Češi v akci, neděle 21. 6. Nosková a Bouzková o titul! Siniaková skončila v prvním kole
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Nosková a Bouzková o titul
Linda Nosková hraje v Berlíně ve fantastické formě a ani jedné ze čtyř soupeřek nepovolila více než šest gamů. Výborný výkon bude určitě potřebovat i ve finále, protože vyzve světovou čtyřku a předloňskou šampionku Jessicu Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Finálové zápasy Noskové vůbec nejdou, což potvrzuje bilance 1:5. Na trávě je ve finále poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci s Pegulaovou vede 2:1, ale pokaždé se jednalo o tuhou bitvu. Američanka měla navrch jen loni na trávě v Bad Homburgu, kde ovšem Nosková podávala na vítězství.
Titul má na dosah také Marie Bouzková v Nottinghamu, jež zatím neztratila set a v semifinálovém derby přehrála Karolínu Plíškovou. Ani ona nebude ve finále favoritkou a rovněž pražskou rodačku čeká americká soupeřka. A sice bývalá členka TOP 10 Emma Navarrová. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zatímco Navarrová se může pochlubit stoprocentní úspěšností 3:0 ve finále, Bouzková disponuje negativní bilancí 3:6. Češka dosud triumfovala na Livesport Prague Open 2022 a 2025 a letos v Bogotě. Obě aktérky budou usilovat o zajímavý milník, jelikož vítězka tohoto finále zkompletuje trofeje ze všech tří povrchů.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - finále •
12:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Pegulaová (3-USA)
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i finále
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:00 | Bouzková (4-ČR) – Navarrová (3-USA)
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samsonovová (-) – Siniaková (ČR) 6:3, 7:5
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Viďmanová (3-ČR) – Aksuová (Tur.) 6:2, 6:3
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Steurová (4-Něm.) – Paštiková (7-ČR) 6:3, 7:5
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Hejtmánková (ČR) – Argyrokastritiová (6-Řec.) 6:1, 6:4
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Sperle (Něm.) – Palán (8-ČR) 6:3, 6:2
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ševčíková (6-ČR) – Harajdová (ČR) 6:1, 6:2
12:30 | E. Slavíková (9-ČR) – Matuellaová (It.)
14:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mazzucchelliová (It.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Fáček (13-ČR) – Žunec (Chorv.)
16:00 | Vrba (5-ČR) – Kukrika (Chorv.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Melnikovová (ČR) – Shawová (Brit.)
ITF W15 GALATI (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Štveráková (ČR) – Plesaová (12-Rum.)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Correa Beguerie (Arg.) – Klimas (5-ČR) 6:3, 3:6, 10:6
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Jaroš (ČR) – Pavlovs (Lot.)
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
19:00 | Kofroňová (ČR) – Morneauová (Kan.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Díky dnešnímu vítězství si upevnila pozici ve stovce ...
Prehled vitezek turnaju okruhu WTA v tomto roce, bez GS
HARD
Brisbane - Sabalenka
Auckland - Svitolina
Adelaide - Andreeva
Hobart - Cocciaretto
Abu Dhabi - Bejlek
Ostrava - Boulter
Transylvanie - Cirstea
Katar - Muchova
Dubaj - Pegula
Merida - Bucsa
Austin - Stearns
IW - Sabalenka
Miami - Sabalenka
ANTUKA
Charleston - Pegula
Bogota - Bouzkova
Linz - Andreeva
Stuttgart - Rybakina
Rouen - Kostuk
Madrid - Kostuk
Rim - Svitolina
Strasbourg - Navarro
Rabat - Marcinko
GRASS
Queens - Vekic
Rosmalen - Montgomery
1. Sabalenka - 3 t.
2.-5. Andreeva - 2 t. / Kostuk - 2 t. / Pegula 2t. / Svitolina 2 t.
Maruska ma tak velkou sanci na druhy titul a zaradit se mezi ctyrku hracek, ktere se to letos povedlo... :-) Pegula bude mit sanci na treti titul a tak vyrovnat Sabalenku... take Navarro sance na druhy letosni tirul... ale verim, ze Maruska je na trave sikovnejsi... tak hlavne aby ji to ve finale mentalne nesezralo...
GS nepocitam... jen zanecham stopu vuci One Vision...
#FreedomForGrandslams:-)
největší teplo je okolo 16h, nejdřív se to musí prohřát
https://youtu.be/NY-DSsjbcJc?is=eXFsDCro_ci80Iy1
Mimochodem, i tam se momentum zápasu překlopila za podobného stavu jako v pátek u Nikoly, kdy Muška přetáhla na síti volej lehce za čáru a od té chvíle se to začalo otáčet.
Vyhraje Viďmanová, ale ta tu nikoho nezajímá.
Těžký to zítra budou mít ale i fanoušci protože nás čekají 4 zajímavá finále která se budou hrát prakticky souběžně ...
Rodiče zřejmě velký milovníci ženského jednoručního backhandu.