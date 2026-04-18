Češi v akci, neděle 19. 4. Muchová jde do boje o titul! Finále hraje i české duo v Rouenu
Češi v akci (probíhající turnaje)
Muchová vyzve ve finále Rybakinovou
Karolína Muchová přes šest let čekala na svůj teprve druhý kariérní titul. Dočkala se ho letos v únoru na tisícovce v Dauhá, kde slavila svůj nejcennější triumf. A nyní má na dosah další prvenství, jelikož absolvuje nedělní finále na antuce ve stuttgartské hale.
V posledních dvou dnech musela zvládnout velmi náročnou výzvu. Čelila totiž Coco Gauffové a Elině Svitolinové, které nikdy předtím neporazila. Naopak s Jelenou Rybakinovou, která má stejně jako Češka v letošní sezoně vynikající formu a už v minulosti ve Stuttgartu triumfovala, má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Ruskou rodačku reprezentující Kazachstán porazila letos v Brisbane.
Muchové se na vítězství příliš nevěří. Do finále půjde jako docela výrazná kurzová outsiderka. Rybakinová však měla hodně namále ve čtvrtfinále s Leylah Fernandezovou, a pokud bude česká tenistka pokračovat ve skvělých výkonech, mohla by si vypracovat několik šancí.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - finále •
13:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Rybakinová (1-Kaz.)
Malečková a Škochová o největší společný titul
Jesika Malečková s Miriam Škochovou v poslední době excelovaly na nižších okruzích a nyní září na tom nejvyšším. Po neúspěšném finále na pětistovce v Linci si zahrají společně o titul také na podniku WTA 250 ve francouzském Rouenu.
Zatímco Škochová už jeden titul na této úrovni vybojovala a získala ho v roce 2022 s jinou krajankou Anastasií Detiucovou, Malečková na premiérový triumf na hlavní tour stále čeká. Ve finále v Rouenu budou favoritkami proti asijské dvojici En-Shuo Liang, Qianhui Tang.
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Malečková/Škochová (4-ČR) – E. Liang/Q. Tang (Tchaj-wan/Čína)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Havlíčková (ČR) – Limaová (Portug.)
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Krumich (6-ČR) – Ferrari (It.)
13:00 | Forejtek (4-ČR) – Rossolino (It.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Chánová (ČR) – Bediniová (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
