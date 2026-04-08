Češi v akci, čtvrtek 9. 4. Plíškovou čeká těžká výzva, Lehečka a Macháč hrají na Masters

Češi v akci, čtvrtek 9. 4.
Češi v akci (probíhající turnaje)
Karolína Plíšková absolvuje v Linci svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční zdravotní pauze. Bývalá světová jednička předvedla v úvodním zápase solidní výkon, nastřílela skoro 20 es a skolila rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou. Ve druhém kole ji však čeká mnohem těžší výzva v podobě obhájkyně titulu a nasazené dvojky Jekatěriny Alexandrovové.
Ruská soupeřka, která figuruje na 13. místě žebříčku, je logicky favoritkou na postup. S Alexandrovovou se Plíšková utkala už celkem čtyřikrát a vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Alexandrovová nicméně suverénně ovládla poslední dva duely v Charlestonu 2022 a v Dauhá 2023. Plíšková bude v tomto utkání bojovat o své první čtvrtfinále od června 2024.
O čtvrtfinále budou naši zástupci bojovat také na prestižním antukovém Masters v Monte Carlu. A sice Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou, které čeká velmi složitá výzva. Macháč to bude mít s největší pravděpodobností těžší, jelikož vyzve rozjetou světovou dvojku Jannika Sinnera. Lehečka nastoupí proti 11. muži pořadí Alexanderovi Bublikovi.
Více informací k zápasům Lehečky a Macháče přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Sinner (2-It.)
14:00 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Bublik (8-Kaz.)
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
• Dvouhra - osmifinále •
18:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Alexandrovová (2-)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Grabherová/Krausová (Rak.)
WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Samson (ČR) – Pigatová (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Barnettová/Šebestová (Brit./ČR) – Baraová/Semenistá (Rum./Lot.)
ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)
15:30 | Drzewiecki/Nouza (Pol./ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)
16:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – R. Ho/Jebens (4-Tchaj-wan/Něm.)
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Karol/Kolář (SR/ČR) – Banthia/Donski (2-Indie/Bulh.)
12:30 | Paulson/Vrbenský (4-ČR) – I. Montes/Rodesch (Šp./Luc.)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palicová (4-ČR) – E. Andrejevová (-)
12:30 | Kučmová (ČR) – Xinyu Gao (6-Čína)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Palicová/Sebovová (ČR/Kan.) – Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.)
16:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Cerviňová/M. Martínezová (Šp.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Pulchartová (ČR) – Rouvroyová (4-Fr.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Paštiková (ČR) – Ruggeriová (2-It.)
10:00 | J. Kovačková (ČR) – Grantová (4-It.)
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Curmiová (8-Malta)
11:30 | Štruplová (6-ČR) – Ricciová (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Gandolfiová/Maisová (It.)
ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
04:30 | Palán (7-ČR) – Xiaofei Wang (Čína)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Gengel (5-ČR) – Džavakjan (Ukr.)
10:00 | Siniakov (ČR) – Janin (-)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Džavakjan/Van Wyk (Ukr./JAR)
13:30 | D. Blažka/Gengel (ČR) – De Jonge/Opitz (4-Niz./Něm.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) – Gniewkowská/Husarová (Pol.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Donald (3-ČR) – Makk (Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
