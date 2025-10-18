Bouzková selhala a nevyužila mečbol. V kvalifikaci v Tokiu nezvládla roli jasné favoritky
Bouzková – Birrellová 6:2, 6:7, 2:6
Pro Bouzkovou se jedná o další krutou porážku na japonské půdě. Na silně obsazenou pětistovku v Tokiu totiž dorazila po nezdaru v osmifinále na probíhající akci v Ósace, kde ji rovněž od vítězství dělil jen vyhraný tie-break a také proti Viktoriji Golubicové byla favoritkou.
Porážka s 89. ženou světového pořadí Birrellovou, která se v posledních týdnech trápí a už na šesti turnajích v řadě nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, ale asi bolí ještě mnohem víc.
Pražská rodačka v úvodní sadě dominovala a po 40 minutách měla v zádech náskok setu. Od začátku následujícího dějství však začala tahat za kratší konec. Manko 2:4 zlikvidovala a za stavu 5:4 měla mečbol na returnu, jenže tuto sadu nakonec prohrála poměrem 3:7 v tie-breaku a v rozhodujícím setu už byla australská outsiderka jasně lepší.
Bouzková si tak překvapivě hlavní soutěže nezahraje a krajanky Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Markétu Vondroušovou v ní nedoplní. Její výborná forma z posledních měsíců se postupně vytratila. Po červencovém návratu na betony zapsala triumf na Livesport Prague Open, semifinále v Monterrey či osmifinále na tisícovce v Pekingu.
Vypadá to, že Bouzková se s letošní sezonou rozloučila touto nečekanou porážkou. Další turnaj v tomto tenisovém roce už totiž neplánuje a není v nominaci pro listopadovou baráž Poháru Billie Jean Kingové.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře