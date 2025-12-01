Bublik si postavil ideálního hráče. Legendy Federera a Nadala překvapivě úplně vynechal
Rovnou můžeme shodit ze stolu argument, že by Bublik vybíral pouze z aktivních hráčů. Na servis by totiž bez váhání umístil Johna Isnera, který už ukončil kariéru.
Dalším základním úderem je return. Na ten by Bublik postavil nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče, který je mnohými označován za nejlepšího tenistu na returnu v tenisových dějinách.
Zatímco volba Američana i srbského rekordmana je naprosto pochopitelná, o těch dalších už by se rozhodně dalo polemizovat a možná budí spíše nesouhlas.
Na forhend by dal vycházející hvězdu Joaa Fonsecu, bekhend by nechal hrát Daniila Medveděva a k síti na volej by vyslal Huberta Hurkacze. Zmíněni jsou i v současnosti dominující Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Od Španěla by si vzal mentální sílu a Sinner by podle něj měl vyučovat práci nohou.
A jak by ideální hráč vypadal podle vás?
Djokovič
DelPo
Wavra v topu
nedokážu se rozhodnout
Fedex
Nadal
Novak
Nadal
Wawrinka
Federer
Murray
Nadal
???? Return - Djokovic
???????? Forehand - Del Potro, Nadal
???? Backhand - Federer
???? Volley - Rafter
???? Footwork - Federer, Nadal
???? Mental Strength - Federer