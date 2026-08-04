Češi v akci, čtvrtek 6. 8. Bartůňková, Lehečka a Nosková s Bouzkovou na Masters! Hraje i česká hvězdička
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 5. 8. | úterý 4. 8. | pondělí 3. 8. | neděle 2. 8. | sobota 1. 8.
Lehečka a Bartůňková o osmifinále na Masters
Prestižní turnaj Masters v Kanadě nabídne ve čtvrtek první boje o postup do osmifinále a v akci budou i dva čeští tenisté. Oba naše zástupce čeká solidní šance na postup, ale zároveň i velmi těžká výzva.
Jiří Lehečka bude v Montrealu čelit jednomu z objevů letošní sezony Alexanderovi Blockxovi. Nejlepší Čech v žebříčku ATP si v úvodním zápase dle očekávání poradil s krajanem Vítem Kopřivou, nicméně Belgičan by měl být těžším protivníkem. Lehečka bude favoritem, ovšem Blockx prožívá nejlepší období kariéry a může být nebezpečný.
Nikola Bartůňková prožívá skvělý debut na kanadském Masters a v obou zápasech slavila cenný skalp. Po vítězství nad domácí hvězdou a grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou našla recept i na nasazenou Claru Tausonovou. Šanci by mohla mít i proti světové desítce Amandě Anisimovové. Američanka není po zranění v nejlepší formě a bude jen mírnou favoritkou.
Více informací přineseme ve čtvrtečním preview.
WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 3. kolo •
23:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Anisimovová (8-USA)
• Čtyřhra - 1. kolo •
23:00 | Bouzková/Nosková (ČR) – X. Jiang/F. Wu (Čína/Tchaj-wan)
ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (8-ČR) – Blockx (27-Belg.)
Rozjetá Valdmannová a Knutsonová v Polsku
Vendula Valdmannová na podniku WTA 125 ve Varšavě dokonale využila příznivého losu a snadno si poradila s domácími outsiderkami Marcelinou Podliňskou i Zuzannou Pawlikowskou. Zajistila si tak své druhé čtvrtfinále na této úrovni a aktuální neporazitelnost zahrnující triumf na ITF v Irsku protáhla na sedm zápasů. Šanci určitě bude mít i ve čtvrtfinále, v němž bude čelit nenasazené Susan Bandecchiové.
O semifinále bude bojovat i Gabriela Knutsonová. Ta zatím ve Varšavě překvapuje a přehrála snadno favorizované Sofii Coutoulasovou a nasazenou dvojku Ellu Seidelovou. Teď naopak bude jasnou favoritkou proti Justině Mikulskytéové. Pokud uspěje, zajistí si svou druhou semifinálovou účast v probíhající sezoně.
WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Knutsonová (ČR) – Mikulskytéová (Lit.)
14:00 | Valdmannová (ČR) – Bandecchiová (Švýc.)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Arias/Ingildsen (Bol./Dán.)
15:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Latinovič/Zeballos (2-Srb./Bol.)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Brunclík (ČR) – Alexandrescou (Fr.)
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Laboutková (ČR) – Gizaová (Něm.)
12:30 | A. Kovačková (ČR) – Gjorčeská (2-Mak.)
14:00 | Paštiková (ČR) – Steinerová (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Malyginová/Šebestová (Est./ČR) – Jakupovičová/Y. Li (2-Slovin./Tchaj-wan)
16:00 | A. Kovačková/Tarabaová Wallbergová (ČR/Švéd.) – McAdoová/S. Sakellaridiová (3-USA/Řec.)
16:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – D. Back/S. Park (Korea)
ITF W75 KOKSIJDE (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Palicová (ČR) – Lansereová (5-)
ITF W15 HÄMEENLINNA (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Hejtmánková (5-ČR) – Soulieová (Fr.)
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | K. Blažková (ČR) – Hietarantaová (1-Fin.) 7:5, 1:3 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Hejtmánková/Urbanová (3-ČR) – Palmová/Vanniová (Fin.)
15:30 | K. Blažková/Eigelsbachová (ČR/Něm.) – Hagemanová/Veldmanová (1-Niz.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Klimas/Porickyj (3-ČR/Ukr.) – Dráb/Poklemba (SR)
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Hrazdil (ČR) – Lagerbohm (7-Fin.)
11:30 | Filip (6-ČR) – Savano (USA)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Homola/Jedrzejczak (ČR/Pol.) – Lis/Smiej (Pol./Mar.)
J200 RUTESHEIM (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | V. Svobodová (ČR) – Anikinová (4-Est.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
16:00 | Nikolajevová/Oliveriusová (3-Ukr./ČR) – Čuchličová/Dipakbhaiová Kanabarová (Ukr./Indie)
16:00 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – Brandová/Parcelliová (Něm.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:30 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – Mateasová/Podlipská (2-Rum./-)
J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | Horský (10-ČR) – Adamovič (5-SR)
11:00 | Smolík (13-ČR) – čeká na soupeře
13:00 | Buba (ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:30 | Havlíková (1-ČR) – Karpaljuková (16-Ukr.)
08:30 | Michalcová (ČR) – Blusteinová (8-Izr.)
09:30 | Klusáčková (ČR) – Čedryková (14-Ukr.)
09:30 | Pírková (13-ČR) – Nehrijová (2-Ukr.)
10:00 | N. Iraholaová (4-ČR) – Hnidecová (Ukr.)
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
08:30 | Rousek (ČR) – Mone (6-Rum.) 6:5 / dohrávka
08:30 | Dufek (14-ČR) – Wieser (Rak.) 6:3, 5:6 / dohrávka
08:30 | Šebek (ČR) – Karas (16-SR) 1:5 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Jourdren/Smolík (5-ČR) – Bartovic/Janda (SR)
17:30 | Dufek/Horský (6-ČR) – Harari/Wieser (Maď./Rak.)
19:00 | Franc/Klar (ČR) – Adamovič/Lörinčík (2-SR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:00 | Dufková/Nantlová (7-ČR) – Kadlečíková/Kyjaciová (SR)
14:30 | Michalcová/Šuláková (ČR) – Daubnerová/K. Kubalová (2-SR)
14:30 | Gottvaldová/Tvrzská (6-ČR) – Švachová/Valentová (SR)
16:00 | Havlíková/Pírková (3-ČR) – čekají na soupeřky
16:00 | N. Iraholaová/L. Kubalová (1-ČR/SR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
Franc/Klar (ČR) – Bialowolski/Kielb (Pol.) / bez boje
14:30 | Pajer/Vymazal (ČR) – A. Talama/O. Talama (Ukr.)
16:00 | Jaroš/Rousek (ČR) – Čellár/Turóci (SR)
16:00 | Faga/Mohamed (SR/ČR) – Karas/Krajčír (SR)
16:00 | Buba/Herman (ČR/SR) – Čierny/Gibala (SR)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Michalcová/Šuláková (ČR) – Šteinerová/Žáčková (SR/ČR) / bez boje
13:00 | Gabzdylová/Taxová (ČR) – Hargašová/Palanová (SR)
* bude se hrát i osmifinále
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Janoviaková (14-ČR) – Cozmaová (2-Rum.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Bajdechiová/Janoviaková (7-Rum./ČR) – Gluškovová/Mitevská (1-Bulh./Mak.)
J60 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | N. Moravec (1-ČR) – Lev (Izr.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
13:30 | N. Moravec/Virani (1-ČR/Keňa) – Joita/Peterhans (Brit./Švýc.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J60 PORTO (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
15:00 | Mottlová (4-ČR) – Sánchezová-Marínová (14-Šp.)
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Gonzálezová Giraldová/A. Svobodová (4-Kol./ČR) – Stinguová/Zlotniková (Izr./Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Lemos (Ang.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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