Čekají už skoro 30 let. Legendární Nadal neuspěl a prokletí zatím nezlomil ani Alcaraz
Nadal, Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a Carlos Moya. Čtyři Španělé to dotáhli až na vrchol žebříčku ATP. Jenže ani jeden z nich nedokázal ovládnout Turnaj mistrů. Na závěrečném vrcholu sezony uspěli ze země na Pyrenejském poloostrově pouze bývalé světové dvojky Manuel Orantes v roce 1976 a Alex Corretja v sezoně 1998.
Španělsko tak už téměř 30 let čeká na šampiona akce pro osm nejlepších tenistů roku. Překvapivá je hlavně absence tohoto triumfu u Nadala. Majitel 22 grandslamových trofejí totiž dlouho společně se svými největšími rivaly Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem na mužském okruhu dominoval.
Zatímco Federer si tuto akci podmanil šestkrát a Djokovič rekordně sedmkrát, u Nadala bude navždy svítit nula. A to ve statistice, kterou by si určitě přál změnit. Sám to přiznal po loňském konci kariéry.
"Samozřejmě bych alespoň jeden titul z Turnaje mistrů chtěl. Je to asi jediný důležitý podnik, který jsem nikdy nevyhrál. Měl jsem trochu smůlu, že se konal vždy na konci sezony, kdy jsem nebyl stoprocentně fit. Navíc se hrálo na halovém betonu. Měl jsem své šance, ale nevyužil jsem je."
Nadal se zúčastnil Turnaje mistrů celkem 11krát v kariéře. Ze skupiny postoupil v šesti případech a jeho maximem je finále z let 2010 (Federer) a 2013 (Djokovič).
Dlouhé čekání španělského tenisu na tento triumf mohl v neděli ukončit Alcaraz. Aktuální lídr světového pořadí však prohrál ve dvou těsných setech se svým největším rivalem Jannikem Sinnerem. Přitom v úvodní sadě měl setbol a v té následující vedl o brejk.
Alcaraz je nyní největším a vlastně asi jediným adeptem na triumf na Turnaji mistrů. Není však tajemstvím, že právě na halových betonech je nejvíce zranitelný. Letošní ročník ovšem ukázal, že jedinou překážkou by mohl být Sinner, kterému ve finále dost značně vzdoroval. Pokud bude dál pracovat na své hře v těchto podmínkách, určitě může Itala skolit i na krytém hardu.
Na prvenství na Turnaji mistrů bude určitě chtít znovu zaútočit už v sezoně 2026. "Doufám, že budeš příští rok připravený, protože já rozhodně budu," řekl Alcaraz při slavnostním ceremoniálu na adresu Sinnera. "Jsem velmi spokojený, jaký výkon jsem proti tak skvělému hráči předvedl. Jannik v těchto podmínkách velmi dlouho neprohrál," dodal.
Finálovou bitvu na Turnaji mistrů ovládl Sinner
