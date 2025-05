Čeká Gauffovou předčasné finále? Paoliniová jde na senzaci, Sinner proti rozjetému Ruudovi

Coco Gauffová (21) a Qinwen Zheng, která skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, jsou největšími favoritkami na ženský triumf na probíhající tisícovce v Římě. Druhé semifinále dámské dvouhry obstarají Jasmine Paoliniová (29) a největší překvapení turnaje Peyton Stearnsová. Domácí hvězda Jannik Sinner (23) nastoupí proti devět zápasů neporaženému Casperovi Ruudovi (26), ve čtvrtfinále se utkají také Hubert Hurkacz s Tommym Paulem.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 15. 5.

Semifinále žen

Paoliniová (6-It.) - Stearnsová (USA) | Campo Centrale (15:00 SELČ)

Qinwen Zheng (8-Čína) - Gauffová (4-USA) | Campo Centrale (20:30 SELČ)

Čtvrtfinále mužů

Hurkacz (30-Pol.) - Paul (11-USA) | Campo Centrale (13:00 SELČ)

Sinner (1-It.) - Ruud (6-Nor.) | Campo Centrale (19:00 SELČ)

Paoliniová – Stearnsová | 15:00 SELČ

Jasmine Paoliniová měla čím dál tím těžší cestu turnajem, co se žebříčkového postavení soupeřek týče, ale všechny porazila a stala se první domácí semifinalistkou Italian Open po dlouhých 11 letech. Zatímco úvodní tři zápasy zvládla bez ztráty setu, v tom posledním už se rozhodujícímu dějství nevyhnula.

Světová pětka si po Lulu Sunové poradila také s Ons Jabeurovou a bývalou šampionkou French Open Jelenou Ostapenkovou, všem třem povolila shodně pouhých sedm gamů. Nejtěžší pro ni bylo rozhodně čtvrtfinále, v němž zahodila proti Dianě Šnajderové vedení 4:0, ovšem nakonec světovou jedenáctku přemohla 6:7, 6:4, 6:2.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport / Enetpulse)

V loňské sezoně se senzačně probojovala do dvou finále na grandslamových podnicích a vyšplhala se do TOP 5 žebříčku. Ovšem na domácí tisícovce v Římě se jí nikdy nedařilo a před letošním ročníkem bylo jejím maximem druhé kolo. Teď ale navázala na svou deblovou parťačku Saru Erraniovou, se kterou bude hrát semifinále čtyřhry.

Na jakoukoli finálovou účast čeká od šokujících loňských postupů do závěrečného kola na French Open a ve Wimbledonu. V letošním roce zatím odehrála jen dva semifinálové duely a měla smůlu, protože v Miami i ve Stuttgartu prohrála se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. V semifinále má 29letá Italka kariérní bilanci 7:7.

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 20:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 9:6 (kariérní 52:77)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 1:1)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 7:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paoliniová – Italian Open

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Madrid (3. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Sunová (6:4, 6:3), (27) Jabeurová (6:4, 6:3), (17) Ostapenková (7:5, 6:2), (13) Šnajderová (6:7, 6:4, 6:2)

Peyton Stearnsová ze sebe musela vymáčknout absolutní maximum, protože poslední tři zápasy urvala až v tie-breaku rozhodující sady. Třiadvacetiletá Američanka senzačně skolila úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou, bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou a naposledy Elinu Svitolinovou (6:2, 4:6, 7:6).

Při debutu na Italian Open odehrála už pět utkání, čelila dohromady 51 brejkbolům a celkem 16krát si prohrála servis. Přesto dokráčela do svého třetího a největšího semifinále na hlavním okruhu. Na kurtech strávila už přes 10 hodin v rozmezí osmi dnů. Není překvapením, že z deblové soutěže po výhře v prvním kole odstoupila.

Vizitka Peyton Stearnsové. (@ Livesport / Enetpulse)

Před cestou do Říma neměla ideální formu a na devíti z úvodních 10 letošních turnajů vypadla v prvním či druhém kole. V posledních dnech však exceluje a po osmifinále v Madridu si vede výborně i teď v italské metropoli. V semifinálových duelech na nejvyšší tour je neporažena (2:0).

Také své třetí kariérní semifinále na této úrovni si zahraje na antuce. Zatímco předloni v Bogotě ve finále neuspěla, loni brala titul v Rabatu. Ve svém prvním evropském semifinále se pokusí vylepšit bilanci 0:3 proti hráčkám TOP 5, nejvíce potrápila Arynu Sabalenkovou loni v Indian Wells (padla v tie-breaku třetího setu).

Stearnsová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 16:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 2:11)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 2:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Stearnsová – Italian Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Brancacciová (6:3, 6:2), (28) Kalinská (6:2, 6:3), (5) Keysová (2:6, 6:2, 7:6), Ósakaová (6:4, 3:6, 7:6), (16) Svitolinová (6:2, 4:6, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Stearnsová by bez ohledu na výsledek semifinále měla debutovat v TOP 30 světového pořadí. Jedná se o obrovský úspěch, protože v sezoně 2022 se nacházela mimo nejlepší dvoustovku hodnocení. I kvůli vyčerpávajícímu tažení do semifinále nastoupí proti domácí Paoliniové jako outsiderka.

Qinwen Zheng – Gauffová | 20:30 SELČ

Qinwen Zheng vypadla při obou předchozích startech na římské tisícovce ve čtvrtfinálové fázi. Dvaadvacetiletá Číňanka ovšem na třetí pokus uspěla, a dokonce si vyšlápla po setech 6:4, 6:3 na světovou jedničku a loňskou finalistku Arynu Sabalenkovou, která přijela po triumfu v Madridu.

Světová osmička odvrátila všech pět brejkbolových hrozeb a připsala si první skalp běloruské rivalky, s níž prohrála všech šest předchozích duelů (pětkrát neuhrála jediný set). Jedná se o její druhý kariérní skalp světový jedniček ze 17 takových utkání, loni na olympiádě zaskočila Igu Šwiatekovou.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Ačkoli se stále nachází v elitní desítce žebříčku, nedorazila do Říma ve své nejlepší možné formě. V úvodních dvou měsících letošní sezony zapsala jedinou výhru a před pár týdny na antukové tisícovce v Madridu ztroskotala hned na raketě outsiderky Anastasie Potapovové.

Do semifinále Italian Open postoupila bez ztráty setu, rozhodující sadu nepotřebovala ani proti Olze Danilovičové, Magdaleně Frechové a Biance Andreescuové. Nyní může vylepšit svou skvělou semifinálovou bilanci 10:3 (na antuce 3:0) a navázat na úspěchy z loňského roku, během něhož byla šestkrát ve finále.

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 13:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 11:19)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:1)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 10:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Qinwen Zheng – Italian Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Danilovičová (6:1, 6:4), (26) Frechová (6:3, 6:2), Andreescuová (7:5, 6:1), (1) Sabalenková (6:4, 6:3)

Coco Gauffová byla dva míčky od nutnosti absolvovat rozhodující dějství, ale nakonec Mirru Andrejevovou přetlačila 6:4, 7:6 a s ruskou kometou vyhrála i čtvrtý vzájemný duel. Bývalá šampionka US Open se probojovala do semifinále prestižního římského turnaje potřetí v kariéře.

Jednadvacetiletá Američanka přijela po finále v Madridu, nicméně ani tak neměla dobrý vstup do turnaje, když musela otáčet souboj s kvalifikantkou a teenagerkou Victoriou Mbokovou. Od té doby ale set neztratila a porazila také Magdu Linetteovou a grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

V úvodních třech a půl měsících probíhající sezony se ani jednou nepodívala do semifinále a od únorového Dauhá po dubnový Stuttgart zaregistrovala dohromady jen pět výher. V posledních dnech to ale vypadá na návrat do formy z konce loňské sezony, kdy získala v Pekingu a na Turnaji mistryň své největší tituly mimo domácí půdu.

Obě předchozí semifinále ve Foro Italico prohrála, v roce 2021 i loni byla nad její síly ve dvou setech Iga Šwiateková. Celkově má v semifinálových zápasech na antuce poloviční úspěšnost 3:3 a na nejpomalejším povrchu zatím slavila jen jeden triumf, konkrétně na menší akci WTA 250 v italské Parmě před čtyřmi lety.

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)

Bilance: 23:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 27:31)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 3:6)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 11:15)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – Italian Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2024-25)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Madrid (finále)

Cesta turnajem: volný los, Mboková (3:6, 6:2, 6:1), (32) Linetteová (7:5, 6:3), Raducanuová (6:1, 6:2), (7) M. Andrejevová (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 2:0. Oba předchozí souboje se uskutečnily loni a jeden z nich tady v Římě, kde Američanka potřebovala tie-break, ale i tak vyhrála ve dvou setech. Ve finále Turnaje mistryň naopak likvidovala manko 3:5 v rozhodující sadě a zvítězila až po obrovské bitvě 3:6, 6:4, 7:6. Také tentokrát je mírnou favoritkou.

Hurkacz – Paul | 13:00 SELČ

Hubertovi Hurkaczovi možná v osmifinále výrazně pomohlo dlouhé přerušení kvůli dešti, během něhož mohl dobít baterky. Na kurt se totiž vrátil v lepší kondici a nakonec úřadujícího šampiona Masters v Miami Jakuba Menšíka skolil 7:6, 4:6, 7:6. Zaznamenal tak už druhé třísetové vítězství v řadě (ve třetím kole proti Marcosovi Gironovi), což je pro něj vzhledem ke slabší formě z posledních měsíců velmi důležité.

V této dekádě je 28letý Polák, který po loňském Wimbledonu podstoupil operaci kolene a od té doby není v nejlepší fazóně, jedním z nejúspěšnějších hráčů na turnajích Masters a hlavně díky výsledkům na těchto akcích se vyšplhal do TOP 10. Na kontě má už 16 čtvrtfinálových účastí na těchto akcích a ještě před zhruba 16 měsíci měl v těchto utkáních pozitivní bilanci 6:5. Jenže poslední čtyři prohrál a teď disponuje úspěšností 6:9.

Antuka je jeho nejslabším povrchem. Přesto se mu daří i na antukových podnicích Masters a na každém z nich (Monte Carlo, Madrid a Řím) byl ve čtvrtfinále. Do semifinále se však ještě nepodíval, jelikož recept nenašel na Grigora Dimitrova v Monte Carlu 2022, Novaka Djokoviče v Madridu 2022 ani právě Paula loni v Římě.

Vizitka Huberta Hurkacze. (@ Livesport / Enetpulse)

Hurkacz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 10:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:4 (kariérní 30:61)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 6:9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Hurkacz – Italian Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Martínez (6:1, 7:5), Giron (6:3, 1:6, 6:1), (20) Menšík (7:6, 4:6, 7:6)

Tommy Paul si na čtvrtý pokus připsal svůj první letošní skalp TOP 10, když v osmifinále zdolal 7:5, 6:3 Alexe de Minaura, s nímž prohrál všech pět předchozích soubojů. V aktuální sezoně není ve své nejlepší možné formě, nicméně i tak sbírá úspěchy. Výkonnostně je asi probíhající turnaj jeho zatím nejlepším v tomto roce, protože v předchozím průběhu sezony neporazil nikoho z TOP 20 žebříčku. Navíc před De Minaurem vyřadil Tomáše Macháče.

Američanům se obvykle na těch největších antukových turnajích nedaří, ovšem 27letý talent je docela výjimkou. Ve čtvrtfinále na Masters v Římě je totiž druhým rokem po sobě, přestože se mu v tomto dějišti nikdy předtím nedařilo. Právě tady zaregistroval poslední ze svých tří semifinále na tisícovkách, loni ve čtvrtfinále ve Foro Italico předčil svého následujícího protivníka Hurkacze.

Na Masters zvládl poslední tři čtvrtfinálové zápasy, dokonce pokaždé v této fázi vyřadil někoho z elitní desítky. Tato skvělá statistika zahrnuje také skalpy Carlose Alcaraze předloni v Kanadě a Caspera Ruuda loni v Indian Wells.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport / Enetpulse)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston, Dallas, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Houston (semifinále)

Bilance: 20:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčům TOP 50: 3:5 (kariérní 75:84)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Paul – Italian Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Bautista (6:1, 6:4), (19) Macháč (6:3, 6:7, 6:4), (7) De Minaur (7:5, 6:3)

Vzájemná bilance: Hurkacz vede 3:2, na antuce prohrává 0:1. Nejlepší polský tenista bojoval v posledních měsících se zdravotními problémy, letos postrádá dostatečnou zápasovou praxi a půjde do utkání i kvůli povrchu jako outsider. V Římě se však prezentuje solidní formou a zvedá si sebevědomí a Paul nepůsobí v letošním roce zrovna přesvědčivě. Hurkacz by tak měl od favorizovaného Američana dostat několik šancí.

Sinner – Ruud | 19:00 SELČ

Jannik Sinner potkal v osmifinále na domácím Masters v Římě prvního těžšího soupeře po tříměsíčním dopingovém trestu a chybujícího Francisca Cerúndola porazil 7:6, 6:3. Vypadá to, že se tedy žádný výraznější pokles formy nekoná. Argentinec sice nepředvedl svůj standardní letošní výkon, nicméně v této sezoně má výbornou formu a sebral na antuce set Carlosovi Alcarazovi.

Třiadvacetiletý Ital postoupil v loňské sezoně na všech turnajích minimálně do čtvrtfinále a letos v této fantastické sérii pokračuje. A teď může vylepšit své maximum v Římě, kde byl při předchozích pěti startech nejdál právě ve čtvrtfinále a v roce 2022 v něm neuhrál set se Stefanosem Tsitsipasem.

Po zmíněné porážce v Římě 2022 odehrál 10 čtvrtfinálových duelů na podnicích Masters a v devíti případech se radoval z postupu. Jediný nezdar v tomto období utrpěl proti Andrejovi Rubljovovi loni v Montrealu, kde se vracel po zdravotních problémech a už se vyrovnával se dvěma pozitivními dopingovými testy, o nichž se veřejnost dozvěděla až o pár týdnů později.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 10:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 42:32)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 10:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – Italian Open

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Navone (6:3, 6:4), De Jong (6:4, 6:2), (17) F. Cerúndolo (7:6, 6:3)

Casper Ruud by si mohl stěžovat, že se k němu pořadatelé nezachovali férově. Místo toho ale zvládl odložené osmifinále naprosto s přehledem a ve středu v něm přehrál hladce 6:3, 6:4 Jaumeho Munara. Přestože v letošním roce zaznamenal několik překvapivých porážek, v žádném případě neprožívá nepovedenou sezonu. Letos má skvělou bilanci 24:6 a co se týče hlavního okruhu, tak zaostává v procentuální úspěšnosti vyhraných zápasů jen za Sinnerem a Carlosem Alcarazem.

Jednoznačně největší úspěch sezony a vlastně i kariéry si připsal na předchozím antukovém Masters v Madridu. Šestadvacetiletý Nor totiž vybojoval ve španělské metropoli svůj největší titul a vrátil se do TOP 10 žebříčku. Momentálně má na kontě šňůru devíti vítězství.

Ve čtvrtfinále Italian Open má stoprocentní úspěšnost 3:0 a v tomto dějišti by si měl proti lídrovi pořadí Sinnerovi věřit. Dosud však vyhrál jen jeden souboj se světovými jedničkami, a to s Novakem Djokovičem loni v semifinále na antukovém Masters v Monte Carlu.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport / Enetpulse)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (triumf); Dallas (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (triumf)

Bilance: 24:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 12:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:0 (kariérní 19:29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 9:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Ruud – Italian Open

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Barcelona (čtvrtfinále), Madrid (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Bublik (6:4, 4:6, 6:3), (29) Berrettini (7:5, 2:0 skreč), Munar (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Sinner vede 3:0 (na sety 6:0). Ruud by měl být ještě těžším soupeřem než Francisco Cerúndolo, protože má teď výbornou formu, antuka je jeho nejsilnějším povrchem a je členem TOP 10 žebříčku. Sinner je ovšem od loňského října neporažen a zaslouží si pozici jasného favorita i na oranžové drti. Vzájemná bilance nejspíše nebude hrát zásadní roli, jelikož se poprvé potkávají mimo betony a Ruud je na antuce mnohem kvalitnějším a úplně jiným hráčem.

Čtvrteční program

CAMPO CENTRALE (od 13:00 SELČ)

1. Hurkacz (30-Pol.) - Paul (11-USA)

2. Paoliniová (6-It.) - Stearnsová (USA) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Sinner (1-It.) - Ruud (6-Nor.) / nejdříve v 19:00 SELČ

4. Qinwen Zheng (8-Čína) - Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 20:30 SELČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje