Bývalá finalistka Qinwen Zheng přijde o Australian Open. Po zranění ještě stále není připravená

DNES, 10:15
Qinwen Zheng (23) oznámila na sociálních sítích, že ještě stále není stoprocentně připravená na návrat na kurty a rozhodla se vynechat Australian Open. Číňanka si v Melbourne před dvěma lety zahrála své jediné dosavadní grandslamové finále. "Je to pro mě velmi složité rozhodnutí. Melbourne bylo mé 'šťastné místo'," smutnila ve zprávě bývalá světová čtyřka.
Qinwen Zheng přijde o Australian Open (@ Ma Ping / Xinhua News / Profimedia)

"Po pečlivém zhodnocení mého týmu a lékařských doporučení se musím odhlásit z letošního Australian Open," napsala Zheng. "Je to pro mě velmi složité rozhodnutí. Melbourne bylo mé 'šťastné místo', kde jsem vyhrála svůj první zápas na grandslamu," pokračovala zdejší finalistka z roku 2024.

Zranění zkomplikovala Číňance sezonu už loni, kdy po prohře v prvním kole Wimbledonu s Kateřinou Siniakovou téměř tři měsíce nehrála a vrátila se pouze na domácím podniku v Pekingu. Na zdejší tisícovce však odehrála jen dva zápasy a v tom druhém proti Lindě Noskové musela v závěru skrečovat.

Zheng také napsala, že její zotavení a příprava na novou sezonu probíhá dobře, na start na grandslamu se však ještě necítí připravená, tak jak by si přála. "Nemohu všem dostatečně poděkovat za podporu a těším se až budu znovu 100% zpátky na kurtu," dodala bývalá světová čtyřka.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
