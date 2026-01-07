Bývalá finalistka Qinwen Zheng přijde o Australian Open. Po zranění ještě stále není připravená
"Po pečlivém zhodnocení mého týmu a lékařských doporučení se musím odhlásit z letošního Australian Open," napsala Zheng. "Je to pro mě velmi složité rozhodnutí. Melbourne bylo mé 'šťastné místo', kde jsem vyhrála svůj první zápas na grandslamu," pokračovala zdejší finalistka z roku 2024.
Zranění zkomplikovala Číňance sezonu už loni, kdy po prohře v prvním kole Wimbledonu s Kateřinou Siniakovou téměř tři měsíce nehrála a vrátila se pouze na domácím podniku v Pekingu. Na zdejší tisícovce však odehrála jen dva zápasy a v tom druhém proti Lindě Noskové musela v závěru skrečovat.
Zheng také napsala, že její zotavení a příprava na novou sezonu probíhá dobře, na start na grandslamu se však ještě necítí připravená, tak jak by si přála. "Nemohu všem dostatečně poděkovat za podporu a těším se až budu znovu 100% zpátky na kurtu," dodala bývalá světová čtyřka.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře