dorazil do Austrálie i loni, ale v ATP Cupu si přivodil zranění a Australian Open se nezúčastnil. To však jeho výkony v následujících měsících vůbec neovlivnilo, protože prožil nejlepší sezonu své kariéry. Čtyřiadvacetiletý Nor získal tři tituly z antukových podniků ATP 250 a hrál finále French Open, US Open a Turnaje mistrů. Ještě k tomu ho dělila jediná výhra od postu světové jedničky.

Vstup do letošní sezony mu ale vůbec nevyšel. Z United Cupu odjížděl s bilancí 1-1, v Aucklandu překvapivě nestačil hned na Lasla Djereho a další nečekaný nezdar si připsal ve druhém kole Australian Open proti Jensonovi Brooksbymu. Američanovi sice nedovolil utkání ve třetím dějství dopodávat a po třech odvrácených mečbolech dovedl set do tie-breaku, který přemožitel Tomáše Macháče vyhrál, nicméně ve čtvrté sadě soupeři nedokázal vzdorovat a po skoro čtyřech hodinách mu podlehl 3-6 5-7 7-6(4) 2-6.

Dvouhra mužů na letošním Australian Open tak přišla už ve druhém kole o dva nejvýše nasazené. Včera v této fázi neuspěl Rafael Nadal, jenž dohrával proti Mackenziemu McDonaldovi se zraněním kyčle a Američanovi nesebral ani set.

Dvaadvacetiletý Brooksby, který při svém debutu v Melbourne Parku zaregistroval teprve svůj druhý skalp Top 10 a nejcennější výhru v kariéře, si o vyrovnání svého maxima na majorech (osmifinále US Open 2021) zahraje s Tommym Paulem. Jeho krajan v pětisetové bitvě udolal Alejandra Davidoviche. V jediném předchozím souboji loni v Cincinnati měl jasně navrch starší z Američanů.

Fritz prohrál s Popyrinem

O další překvapení se postaral domácí Alexei Popyrin, který po čtyřhodinovém boji udolal 6-7 7-6 6-4 6-7 6-2 světovou devítku Taylora Fritze z USA a připsal si už druhý letošní a celkově čtvrtý skalp hráče Top 10.

"Je úžasné hrát na domácím turnaji a slyšet publikum vyvolávat mé jméno. Po tom nepovedeném loňském roce je to nepopsatelné," usmíval se Popyrin, jenž loni včetně challengerů a kvalifikací 19krát nezvládl svůj úvodní zápas na turnaji.

23letý Australan, syn ruských imigrantů, vypadl v prvním kole i v generálce na Australian Open v Adelaide a namále měl na úvod i v Melbourne. S Chun Hsin Tsengem byl čtyřikrát dva míčky od porážky, ale bitvu ustál a dnes vyhrál druhý pětiseťák během tří dnů.

Do třetího kola grandslamu Popyrin postoupil popáté v kariéře. O své první osmifinále si zahraje s dalším Američanem Benem Sheltonem (h2h 0-0). 20letý mladík, jenž loni na podzim vyhrál tři domácí challengery, na Australian Open debutuje a připsal si první dvě grandslamové výhry. Dnes porazil 3-0 na sety Chilana Nicolase Jarryho.

Zverev prohrál s Mmohem

Po dlouhé pauze se nedaří Alexanderu Zverevovi. 25letý Němec, který si loni v semifinále Roland Garros přetrhl vazy v kotníku a i vinou dalších zdravotních potíží půl roku nehrál, po návratu prohrál 3 ze 4 zápasů.

Na Australian Open přitom bývalá světová dvojka a aktuálně 12. hráč světa čelil lucky loserům. Jenže i se soupeři, kteří neprošli kvalifikací, měl potíže. Peruánce Juana Pabla Varillase ještě v pěti setech přetlačil, ale s Američanem Michalem Mmohem už dnes cestu k vítězství nenašel a prohrál 7-6 4-6 3-6 2-6.

25letý Mmoh, jenž startuje jako šťastný poražený kvalifikant a v prvním kole otočil zápas s Francouzem po odvrácení mečbolu a obratu z 0-2 na sety, tak postoupil poprvé do 3. kola grandslamu. V Melbourne to dokázal jako teprve pátý lucky loser v historii.

"Tenis je bláznivý. Už jsem měl sbaleno na cestu domů a teď tu stojím po prvním postupu do třetího kola grandslamu. Je to nádherný pocit," radoval se Mmoh.

O místo mezi šestnáctkou nejlepších se Mmoh utká s krajanem Jefrreym Wolfem (h2h 0-2). Ten smetl 6-1 6-4 6-4 trápícího se Argentince Diega Schwartzmana, jenž nenavázal na předchozí první výhru po sérii osmi porážek, a vyrovnal své grandslamové maximum.

Djokovičovi soupeř vzdoroval tři hodiny

Nečekaně dlouho se na kurtu zdržel Novak Djokovič. S francouzským outsiderem Enzem Couacaudem ovládl tři ze čtyř setů, ale zvítězil až po více než třech hodinách hry 6-1 6-7 6-2 6-0.

Devítinásobný srbský šampion usilující o rekordní 22. grandslamový titul začal skvěle, ale v chladných podmínkách večerního programu začal mít znovu potíže s obvázaným hamstringem na levé noze a při medical timeout v průběhu druhého setu odešel do šaten.

Viditelné potíže s pohybem neměl, hráč z druhé světové stovky Couacaud ale srdnatě vzdoroval, skvělou obranou se s favoritem držel ve hře a v tie-breaku se postaral o vyrovnání na 1-1 na sety. Francouz ale vysokou úroveň své hry neudržel, Djokovič postupně převzal otěže zápasu a podle očekávání postoupil dál.

"Samozřejmě jsem chtěl vyhrát ve třech setech, ale Enzo hrál ve druhém setu skvěle a zaslouží si obrovské uznání. Když nastoupíte na kurt jako favorit, musíte počítat s tím, že soupeř bude riskovat a tlačit se do winnerů. Podařilo se mu vyrovnat na 1-1 na sety, ale tak to v tenisu chodí. Ne vždy vám všechno funguje podle představ. Mě to však spíše pomáhá, že si to rychle vyhodnotím a dostanu ze sebe maximum," komentoval Djokovič, jenž si v průběhu zápasu stěžoval na opilého fanouška.

"Dnešní atmosféra byla elektrizující. Ať už jsou to pozitivní věci, nebo negativní, patří to k tomu. Já tyhle zápasy Night Session miluju a doufám, že si tu ještě nějaké zahraju," usmál se Djokovič a netradičně promluvil o svém zranění hamstringu, které ho trápí od 7. ledna, kdy v Adelaide vyhrál semifinále proti Medveděvovi a nakonec dokráčel k titulu.

"Popravdě noha není dobrá. Den po dni s tím pracuju. Minulý zápas to bylo lepší, dnes to bylo zase trochu horší. Teď to závisí na Bohu, jestli mi pomůže. A samozřejmě na fyzioterapeutech. Půjdu teď na regeneraci a budu čekat na další zápas," popsal rodák z Bělehradu, jenž vylepšil letošní bilanci na 7-0.

O postup do osmifinále se Djokovič utká s Grigorem Dimitrovem (h2h 9-1). 31letý Bulhar, který v Melbourne čtyřikrát nechyběl ve čtvrtfinále a v roce 2017 si zahrál semifinále, dnes deklasoval 6-3 6-2 6-0 Srba Lasla Djereho a také druhý zápas ve dvou setech.

"Už delší dobu jsme spolu nehráli. Věřím, že to bude další skvělý zápas. On se v poslední době hodně zlepšil a dá se očekávat, že tady bude mít v publiku spoustu fanoušků," dodal Djokovič.

S přehledem prochází pavoukem Andrej Rubljov. Po dominantním výkonu proti Dominicovi Thiemovi si nejlepší Rus v žebříčku poradil 6-2 6-4 6-7(2) 6-3 s nebezpečným Emilem Ruusuvuorim a postoupil do třetího kola. V něm se bývalý čtvrtfinalista potká s Danielem Evansem (H2H 4-4).

Bonzi a Bautista otočili z 0-2 na sety

Benjamin Bonzi vyhrál i svůj třetí pětisetový souboj. Dnes udolal po více než čtyřech hodinách boje 4-6 4-6 7-6 6-2 7-6(10-4) světovou patnáctku Pabla Carreňu ze Španělska, vůbec poprvé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrával 0-2 na sety, a postupem do 3. kola překonal své grandslamové maximum. O osmifinále se 26letý Francouz utká s domácím Alexem de Minaurem.

Teprve podruhé v kariéře a z 22 pokusů otočil zápas z 0-2 na sety Roberto Bautista. 34letý Španěl porazil 4-6 2-6 6-3 6-2 6-2 amerického syna Tracy Austinové Brandona Holta a po dvou kolech zůstal posledním nasazeným hráčem ve spodní čtvrtině pavouka.

O osmifinále si Bautista zahraje s Andym Murraym, nebo Thanasim Kokkinakisem.