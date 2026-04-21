Realita tenisové velmoci: mnoho Češek kosí zranění, přesto jich je v Madridu šest

DNES, 22:00
Téma 9
Omluvenky kvůli zranění či únavě a ještě k tomu obrovský neúspěch v kvalifikaci. To vše má podíl na tom, že v hlavní soutěži prestižní tisícovky v Madridu bude startovat jen šest českých hráček, jmenovitě Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková a Laura Samson. To je však stále velmi dobrý počet hráček, což ukazuje, že je Česko opravdovou velmocí v ženském tenise.
Linda Nosková a dalších pět Češek se představí v Madridu (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Rozhodně největší podíl na omluvenkách mají různá zranění a únava. Kvůli takovým problémům zrušily svou účast Sára Bejlek, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová i Karolína Muchová. Poslední jmenovaná má za sebou náročný týden ve Stuttgartu, kde postoupila do finále a její absence je tak pochopitelná.

Krejčíkovou trápí zranění celou sezonu a hrála naposledy v polovině února v Dubaji, kde byla nucena po výhře v prvním kole odstoupit. Na sociálních sítích však sdílí videa z tréninků na antuce a zřejmě tedy v následujících týdnech chystá návrat. Vondroušová má stále problémy s levým ramenem a navíc se nedávno objevila její dopingová kauza. Od ledna hrála jen čtyřhru během Billie Jean King Cupu. Bejlek hrála naposledy na začátku dubna v Charlestonu a od té doby ruší jeden turnaj za druhým.

Z elitní stovky chybí v hlavní soutěži v Madridu ještě Nikola Bartůňková, která byla třikrát jediný míček od postupu z kvalifikace, do vítězného konce však zápas nedotáhla. V závěrečném kole kvalfikačních bojů dohrála i Dominika Šalková a Darja Viďmanová. Už na úvod neuspěla Linda Fruhvirtová.

Opravdová tenisová velmoc

Česko má v TOP 100 hned devět hráček. Na prestižní akci v Madridu, která patří mezi hlavní generálky na French Open, však dorazí jen méně než polovina z nich. Čtveřici Nosková, Bouzková, Siniaková a Valentová ale doplní ještě Plíšková, která startuje na chráněný žebříček, a Samson, která dostala divokou kartu a už dnes postoupila do druhého kola. V hlavní soutěži tak budeme mít rovnou šest našich reprezentantek.

To je stále velmi dobrý počet hráček, což ukazuje, že je Česko opravdovou velmocí v ženském tenise. Více zástupkyň mají v Madridu pouze Američanky (17), Rusky (9) a Ukrajinky (7). Španělky zde mají o jednu hráčku méně.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
com
21.04.2026 22:44
Češi v akci nebudou? Abych si taky všechno hledal sám
tommr
21.04.2026 22:42
Počet našich hráček je OK ale s kvalitou je to trochu horší. Už jsem si zvyk že na BJK Cup nás reprezentuje náš "B" tým ale teď se zdá že si budu muset zvykat na béčko i na tisícovkách ...
Snad to zase zachrání aspoň Katka Siniaková v deblu ...
com
21.04.2026 22:43
a Karolina v singlu smile
asgard33
21.04.2026 22:29
A 3 ze 6 hráček už máme dokonce ve 2.kole.
MARECEK7
21.04.2026 22:18
Ukrajina jich má 7
aligo
21.04.2026 22:23
Ano, Ukrajinky teď hrají celkově dobře
misa
21.04.2026 22:12
Linda s Maruškou ve čtyřhře smile
misa
21.04.2026 22:16
Do 1. kola dostaly hned 4. nasazené
tommr
21.04.2026 22:44
a není to jedno? Stejně toho debla neberou vážně a mají ho jen na rozehrání ...
