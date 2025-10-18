Bouzková selhala a nevyužila mečbol. V kvalifikaci v Tokiu nezvládla roli jasné favoritky

DNES, 08:10
WTA TOKIO - Marie Bouzková (27) nesplnila roli jednoznačné favoritky v úvodním kole kvalifikace na pětistovce v Tokiu. Nasazená jednička ztroskotala v japonské metropoli hned po prvním zápase, když nevyužila mečbol na returnu a po dvouapůlhodinové bitvě podlehla 6:2, 6:7, 2:6 trápící se Kimberly Birrellové (27).
Marie Bouzková nepotvrdila roli jasné favoritky (© PAUL MILLER / AFP)

Bouzková – Birrellová 6:2, 6:7, 2:6

Pro Bouzkovou se jedná o další krutou porážku na japonské půdě. Na silně obsazenou pětistovku v Tokiu totiž dorazila po nezdaru v osmifinále na probíhající akci v Ósace, kde ji rovněž od vítězství dělil jen vyhraný tie-break a také proti Viktoriji Golubicové byla favoritkou.

Porážka s 89. ženou světového pořadí Birrellovou, která se v posledních týdnech trápí a už na šesti turnajích v řadě nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, ale asi bolí ještě mnohem víc.

Pražská rodačka v úvodní sadě dominovala a po 40 minutách měla v zádech náskok setu. Od začátku následujícího dějství však začala tahat za kratší konec. Manko 2:4 zlikvidovala a za stavu 5:4 měla mečbol na returnu, jenže tuto sadu nakonec prohrála poměrem 3:7 v tie-breaku a v rozhodujícím setu už byla australská outsiderka jasně lepší.

Bouzková si tak překvapivě hlavní soutěže nezahraje a krajanky Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Markétu Vondroušovou v ní nedoplní. Její výborná forma z posledních měsíců se postupně vytratila. Po červencovém návratu na betony zapsala triumf na Livesport Prague Open, semifinále v Monterrey či osmifinále na tisícovce v Pekingu.

Vypadá to, že Bouzková se s letošní sezonou rozloučila touto nečekanou porážkou. Další turnaj v tomto tenisovém roce už totiž neplánuje a není v nominaci pro listopadovou baráž Poháru Billie Jean Kingové.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 500 v Tokiu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
3ryba16
18.10.2025 09:41
To neva, jedeme dál.
pantera1
18.10.2025 08:29
Maruško tobě ta Birell, ale vůbec nešmakovala .
aligo
18.10.2025 08:28
Škoda Maří
com
18.10.2025 08:15
No to je dost, konecne se tu muzu u Bouzkove A to tu bylo posledne kecu, ze vikendovy smeny zacinaj od 7:00 a kolik je? Uz ctvrt na 9
Ondřej.Jirásek
18.10.2025 08:20
zapomínáš, že si to naplánoval od osmi a zítra od devíti
