Siniaková má první letošní titul! Ve finále dominovala a zkompletovala sbírku trofejí

WTA 125k VARŠAVA - Kateřina Siniaková (29) v letošní sezoně triumfovala ve čtyřhře žen i v mixu a do kompletní sbírky jí chyběla trofej ze singlových soutěží. Rodačka z Hradce Králové se dočkala na podniku 125k v polské Varšavě. V sobotním finále deklasovala 6:1, 6:2 Viktoriji Golubicovou (32), s níž prohrála všechny tři předchozí souboje, a získala první titul ve dvouhře po více než roce.

Siniaková – Golubicová 6:1, 6:2

Linec 2017, Guangzhou 2019 a loňské Australian Open. Na všech těchto třech turnajích Siniaková čelila Golubicové a pokaždé musela kousat třísetovou porážku. V sobotu ve finále varšavského podniku série 125k ovšem dominovala a za hodinu a čtvrt nadělila neoblíbené soupeřce pořádný výprask.

Rodačka z Hradce Králové zářila na returnu a pětkrát Golubicové prorazila servis. Na vlastním podání zlikvidovala všechny čtyři brejkbolové hrozby, kterým čelila v úvodu druhé sady, a tím odpor Švýcarky definitivně zlomila.

Katerina Siniakova mistrzynią turnieju WTA 125 w Warszawie!



W finale pokonała Viktoriję Golubić 6:1, 6:2.



Czeszka zaprezentowała się polskiej publiczności z bardzo dobrej strony. Kawał dobrego grania. Niektóre wymiany robiły niesamowite wrażenie.#PolishOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/QmPo20rohf — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 2, 2025

Siniaková absolvovala celkem netradiční přípravu na US Open. Před týdnem se představila na domácím Livesport Prague Open, kde uhrála čtvrtfinále, a v posledních dnech účinkovala o úroveň níže ve Varšavě místo probíhající tisícovky v kanadském Montrealu.

A zřejmě se rozhodla dobře, protože triumf je ohodnocen 125 body a v Kanadě by na takový bodový zisk potřebovala uhrát osmifinále. Vítězstvím nad Golubicovou vylepšila svou finálovou bilanci na 15:6. Na úrovni 125k triumfovala podruhé a na titul čekala od loňského května, kdy se radovala na akci stejné kategorie ve Španělsku.

Navíc má v letošní sezoně kompletní sbírku trofejí ze všech tří disciplín. Na Australian Open a v Dubaji slavila po boku Taylor Townsendové ve čtyřhře žen a ve Wimbledonu ovládla mix se Semem Verbeekem. V singlovém žebříčku by si měla polepšit z 89. na 78. místo.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Teď si dá Siniaková pár týdnů pauzu a pak by měla odletět do New Yorku, kde 24. srpna odstartuje hlavní soutěž posledního grandslamu sezony. Ještě v týdnu předtím by si mohla zahrát mix s Marcelem Arévalem.

Výsledky turnaje WTA 125k ve Varšavě

Článek byl původně publikován pro Liv esport Zprávy.