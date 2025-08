Bratr Siniakové byl kousíček od životního úspěchu. Maraton v Německu ale nakonec prohrál

ITF WETZLAR - Daniel Siniakov (22) sahal na podniku ITF M25 v německém Wetzlaru po svém druhém kariérním a největším finále na profesionální tour. Mladší bratr úspěšné Kateřiny Siniakové ale neuhájil náskok setu a brejku a k vítězství mu nepomohla ani likvidace obrovského manka v rozhodující sadě. Více než tříhodinový maraton s Francouzem Raphaelem Perotem (24) nakonec prohrál 6:3, 6:7, 6:7.

Siniakov – Perot 6:3, 6:7, 6:7

Nechybělo moc a Siniakov si zahrál v německém městě své největší finále v kariéře. Do semifinále se probojoval už na třetím turnaji v řadě a na rozdíl od těch dvou předchozích byl od finálové účasti opravdu kousek.

Souboj s Perotem měl výborně rozehraný. Po 47 minutách získal úvodní dějství, ale další dvě ztratil po více než hodině v tie-breaku. Přitom soupeř mohl být v obou těchto setech, které trvaly 87 a 74 minut, psychicky zlomený.

Siniakov totiž v tom druhém vedl 2:0 a také 4:2 a v posledním předvedl parádní likvidaci manka 1:5 a v tie-breaku si vypracoval náskok 4:1. Ztratil ale posledních šest míčů a po třech hodinách a 28 minutách opouštěl kurt jako poražený.

Finále na profesionální úrovni si zatím zahrál jen jednou v kariéře. Bylo to na začátku října 2022 na domácí patnáctce v Prostějově. Dlouho se jednalo o jeho jediný postup do semifinále, další posbíral až v posledních týdnech.

V následujícím vydání světového pořadí si výrazně polepší. Semifinálová účast v Německu ho nejen posune zpátky do nejlepší tisícovky, ale také bude znamenat nové maximum. Figurovat by měl okolo 880. místa. Pokud bude pokračovat v současné životní formě, měl by v hodnocení dál stoupat.

Výsledky turnaje ITF M25 ve Wetzlaru