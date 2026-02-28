Češi v akci, neděle 1. 3. Havlíčková vyzve ve finále Samson, o titul i Ticháčková a Vocel
Vocel o triumf na challengeru
Matěj Vocel má na kontě už 21 trofejí z mužské čtyřhry a právě na stovkových challengerech získal ty nejcennější. O další bude usilovat ve Francii a může dosáhnout na první letošní titul. Na challengerech poprvé kraloval loni a nakonec posbíral čtyři triumfy. Se Švýcarem Jakubem Paulem, který v úvodu tohoto roku zářil v týmovém United Cupu po boku Belindy Bencicové, zatím slavil čtyřikrát.
ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala
Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Reymond/Sanchez (Fr.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Krumich (11-ČR) – Kotov (-)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Jermář (ČR) – Potenza (6-It.)
České finále v Trnavě
Singlový turnaj na větším podniku ITF v Trnavě nemohl pro české barvy dopadnout lépe. Nedělní finále totiž obstarají naše mladé naděje Laura Samson a Lucie Havlíčková. Samson získala svůj nejcennější titul loni právě na úrovni W75, a to na domácí půdě v České Lípě, a bude usilovat o sedmý profesionální triumf. Havlíčková zatím zapsala mezi dospělými tři trofeje a dvě má právě v Trnavě (W60 v roce 2023 a W50 loni). V nedělním českém derby bude Havlíčková bojovat o největší vavřín. České kamarádky čeká první vzájemný souboj a útok na první letošní titul.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Samson (4-ČR) – Havlíčková (ČR)
Ticháčková se porve o největší titul
Eliška Ticháčková je dalším velkým mladým talentem. V posledních letech ale velmi často bojovala se zraněními a své první triumfy na profesionální úrovni zaregistrovala až loni, kdy třikrát kralovala na úrovni W15. Jednou se jí to povedlo v Monastiru, kde v neděli na probíhající akci W35 zabojuje o svůj největší titul. S ruskou favoritkou a bývalou členkou TOP 20 juniorského žebříčku Alisou Okťabrevovou bude hrát poprvé.
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Okťabrevová (3-)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šílová (ČR) – Escobarová (Něm.)
ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Sanders (ČR) – M. Martínez (11-Šp.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | J. Jiráková (ČR) – Fetecauová (3-Rum.)
11:00 | Stryková (ČR) – Čoličová (Srb.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Šoukal (ČR) – Bianchi (Arg.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Mojžíšová (7-ČR) – S. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:30 | Schovancová (6-ČR) – Bianchiová (It.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | A. Štěpánek (1-ČR) – Karlsson (Švéd.)
11:00 | K. Štěpánek (4-ČR) – Schmidt (Švýc.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Fialová (6-ČR) – Bergerheimová (Švéd.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Potřebnější se zdá být Lucka Havlíčková která má míň titulů a v žebříčku je daleko za Laurou ...
Laura Samson ale zase nemá žádnej titul z Trnavy zatímco Lucka tady hraje už páté finále ze kterých získala dva tituly ...