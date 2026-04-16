Češi v akci, pátek 17. 4. Muchová a Nosková proti těžké výzvě, konec hrozí i Macháčovi a Kopřivovi

DNES, 20:00
Aktuality 11
Karolína Muchová a Linda Nosková absolvují velmi těžkou výzvu ve čtvrtfinále ve stuttgartské hale. Skončit v této fázi mohou i Tomáš Macháč v Barceloně a Vít Kopřiva v Mnichově. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o semifinále ve Stuttgartu

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 16. 4.středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.

 

Těžká výzva pro Muchovou i Noskovou

Dvě české tenistky se porvou o postup do semifinále na antukové pětistovce ve stuttgartské hale. Pokud obě zaznamenají vítězství, dojde v semifinálové fázi na ryze český souboj o postup do finále. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou však čeká v pátek velmi těžká výzva.

Muchová, která do čtvrtfinále postoupila po famózním obratu proti Elise Mertensové, vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou. S Američankou prohrála všech šest soubojů včetně dvou v této sezoně.

Nosková bude čelit favorizované Elině Svitolinové. Se světovou sedmičkou vyhrála oba předchozí souboje (Monterrey 2024 a skreč na Australian Open 2024), nicméně ukrajinská hvězda má letos fantastickou formu, která budí respekt. Nosková absolvuje své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu a zatím největší.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Svitolinová (4-Ukr.)
14:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Gauffová (2-USA)

 

Konec hrozí i Macháčovi a Kopřivovi

V roli favorita nebudou ani Tomáš Macháč a Vít Kopřiva na venkovních antukových pětistovkách na evropském kontinentu, takže jim stejně jako Muchové a Noskové hrozí konec právě ve čtvrtfinálové fázi.

Macháč těžil v osmifinále z odstoupení nasazené jedničky a domácí hvězdy Carlose Alcaraze a postoupil dál bez boje. Teď ho ale čeká nevyzpytatelný Andrej Rubljov. Ruský tenista si zatím v Barceloně vede velmi slušně a set nepovolil antukovému specialistovi Marianovi Navonemu ani Lorenzovi Sonegovi. Jediný předchozí souboj předloni v Miami vyhrál český tenista.

Kopřiva už v Mnichově předčil veškerá očekávání. U našich sousedů zvládl dvě třísetové bitvy, když po skalpu domácího outsidera Justina Engela předvedl vynikající obrat proti favorizovanému Lucianovi Darderimu. Také ve čtvrtfinále bude čelit italskému protivníkovi. A sice nasazené čtyřce Flaviovi Cobollimu.

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Rubljov (5-)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – González/Molteni (Arg.)

 

ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Cobolli (4-It.)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (2-)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | Bartoň (ČR) – Mmoh (USA)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Štruplová (4-ČR) – Wobkerová (Něm.)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Donald (ČR) – Erel (5-Tur.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Donald/Pawlak (ČR/Pol.) – Chopra/Johansson (1-USA/Švéd.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Zelinská/Zelníčková (1-/SR)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Nicod (ČR) – Sperle (Něm.)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
08:00 | Palán/Yap (ČR/Brit.) – Dong/Hewitt (Austr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Oliveriusová (14-ČR) – Popová (5-Rum.)
10:00 | Levinská (ČR) – Depešová (12-SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – čekají na soupeře

• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Bevizová/Farkašová (6-Maď./SR)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Mačej/Vrtílka (8-SR/ČR) – Savano/Vterkovskij (2-USA/Ukr.)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Šulcová (4-ČR) – Fennisová (1-Niz.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Havlíková (15-ČR) – Maierová (6-Rak.)
09:00 | Nantlová (ČR) – Gombáriková (7-SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Grasl/Klaunzner (1-Rak.)
13:00 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Hemetzberger/Hofer (6-Rak.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Daubnerová/Tekerová (5-SR/Maď.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Bretscherová/Kriesiová (1-Švýc.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
PTP
16.04.2026 20:29
Bude to pěkný pokoukání, ladná atletická těla, procítěné dvojchyby, elegantní osušování obličeje potítkem...
Reagovat
Kapitan_Teplak
16.04.2026 20:23
Tak snad Muška uhraje víc než dvě hry jako posledně.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:02
Tady si pojďme pořádně zatommrovat, protože to asi bude hodně krutý pátek. VŠICHNI! POVINNĚ!
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:09
Muška čeká na soupeřku, co tady chceš tommrovat?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:10
A myslíš, že to nebude Gauff?
Reagovat
pantera1
16.04.2026 20:11
Ta to dnes tuty uhaluzí .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.04.2026 20:27
poslušně hlásím, uhaluzeno!
Reagovat
pantera1
16.04.2026 20:10
Karo to neuhaluzí, Lindu to nebude bavit, Tomáš dostane křeče a Vítkovi selžou žahadla, líp to nesvedu .
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:15
Všichni naši jasná výhra! Ale bohužel jen los před zápasem.
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:32
Žádný hněv a žádná rvačka, jen pořádná tommrovačka!
Reagovat
frenkie57
16.04.2026 20:33
Lína se utopí v moři nepřesností s dřevěného zápěstí, Pupík si vybere den blbec, Tomovi prasknou všechny trenky a Vitus Titus Urtica bude žahat, seč mu silice bude stačit, ale nakonec se unaví a padne.
Snad to bude stačit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist