Češi v akci, neděle 1. 3. Havlíčková vyzve ve finále Samson, o titul i Ticháčková a Vocel

Lucie Havlíčková a Laura Samson zajistily ryze české finále na větším podniku ITF ve slovenské Trnavě a v neděli si to rozdají o titul. O triumf se pokusí také Eliška Ticháčková ve dvouhře na ITF v Tunisku a Matěj Vocel ve čtyřhře na challengeru ve Francii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Lucie Havlíčková a Laura Samson obstarají české finále v Trnavě (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 28. 2.pátek 27. 2. | čtvrtek 26. 2. | středa 25. 2. | úterý 24. 2.

 

Vocel o triumf na challengeru

Matěj Vocel má na kontě už 21 trofejí z mužské čtyřhry a právě na stovkových challengerech získal ty nejcennější. O další bude usilovat ve Francii a může dosáhnout na první letošní titul. Na challengerech poprvé kraloval loni a nakonec posbíral čtyři triumfy. Se Švýcarem Jakubem Paulem, který v úvodu tohoto roku zářil v týmovém United Cupu po boku Belindy Bencicové, zatím slavil čtyřikrát.

 

ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Reymond/Sanchez (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Krumich (11-ČR) – Kotov (-)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Jermář (ČR) – Potenza (6-It.)

 

České finále v Trnavě

Singlový turnaj na větším podniku ITF v Trnavě nemohl pro české barvy dopadnout lépe. Nedělní finále totiž obstarají naše mladé naděje Laura Samson a Lucie Havlíčková. Samson získala svůj nejcennější titul loni právě na úrovni W75, a to na domácí půdě v České Lípě, a bude usilovat o sedmý profesionální triumf. Havlíčková zatím zapsala mezi dospělými tři trofeje a dvě má právě v Trnavě (W60 v roce 2023 a W50 loni). V nedělním českém derby bude Havlíčková bojovat o největší vavřín. České kamarádky čeká první vzájemný souboj a útok na první letošní titul.

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Samson (4-ČR)Havlíčková (ČR)

 

Ticháčková se porve o největší titul

Eliška Ticháčková je dalším velkým mladým talentem. V posledních letech ale velmi často bojovala se zraněními a své první triumfy na profesionální úrovni zaregistrovala až loni, kdy třikrát kralovala na úrovni W15. Jednou se jí to povedlo v Monastiru, kde v neděli na probíhající akci W35 zabojuje o svůj největší titul. S ruskou favoritkou a bývalou členkou TOP 20 juniorského žebříčku Alisou Okťabrevovou bude hrát poprvé.

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | Ticháčková (ČR) – Okťabrevová (3-)

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šílová (ČR) – Escobarová (Něm.)

 

ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Sanders (ČR) – M. Martínez (11-Šp.)

 

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | J. Jiráková (ČR) – Fetecauová (3-Rum.)
11:00 | Stryková (ČR) – Čoličová (Srb.)

 

ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Šoukal (ČR) – Bianchi (Arg.)

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Mojžíšová (7-ČR) – S. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále

 

J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:30 | Schovancová (6-ČR) – Bianchiová (It.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | A. Štěpánek (1-ČR) – Karlsson (Švéd.)
11:00 | K. Štěpánek (4-ČR) – Schmidt (Švýc.)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Fialová (6-ČR) – Bergerheimová (Švéd.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
1
tommr
28.02.2026 20:40
Komu fandit ve finále v Trnavě?
Potřebnější se zdá být Lucka Havlíčková která má míň titulů a v žebříčku je daleko za Laurou ...
Laura Samson ale zase nemá žádnej titul z Trnavy zatímco Lucka tady hraje už páté finále ze kterých získala dva tituly ...
