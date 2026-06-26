Češi v akci, pátek 26. 6. Muchová o finále! V cestě stojí nebezpečná přemožitelka Noskové

VČERA, 21:30
Aktuality 15
Karolína Muchová odehraje v Bad Homburgu své první kariérní semifinále na trávě a bude favoritkou. V souboji o postup do sobotního finále ji však čeká nebezpečně rozjetá soupeřka a přemožitelka krajanky Lindy Noskové. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová má velkou šanci na postup do finále (© KATHARINA KAUSCHE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 25. 6.středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

Muchová o další letošní finále

Karolína Muchová zatím odehrála v Bad Homburgu dva zápasy a každý z nich měl úplně rozdílný průběh. Zatímco v tom úvodním deklasovala v osmifinále Irinu Beguovou, ve čtvrtfinále měla velké potíže s Clarou Tausonovou a musela utkání po velmi nepovedeném prvním setu otáčet.

Češka, která je nyní největší adeptkou na zisk titulu, si tak zajistila své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. A osobní maximum na nejrychlejším povrchu by měla znovu vylepšit v pátek, jelikož bude plnit roli favoritky proti Eleně-Gabriele Ruseové.

Rumunka, kterou Muchová v jediném předchozím souboji na tvrdém povrchu v Aucklandu na začátku sezony 2023 jasně porazila, ale budí respekt. Ruseová má v tomto týdnu výbornou formu a po zvládnuté kvalifikaci nepovolila set Lindě Noskové, Anně Kalinské ani Emmě Navarrové. Pokud Muchová uspěje, zapíše třetí letošní a celkově deváté finále.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Ruseová (Rum.)

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Arribagé/Olivetti (4-Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Prašanth/Ramanathan (Indie)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Palicová (8-ČR) – Ewaldová (Pol.)

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Kulambajevová/Tóthová (Kaz./Maď.)

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Laboutková (ČR) – D. Chiesaová (It.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)
* bude se hrát i finále

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (1-Srb.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
09:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Gobbiová Monllauová/Kozaková (4-Arg./Brit.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Marianiová (It.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Peták (ČR) – N. Mikovič (Slovin.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Hoeyeraal/Rivera (3-Nor.)

 

ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Donald (1-ČR) – Tabacco (It.)

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Filip (8-ČR) – Sanchez Martinez (Něm.)

• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Al Azmeh/Naw (Něm./Sýrie)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Depešová (SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Ciaschetti/Marigliano (It.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Išijová/Wakanaová (Jap.)
12:00 | Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Kálmánová/Mihálkaová (Maď.)

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:45 | Ladman (ČR) – Pérez (1-Chile)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:30 | Havelková (1-ČR) – Kondová (6-Švýc.)

 

J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Švíglerová (15-ČR) – Prisadnikovová (Brit.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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zfloyd
26.06.2026 10:01
u Mušky se nikdy neví , může prohrát s nýmandem anebo může porazit i jedničku no uvidíme
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tenisman1233
26.06.2026 10:42
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PTP
26.06.2026 09:54
Muška dneska ve tři odpoledne, to bude potit krev, vůbec jí to nezávidím
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pantera1
26.06.2026 10:02
Je to zocelená kočka, ona to zvládne pošlu jí nějaké chladné osvěžení pro štěstí. Dneska to nebude žádná sranda . A je vysvědčení, bude se rozdávat aji tady?
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Vlk-v-trave
25.06.2026 22:56
Zitra nejdulezitejsi moment sezony - los Wimbledon:-)

Zajimave vitezky kvalifikace:
Maria Timofeeva vyradila domaci Watson... zivelna, dokaze stridat slajs, lift... muze klidne prekvapit.

Robin Montgomery potvrdila svou formu a tak muze byt hodne nebezpecnou souperkou nejen do 1.kola

Tyra Caterina Grant mlady talent, italska gazela, vitezka juniorky... jiste muze nejen v 1.kole zahrozit.

Polina Kudermetova - nakonec kvalifikaci zvladla... a jiste v 1. kole neprijemna souperka.

Kvalifikaci zvladla i vitezka Majoru, casto ve zdravotnich problemech - Bianca Andreescu, darilo se ji dobre... ma skvely drajv... dost utocne.. jak ji to dlouho vydrzi tezko rict, ale do 1.kola rozhodne nektere nepotesi :-) z tech sestrihu travarsky

Zajimavi vitezove kvalifikace:
Tristan Boyer - zahral velmi slusne.

Mlady norsky talent Nico Budkov Kjaer si velmi dobre s travou poradil... a zaslouzene si zahraje MD... muze byt neprijemny...

Je treba take pripomne sikovneho Hugo Gastona

WC skvele vyuzili domaci Max Basing, Oliver Tarvet a zahraji si MD
Anglani take slavi skvely vykon domaciho Billyho Harrise

Take american McDonald chybet v MD nebude, naopak Dany Evans ukoncil karieru uz v kvalifikaci.

Nejvetsim a prvnim velkym prekvapenim Wimbledonu je jiste postup do MD kolumbijce Nicolase Mejia, ktery jeste nikdy v MD Majoru nehral, a tak se ve svych 26. letech dockal :-) a premierove na trave... jak jinak Kolumbijec preci nebude hrat premierove GS v MD nekde na betonu nebo antuce... :-)
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Vlk-v-trave
25.06.2026 23:29
Jeste par cernych rekordu:
V muzske kvalifikaci nepostoupil do MD ani jeden z 8 hracu Argentiny, dokonce se nedostal ani jeden do finale kvaldy... a pouze jeden do 2. kola - Messiho horecka :-)

Take australene, kde se na tradicnim povrchu hralo nejdele... prozili tezky kvalifikacni direkt, z 6 hracu postoupil jeden - a to jeste asi nikdo necekal ze to bude Sweeny.

Jasnym vitezem jsou ovsem Italove... 11 kvalifikantu, ale ani jeden se nakonec do MD nedostal... dokonce ani jeden do finale kvalifikace... tady to bude spis Gaudenziho horecka:-))

Take Britove prozivaji zklamani v zenske casti kvalifikace, kdy se ani jedna hracka ze 7 do MD neprobojovala, stejnou stats zaznamenala jina tenisva velmoc z CR, kde se take ani jedna ze 7 do MD neprobojovala.
Take australanky nedostaly nakonec do MD zadnou ze svyh 5 hracek, nepomohla ani Lulu Sun. Stejne tak spanelske hracky...
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lvicek
26.06.2026 00:25
Sakryš, když to takhle píšeš, tak vyvstává otázka, kdo tam teda vlastně postoupil! Vypadá to na mimozemšťany? ;)
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Vlk-v-trave
26.06.2026 07:06
Tak vyse jsou priklady.:-)
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tommr
26.06.2026 00:29
já k losu vyhlížím trochu s obavami. Naše ženy nejsou před Wimbledonem v dobré formě a docela reálně proto hrozí podobný debakl jako v kvalifikaci a to že v případě nepříznivého losu skončí všech 10 našich hráček už v prvním kole ...
U mužů podobné nebezpečí nehrozí ...
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Mac
26.06.2026 01:11
u tech muzu bych si nebyl tak jisty, zase jich tolik neni... ale nejaky zensky snad projdou...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 07:18
Dnes v 11.00 si muzes ty obavy naplnit a nebo naopak. :-))
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 00:33
tak kdo se tam sakra probojoval u těch holek?
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Vlk-v-trave
26.06.2026 07:11
No myslim ze ty co jsem uvedl vyse mohou zlobit :-) hlavne Grant, Montgomery, Andreescu, zalezi koho chytnou v losu.
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603262
26.06.2026 09:01
Budkov Kjaer přece nepostoupil.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 09:10
spravne cislo 603262
mel jsem spatne poznamenano... Virtanen je spravne... inu vedro... vedro dokaze zajimave veci:-)
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