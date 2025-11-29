Bratr Siniakové dominanci neudržel. Finále v rodném městě prohrál a první titul nezískal

ITF HRADEC KRÁLOVÉ - Daniel Siniakov (22) se na podniku M25 v rodném Hradci Králové probil do svého teprve druhého kariérního a zároveň největšího finále ve dvouhře. Bratr aktuální deblové světové jedničky začal výborně, ale na drtivý nástup navázat nedokázal a s Belgičanem Buvaysarem Gadamaurim (25) nakonec prohrál 6:1, 3:6, 0:6.
Daniel Siniakov v Hradci Králové svůj první titul nezískal (© ČTK / Lebeda Pavel)

Gadamauri – Siniakov 1:6, 6:3, 6:0

Siniakov měl do finálového souboje s nasazenou trojkou Gadamaurim drtivý nástup. V prvním dějství povolil svému protivníkovi jen jeden game a v úvodní hře následujícího setu disponoval dvěma brejkbolovými šancemi.

Jenže Belgičan obě hrozby zlikvidoval, začal se zlepšovat a český tenista po srovnání na 3:3 úplně odpadl. Bratr aktuální deblové světové jedničky dokonce ve zbytku zápasu neuhrál žádný game. Na returnu se přestal prosazovat úplně a bohužel pro něj se nemohl spolehnout ani na vlastní servis.

Pro Siniakova se jednalo o teprve druhé kariérní profesionální finále ve dvouhře. Z titulu se neradoval ani před třemi roky na jiné domácí akci v Prostějově, kde byl nad jeho síly krajan Andrew Paulson.

Zatímco v singlových soutěžích zatím titul neslavil, v těch deblových je mnohem úspěšnější. Na kontě má už devět trofejí a letos jich včetně jednoho challengeru a včerejšího triumfu posbíral pět. Díky finálové účasti v rodném Hradci Králové by se měl v novém vydání žebříčku poprvé posunout do TOP 700.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
