Brutální los Vondroušové v Cincinnati. Nosková může začít proti Ósakaové, Muchová má šanci

Aryna Sabalenka’s possible path to the title in Cincinnati:



R1 - Bye



R2 - Vondrousova / Cristian



R3 - Raducanu / Boulter / Danilovic



R16 - Samsonova / Fernandez / Collins / Venus Williams



QF - Rybakina / Keys / Mertens / Pavlyuchenkova



SF - Swiatek / Anisimova / Kalinskaya… pic.twitter.com/q97R6IqtHs — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2025