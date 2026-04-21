Realita tenisové velmoci: mnoho Češek kosí zranění, přesto jich je v Madridu šest
Rozhodně největší podíl na omluvenkách mají různá zranění a únava. Kvůli takovým problémům zrušily svou účast Sára Bejlek, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová i Karolína Muchová. Poslední jmenovaná má za sebou náročný týden ve Stuttgartu, kde postoupila do finále a její absence je tak pochopitelná.
Krejčíkovou trápí zranění celou sezonu a hrála naposledy v polovině února v Dubaji, kde byla nucena po výhře v prvním kole odstoupit. Na sociálních sítích však sdílí videa z tréninků na antuce a zřejmě tedy v následujících týdnech chystá návrat. Vondroušová má stále problémy s levým ramenem a navíc se nedávno objevila její dopingová kauza. Od ledna hrála jen čtyřhru během Billie Jean King Cupu. Bejlek hrála naposledy na začátku dubna v Charlestonu a od té doby ruší jeden turnaj za druhým.
Z elitní stovky chybí v hlavní soutěži v Madridu ještě Nikola Bartůňková, která byla třikrát jediný míček od postupu z kvalifikace, do vítězného konce však zápas nedotáhla. V závěrečném kole kvalfikačních bojů dohrála i Dominika Šalková a Darja Viďmanová. Už na úvod neuspěla Linda Fruhvirtová.
Opravdová tenisová velmoc
Česko má v TOP 100 hned devět hráček. Na prestižní akci v Madridu, která patří mezi hlavní generálky na French Open, však dorazí jen méně než polovina z nich. Čtveřici Nosková, Bouzková, Siniaková a Valentová ale doplní ještě Plíšková, která startuje na chráněný žebříček, a Samson, která dostala divokou kartu a už dnes postoupila do druhého kola. V hlavní soutěži tak budeme mít rovnou šest našich reprezentantek.
To je stále velmi dobrý počet hráček, což ukazuje, že je Česko opravdovou velmocí v ženském tenise. Více zástupkyň mají v Madridu pouze Američanky (17), Rusky (9) a Ukrajinky (7). Španělky zde mají o jednu hráčku méně.
Snad to zase zachrání aspoň Katka Siniaková v deblu ...