Češi se chystají na boj o salátovou mísu. Jako první je na řadě Španělsko s Alcarazem
Finálový turnaj Davisova poháru hostí Itálie poprvé. V minulých letech se hrálo ve Španělsku. Češi se v novém formátu dostali do závěrečné fáze podruhé. Před dvěma lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2 na zápasy. Letos porazili v kvalifikaci Jižní Koreu 4:0, v září zvítězili v Delray Beach nad domácím výběrem USA 3:2 na zápasy.
Výběr kapitána Tomáše Berdycha, který soutěž vyhrál ve starém systému v letech 2012 a 2013, je v nejsilnějším složení. Povede ho sedmnáctý hráč světa Jiří Lehečka, v týmu jsou také Jakub Menšík (19.), Tomáš Macháč (32.), Vít Kopřiva (102.) a deblista Adam Pavlásek. Oproti 2. kolu proti USA je nováčkem pouze Kopřiva.
Čeští a čs. tenisté se utkají se Španělskem podesáté. Mají s ním bilanci 4:5 a narazí na něj ve třetím ročníku po sobě. Vloni se Španěly prohráli ve skupinové fázi 0:3. "Pokud chceme soutěž vyhrát, tak v tomhle formátu musí člověk porazit víc týmů, než jsme byli my zvyklí. A jedni z nich jsou Španělé, tak proč s nimi nezačít," řekl Berdych.
Španělé se dostali do vyřazovací fáze díky vítězství v kvalifikaci 3:1 nad Švýcarskem, ve 2. kole otočili s Dánskem zápas ze stavu 0:2 na 3:2. Týmovou soutěž se pokusí vyhrát posedmé a poprvé od roku 2019.
Španělé budou spoléhat na světovou jedničku a šestinásobného grandslamového šampiona Carlose Alcaraze. Vítěz letošního Roland Garros a US Open přicestuje do Boloni z Turína, kde v neděli bojoval neúspěšně o titul na Turnaji mistrů, zřejmě si přivodil zranění hamstringu a musí jít na vyšetření. Ve finále prohrál s Jannikem Sinnerem 6:7, 5:7.
V týmu kapitána Davida Ferrera jsou i Jaume Munar (36.), Pablo Carreňo (89.), Pedro Martínez (95.) a deblista Marcel Granollers. Chybí 14. hráč světa Alejandro Davidovich.
"Pokud chceme vyhrát, musíme to přijmout a porvat se s tím. Nemyslím, že bychom neměli mít šanci. Dokázali jsme si, že umíme se silnými týmy hrát. Porazili jsme Ameriku. Můžeme do toho jít naplno a nemáme se čeho bát. Určitě se na to těším," uvedl Lehečka.
Vyřazovací fáze se hraje na dva vítězné zápasy. Po dvouhrách případně rozhodne čtyřhra. Vítěz utkání mezi Českem a Španělskem se střetne v sobotu s lepším z dvojice Německo - Argentina. Také tento duel je na programu ve čtvrtek.
Italům, kteří zaútočí na vítězný hattrick, bude chybět čtyřnásobný grandslamový šampion a druhý hráč světa Sinner. Kapitán Filippo Volandri nebude moci počítat ani se světovou osmičkou Lorenzem Musettim. Týmovou jedničkou bude 22. hráč světa Flavio Cobolli. Nejvýše postaveným hráčem Rakouska je Filip Misolic (79.). Jejich čtvrtfinále se odehraje ve středu.
Za Francii plní roli jedničky Arthur Rinderknech (29.), Belgičany by měl táhnout Zizou Bergs (43.). Hlavní hvězdou Německa bude světová trojka Alexander Zverev, Argentinci mají nejvýše postaveného hráče ve Franciscu Cerúndolovi (21.).
