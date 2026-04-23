Češi v akci, čtvrtek 23. 4. Bouzková těžkou výzvu nezvládla. Samson opět zazářila, uspěla i Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
Samson (ČR) – Xinyu Wang (28-Čína) 2:6, 6:3, 6:0
Kalininová (Ukr.) – Bouzková (23-ČR) 6:4, 6:3
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA) 3:6, 6:1, 10:8
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
Ferrová (Fr.) – Havlíčková (ČR) 6:2, 0:6, 6:3
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
Svrčina (1-ČR) – Bernet (Švýc.) 6:4, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Karol/Paulson (SR/ČR) – Kittay/Willis (2-USA/Brit.) 6:3, 6:2
ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
20:00 | Jermář/Kielan (ČR/Pol.) – Arias/Ingildsen (2-Bol./Dán.)
ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
Knutsonová (ČR) – Jonesová (3-Austr.) 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
Martincová (ČR) – Granwehrová (Švýc.) 6:3, 6:0
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kučmová/Laboutková (2-ČR) – M. Martínezová/Webleyová-Smithová (Šp./Brit.) 1:6, 6:2, 10:4
ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Valdmannová (3-ČR) – Du Preeová (Niz.) 7:6 (7:2), 6:1
ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
Kubkaová (1-Pol.) – Suchá (ČR) 6:3, 6:1
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Samirová/Zelníčková (2-Egypt/SR) – Górská/Suchá (Pol./ČR) 6:7 (3:7), 6:2, 10:6
Saccová/Zanoliniová (It.) – Hejtmánková/Maklakovová (ČR/-) 6:4, 7:6 (7:3)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
Gengel (2-ČR) – Pecci (It.) 6:4, 3:6, 7:5
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
Palán (3-ČR) – Fitriadi (Indon.) 3:6, 6:2, 6:2
J200 CHASKOVO (Bulharsko), antuka
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Traynorová/Yoonová (USA) – Oliveriusová/C. Vázquezová (ČR/Šp.) 7:5, 6:2
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Krejčí (2-ČR) – Mostafa (Egypt) 6:1, 6:0
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Šmídová (3-ČR) – Mohamedová (Egypt) 6:0, 6:0
Baherová (Egypt) – Havelková (ČR) 4:6, 6:4, 10:6
J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
19:00 | Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Niffeler/Terechin (Švýc./Mol.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Puiu/Reginiano (Rum./Izr.) 6:4, 6:2
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – J. Choi/D. Song (Korea) 2:6, 1:2 / odloženo
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Murinzi/Rupprath (3-Rwanda/Něm.) 6:1, 6:0
J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Kielb (Pol.) – Hrubý (2-ČR) 6:0, 3:1 / skreč
M. Novák (4-ČR) – Gampenrieder (Něm.) 7:6 (7:1), 6:4
Sýkora (SR) – Žiška (8-ČR) 3:6, 7:6 (7:1), 10:5
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Michalcová (ČR) – Jiaying Song (Čína) 7:5, 6:2
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Aby se nepřehřála. Přeci jen má před sebou ještě 5 zápasů.
Aby se nějaká Češka v Madridu nevytáhla, že?
Nečekaný skalp ausie Hvězdičky
průběh zajímavý - měla set a ve druhém na servisu 5:4 a 40:0... a nedopodávala :/
TB pak prohrála, ale nesložila se; a v TB ve třetím nakonec využila 6. MB... hmm