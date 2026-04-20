Další konec v kvalifikaci. Neuspěla ani Viďmanová, hlavní soutěž v Madridu si nezahraje
Gálfiová – Viďmanová 7:5, 6:3
Soupeřka Viďmanové nevstoupila do finálové kvalifikační bitvy s příliš pozitivní statistikou. Z posledních osmi zápasů ovládla Gálfiová jen dva, v prvním kole si ale dokázala poradit naprosto hladce se Španělkou Leyre Romerovou, se kterou ztratila pouhé čtyři gamy. Česká tenistka ve svém úvodním vystoupení zdolala také ve dvou setech Srbku Lolu Radivojevičovou dvakrát 6:3.
Obě tenistky se už letos na okruhu potkaly, v únoru se v Portugalsku z třísetového vítězství radovala Viďmanová. I úvodní set druhého vzájemného klání nabídl naprosto vyrovnanou bitvu. Češce úvod utkání nevyšel dle představ, jako první přišla o podání a prohrávala 1:3. Na situaci ale reagovala zvýšenou agresivitou od základní čáry a povedlo se jí srovnat na 4:4.
Ve velmi dlouhém následujícím gamu odvrátila rodačka z Moskvy čtyři brejkboly a šla do vedení. Závěr setu ale už patřil Gálfiové. Za stavu 6:5 na svém podání zachránila tři hrozby ztráty podání, sama naopak proměnila první setbol a po hodině a dvanácti minutách šla do vedení. Poté utkání přerušil déšť a obě tenistky zamířily do šaten.
Po zhruba dvacetiminutové přestávce se obě tenistky na kurt vrátily. Přestávka se ale na kvalitě tenisu projevila. V úvodních třech gamech byla pokaždé úspěšná tenistka na příjmu, z toho dvakrát Maďarka, a šla tak do vedení 2:1. Viďmanová se do problémů dostala i za stavu 1:3, kdy na svém podání odvracela čtyři brejkboly. I když si s nepříjemnou situací dokázala poradit, platné jí to nebylo. V deváté hře znovu přišla o podání a po necelých dvou hodinách boje šla své soupeřce gratulovat k postupu.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Madridu
Skvělá Samson přetlačila zkušenou Němku. V Madridu slaví vítězný debut na tisícovkách
