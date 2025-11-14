Bývalá světová jednička kritizuje nejen Sabalenkovou. Udělejte něco s tím hlasitým hekáním
Známe to všichni. V komentářích na českých i zahraničních webech si můžete často přečíst, že si lidé při takových utkáních vypínají zvuk. Nebo se na ně dokonce ani raději nedívají. Hlasité hekání prostě některým fanouškům kazí zážitek ze zápasu.
Mezi kritiky patří i šampionka Australian Open a bývalá světová jednička Wozniacká. "Mělo by se s tím něco dělat. Je potřeba vytvořit nové pravidlo," uvedla dánská hvězda.
"Třeba omezit hekání na určitý počet decibelů, aby hráčky nemohly tuto úroveň překročit. Zároveň by se měla hlídat i délka hekání. Bylo by to skvělé," pokračovala v podcastu Nothing Major.
Mezi nejhlasitější hráčky patří bezpochyby aktuální světová jednička Aryna Sabalenková. Dříve to byly třeba Maria Šarapovová, Viktoria Azarenková či sestry Williamsovy. "Když hrajete a neslyšíte, jak někdo trefuje úder, hodně to vyrušuje nejen fanoušky, ale i hráče," myslí si Wozniacká.
Wozniacká si na hekání soupeřek stěžovala několikrát během své kariéry. Například na Monicu Niculescuovou po utkání v Dauhá 2018. Na loňské olympiádě dokonce přímo během zápasu s Majar Šarífovou hekání Egypťanky imitovala.
Poslední soutěžní zápas odehrála Wozniacká na loňském US Open. V červenci oslavila 35. narozeniny a také nedávno přivedla na svět už třetí dítě. Podle posledních informací to vypadá, že comeback na tenisové kurty už neplánuje.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře