Budoucí kapitánka Strýcová: Věřím, že pohár zase vyhrajeme. Tým má velkou budoucnost
Byla u pěti ze šesti triumfů v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup) v samostatné historii České republiky. Je bývalou světovou jedničkou ve čtyřhře a v singlovém žebříčku to dotáhla na 16. pozici. Strýcová má zkušeností na rozdávání a mnozí věří, že právě ona je tou správnou volbou.
Plzeňská rodačka se na novou funkci těší a věří, že Česko může brzy a poprvé od roku 2018 pohár pro vítězky získat. "Věřím tomu týmu, protože máme prostě skvělý holky. Máme teďka Terezu Valentovou a Lauru Samson. Ty mladý nastupují a ten tým má velkou budoucnost a já mu věřím," uvedla v magazínu Come On! pro CANAL+ Sport.
Důležité je, aby nemusela řešit početnou marodku jako třeba Pála v dubnové kvalifikaci. "Když budou všechny holky zdravý a budou chtít hrát, tak ta budoucnost na to zase vyhrát ten pohár tam je," myslí si Strýcová.
Ani v roli kapitánky se nic nemění a cíl má úplně stejný jako coby bývalá reprezentantka. "Moje cíle jsou samozřejmě nejvyšší. Jinak bych do toho nešla," hlásí dvojnásobná maminka, která začne novou výzvu od příštího roku.
Aby mohlo Česko v následující sezoně zabojovat o triumf, musí zvládnout listopadovou baráž ve Varaždinu. V tříčlenné skupině se české tenistky utkají s domácím Chorvatskem a Kolumbií. A Strýcová si nenechá toto klání ujít a bude přímo na místě sbírat zkušenosti od Pály.
Nominaci na baráž, která je na programu od 14. do 16. listopadu, by měl Pála odhalit v průběhu dnešního dne. Bývalý profesionální tenista je nejúspěšnějším kapitánem v historii této soutěže. Včetně období Československa jsme slavili triumf celkem jedenáctkrát.
Komentáře
Myslím si, že dokáže objasnit, kde je problém a říct to přesně a napřímo.
Pod jejím vedením to zvládne každá
Krejča se dá těžko do kupy, ale když tam s Maky budou Muška,NoLinda ,Katka a Terka Valentová, tak budu v klidu.
Takže jedna klidně může odpadnout.
Hlavně ne Maky!