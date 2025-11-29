Bratr Siniakové dominanci neudržel. Finále v rodném městě prohrál a první titul nezískal
Gadamauri – Siniakov 1:6, 6:3, 6:0
Siniakov měl do finálového souboje s nasazenou trojkou Gadamaurim drtivý nástup. V prvním dějství povolil svému protivníkovi jen jeden game a v úvodní hře následujícího setu disponoval dvěma brejkbolovými šancemi.
Jenže Belgičan obě hrozby zlikvidoval, začal se zlepšovat a český tenista po srovnání na 3:3 úplně odpadl. Bratr aktuální deblové světové jedničky dokonce ve zbytku zápasu neuhrál žádný game. Na returnu se přestal prosazovat úplně a bohužel pro něj se nemohl spolehnout ani na vlastní servis.
Pro Siniakova se jednalo o teprve druhé kariérní profesionální finále ve dvouhře. Z titulu se neradoval ani před třemi roky na jiné domácí akci v Prostějově, kde byl nad jeho síly krajan Andrew Paulson.
Zatímco v singlových soutěžích zatím titul neslavil, v těch deblových je mnohem úspěšnější. Na kontě má už devět trofejí a letos jich včetně jednoho challengeru a včerejšího triumfu posbíral pět. Díky finálové účasti v rodném Hradci Králové by se měl v novém vydání žebříčku poprvé posunout do TOP 700.
