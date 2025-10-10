Bratranci píší historii. Je to sen. Užíváme si každý moment, říká Rinderknech
Rinderknech, který si díky výborným výkonům zajistil průlom do světové čtyřicítky, popsal atmosféru turnaje s úsměvem i pokorou.
"Je to neuvěřitelné, příběh pokračuje. Asi jsem byl včera tak vystresovaný, když jsem sledoval jeho zápas, že jsem se dnes nemohl v žádné chvíli znervóznět," uvedl po vítězství nad Felixem Augerem-Aliassimem.
"Sledování jeho zápasů mě tak stresuje, že když přijde řada na mě, jsem úplně uvolněný. Žerty stranou, snažím se soustředit na pokyny trenéra a zatím všechno funguje perfektně."
Rodina podle něj prožívá společný úspěch velmi intenzivně. "Naše skupina na WhatsAppu už těžko může být více vytížená," smál se Rinderknech. "Je to jako sen, který prožíváme s Valem. Snažím se jen užít si každou chvíli."
Francouz přiznal, že žije v jakési turnajové bublině. "Emoce jsou obrovské. Jen sleduji svého bratrance, on je ten, kdo velmi intenzivně prožívá všechny tyto momenty, a já se snažím podat stejně dobrý výkon. Dnes jsem hrál na vysoké úrovni, vyhrál ve dvou setech, což mi umožňuje více času na odpočinek."
Rinderknech zároveň přiznal, že podobný výsledek nečekal. "Jen se snažím soustředit na to, co se děje na kurtu, a maximálně plnit pokyny od svého týmu. Oni jsou ti, kteří mi každý den pomáhají. Většina z nich je doma, ale pracujeme přes telefon. Snažím se jen pokračovat v tom, co děláme, a věříme, že výsledky přijdou."
Na otázku, jak by popsal svůj posun v letošním roce, odpověděl. "Snažil jsem se změnit pár věcí, včetně týmu a přístupu. Došlo i ke změnám v mentalitě. Nesoustředím se na žebříček, zajímá mě jen můj tenis – to je jediné, na čem záleží."
Závěrem vyzdvihl i atmosféru v Číně. "Turnaj je úžasný. Je skvělé být v prostředí s lidmi, kteří mají takovou vášeň pro tenis. Každý den podepisuji fotografie. Bude to jedna z nejlepších vzpomínek mé kariéry. Ale moje práce tady ještě neskončila."
Vacherot se v životním semifinále utká s Novakem Djokovičem, na Rinderknecha čeká lepší z dvojice Daniil Medveděv – Alex De Minaur.
Rinderknech září. V semifinále Masters doplní bratrance Vacherota
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře