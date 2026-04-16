Češi v akci, pátek 17. 4. Muchová a Nosková proti těžké výzvě, konec hrozí i Macháčovi a Kopřivovi
Češi v akci (probíhající turnaje)
Těžká výzva pro Muchovou i Noskovou
Dvě české tenistky se porvou o postup do semifinále na antukové pětistovce ve stuttgartské hale. Pokud obě zaznamenají vítězství, dojde v semifinálové fázi na ryze český souboj o postup do finále. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou však čeká v pátek velmi těžká výzva.
Muchová, která do čtvrtfinále postoupila po famózním obratu proti Elise Mertensové, vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou. S Američankou prohrála všech šest soubojů včetně dvou v této sezoně.
Nosková bude čelit favorizované Elině Svitolinové. Se světovou sedmičkou vyhrála oba předchozí souboje (Monterrey 2024 a skreč na Australian Open 2024), nicméně ukrajinská hvězda má letos fantastickou formu, která budí respekt. Nosková absolvuje své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu a zatím největší.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Svitolinová (4-Ukr.)
14:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Gauffová (2-USA)
Konec hrozí i Macháčovi a Kopřivovi
V roli favorita nebudou ani Tomáš Macháč a Vít Kopřiva na venkovních antukových pětistovkách na evropském kontinentu, takže jim stejně jako Muchové a Noskové hrozí konec právě ve čtvrtfinálové fázi.
Macháč těžil v osmifinále z odstoupení nasazené jedničky a domácí hvězdy Carlose Alcaraze a postoupil dál bez boje. Teď ho ale čeká nevyzpytatelný Andrej Rubljov. Ruský tenista si zatím v Barceloně vede velmi slušně a set nepovolil antukovému specialistovi Marianovi Navonemu ani Lorenzovi Sonegovi. Jediný předchozí souboj předloni v Miami vyhrál český tenista.
Kopřiva už v Mnichově předčil veškerá očekávání. U našich sousedů zvládl dvě třísetové bitvy, když po skalpu domácího outsidera Justina Engela předvedl vynikající obrat proti favorizovanému Lucianovi Darderimu. Také ve čtvrtfinále bude čelit italskému protivníkovi. A sice nasazené čtyřce Flaviovi Cobollimu.
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Rubljov (5-)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – González/Molteni (Arg.)
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Cobolli (4-It.)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (2-)
ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | Bartoň (ČR) – Mmoh (USA)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Štruplová (4-ČR) – Wobkerová (Něm.)
ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Donald (ČR) – Erel (5-Tur.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Donald/Pawlak (ČR/Pol.) – Chopra/Johansson (1-USA/Švéd.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Zelinská/Zelníčková (1-/SR)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Nicod (ČR) – Sperle (Něm.)
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Čtyřhra - semifinále •
08:00 | Palán/Yap (ČR/Brit.) – Dong/Hewitt (Austr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.)
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Oliveriusová (14-ČR) – Popová (5-Rum.)
10:00 | Levinská (ČR) – Depešová (12-SR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Bevizová/Farkašová (6-Maď./SR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Mačej/Vrtílka (8-SR/ČR) – Savano/Vterkovskij (2-USA/Ukr.)
* bude se hrát i semifinále
J30 HASSELT (Belgie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Šulcová (4-ČR) – Fennisová (1-Niz.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Havlíková (15-ČR) – Maierová (6-Rak.)
09:00 | Nantlová (ČR) – Gombáriková (7-SR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Grasl/Klaunzner (1-Rak.)
13:00 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Hemetzberger/Hofer (6-Rak.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Daubnerová/Tekerová (5-SR/Maď.)
J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Bretscherová/Kriesiová (1-Švýc.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
