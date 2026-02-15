Cerúndolo se konečně dočkal! Na třetí pokus triumfoval na domácím podniku v Buenos Aires
Darderi – Cerúndolo 4:6, 2:6
Cerúndolo postoupil do boje o titul ve svém rodném městě už potřetí. Ve finále Argentina Open však před pěti lety snadno prohrál své premiérové finále s krajanem Diegem Schwartzmanem a loni nesplnil roli favorita proti mladému Brazilci Joau Fonsecovi.
Letos však předvedl velmi povedený výkon a vysněnou trofej tentokrát získal. Proti Italu Darderimu byl celou dobu lepším hráčem, brejk získal už ve třetím gamu a náskok už nepustil. V první sadě odvrátil všech pět brejkbolů a po 55 minutách ji získal poměrem 6:4.
Druhé dějství už bylo jednoznačnější. Po vítězném zkrácení hry získal Argentinec podání soupeře hned v úvodní hře. Následně sice brejk nepotvrdil, ale na příjmu uspěl znovu, a dokonce čistou hrou. Tentokrát už si náskok pohlídal. Od stavu 3:2 získal tři hry v řadě a po proměnění druhého mečbolu mohl slavit.
"Nejlepší moment v mé dosavadní kariéře," radoval se po výhře Cerúndolo. "Opravdu moc jsem tu chtěl vyhrát, v mém rodném městě, v mé zemi. Jsou tu všichni moji přátelé a moje rodina. Je to neskutečný pocit. V posledních letech jsem se snažil, ale nepodařilo se mi to. Dnes jsem zde odehrál jeden z nejlepších zápasů kariéry," dodal šťastný Argentinec.
Cerúndolo získal svůj celkově čtvrtý titul v kariéře, třetí na antuce ale premiérový na té jihoamerické. Ve sbírce má ještě trofej z travnatého podniku v Eastbourne. Na tvrdém povrchu se do finále nikdy nedostal. Darderimu oplatil porážku z loňského semifinále v Bastadu, ujal se vedení ve vzájemné bilanci 3:2 a připravil mu vůbec první finálovou porážku.
