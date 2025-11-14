Bývalá světová jednička kritizuje nejen Sabalenkovou. Udělejte něco s tím hlasitým hekáním

DNES, 20:35
Rozhovory 10
Caroline Wozniacká (35) teď sice nehraje a věnuje se rodině, nicméně s ženským tenisem má coby profesionální hráčka obrovské zkušenosti. Není tajemství, že grandslamové šampionce a bývalé světové jedničce vždy vadilo hlasité hekání soupeřek. Několikrát si na něj postěžovala během své kariéry a teď v podcastu Nothing Major prohlásila, že by zavedla nové pravidlo.
Profily hráčů
Wozniacki Caroline
Sabalenka Aryna
Caroline Wozniacká není fanouškem hlasitého hekání tenistek (© GREG WOOD / AFP)

Známe to všichni. V komentářích na českých i zahraničních webech si můžete často přečíst, že si lidé při takových utkáních vypínají zvuk. Nebo se na ně dokonce ani raději nedívají. Hlasité hekání prostě některým fanouškům kazí zážitek ze zápasu.

Mezi kritiky patří i šampionka Australian Open a bývalá světová jednička Wozniacká. "Mělo by se s tím něco dělat. Je potřeba vytvořit nové pravidlo," uvedla dánská hvězda.

"Třeba omezit hekání na určitý počet decibelů, aby hráčky nemohly tuto úroveň překročit. Zároveň by se měla hlídat i délka hekání. Bylo by to skvělé," pokračovala v podcastu Nothing Major.

Mezi nejhlasitější hráčky patří bezpochyby aktuální světová jednička Aryna Sabalenková. Dříve to byly třeba Maria Šarapovová, Viktoria Azarenková či sestry Williamsovy. "Když hrajete a neslyšíte, jak někdo trefuje úder, hodně to vyrušuje nejen fanoušky, ale i hráče," myslí si Wozniacká.

Wozniacká si na hekání soupeřek stěžovala několikrát během své kariéry. Například na Monicu Niculescuovou po utkání v Dauhá 2018. Na loňské olympiádě dokonce přímo během zápasu s Majar Šarífovou hekání Egypťanky imitovala.

Poslední soutěžní zápas odehrála Wozniacká na loňském US Open. V červenci oslavila 35. narozeniny a také nedávno přivedla na svět už třetí dítě. Podle posledních informací to vypadá, že comeback na tenisové kurty už neplánuje.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

11
Přidat komentář
Nola
14.11.2025 21:09
je to sice otravne, ale preco drzala hubu a krok, ked na kurte behali Masha s Azarenkou, jej gen? Caro, treba sa zmierit s tym, ze Amazonka hra pozeratelnejsi tenis a ma viac velkych titulov... to iste aj Masha s Azarenkou
Reagovat
Serpens
14.11.2025 21:05
Klobouk dolů Caroline Celá léta všichni mlčí, přitom je zřejmé, že to ty dotyčné v čele se Sabalenkovou dělají zcela schválně za účelem rozhodit své soupeřky. Takhle to fakt nejde dělat přirozeně.
Reagovat
enfee
14.11.2025 21:01
souhlas
Reagovat
JLi
14.11.2025 20:58
Sprostá laciná strategie.
Reagovat
RFanousek
14.11.2025 20:58
Blahé paměti když hrálý Sharapova vs Azarenka tak to znělo jako lesbické porno.
Reagovat
Sincaraz
14.11.2025 20:49
Často a právom sa v tejto súvislosti spomína Sabalenka, ale aj muži s tým vedia byť dosť otravný ... za mňa jeden z najotravnejších je Shelton
Reagovat
Sincaraz
14.11.2025 20:49
otravní
Reagovat
PTP
14.11.2025 20:58
Shelton je skutočne
Reagovat
PTP
14.11.2025 20:59
Otravný
Reagovat
Sincaraz
14.11.2025 20:40
Súhlas, takisto. Ešte s nejakou mierou a len občas je to ok ... ale za každým úderom od začiatku zápasu, to fakt nie ... Najhoršie je, keď sa tie pazvuky miešajú protihráčom do úderu, čo niektorí a niektoré robia systematicky, že ich naťahujú ...
Reagovat
Kandinsky1
14.11.2025 20:37
Naprostý souhlas
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist