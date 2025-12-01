Bublik si postavil ideálního hráče. Legendy Federera a Nadala překvapivě úplně vynechal

V pauze mezi sezonami je stavba ideálního hráče velmi oblíbeným dotazem médií. Naposledy tímto procesem prošel Alexander Bublik (28), který velkou část tenisového světa svým výběrem překvapil. Aktuálně 11. hráč pořadí totiž úplně vynechal legendy Rogera Federera a Rafaela Nadala.
Rovnou můžeme shodit ze stolu argument, že by Bublik vybíral pouze z aktivních hráčů. Na servis by totiž bez váhání umístil Johna Isnera, který už ukončil kariéru.

Dalším základním úderem je return. Na ten by Bublik postavil nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče, který je mnohými označován za nejlepšího tenistu na returnu v tenisových dějinách.

Zatímco volba Američana i srbského rekordmana je naprosto pochopitelná, o těch dalších už by se rozhodně dalo polemizovat a možná budí spíše nesouhlas.

Na forhend by dal vycházející hvězdu Joaa Fonsecu, bekhend by nechal hrát Daniila Medveděva a k síti na volej by vyslal Huberta Hurkacze. Zmíněni jsou i v současnosti dominující Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Od Španěla by si vzal mentální sílu a Sinner by podle něj měl vyučovat práci nohou.

A jak by ideální hráč vypadal podle vás?

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
01.12.2025 09:26
I.Karlovič
Djokovič
DelPo
Wavra v topu
nedokážu se rozhodnout
Fedex
Nadal
Mantra
01.12.2025 09:24
bublik vypadá jak ten ruskej krasobruslař (nebo to je gymnasta?) co má putina vytetovaného na prsou
aligo
01.12.2025 08:32
Kirgios
Novak
Nadal
Wawrinka
Federer
Murray
Nadal
peeb
01.12.2025 08:18
Serve - Roddick
???? Return - Djokovic
???????? Forehand - Del Potro, Nadal
???? Backhand - Federer
???? Volley - Rafter
???? Footwork - Federer, Nadal
???? Mental Strength - Federer
