Češi v akci, pátek 26. 6. Muchová se porve o finále! V cestě stojí nebezpečná přemožitelka Noskové

VČERA, 21:30
Aktuality 2
Karolína Muchová odehraje v Bad Homburgu své první kariérní semifinále na trávě a bude favoritkou. V souboji o postup do sobotního finále ji však čeká nebezpečně rozjetá soupeřka a přemožitelka krajanky Lindy Noskové. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová má velkou šanci na postup do finále (© KATHARINA KAUSCHE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 25. 6.středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

Muchová o další letošní finále

Karolína Muchová zatím odehrála v Bad Homburgu dva zápasy a každý z nich měl úplně rozdílný průběh. Zatímco v tom úvodním deklasovala v osmifinále Irinu Beguovou, ve čtvrtfinále měla velké potíže s Clarou Tausonovou a musela utkání po velmi nepovedeném prvním setu otáčet.

Češka, která je nyní největší adeptkou na zisk titulu, si tak zajistila své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. A osobní maximum na nejrychlejším povrchu by měla znovu vylepšit v pátek, jelikož bude plnit roli favoritky proti Eleně-Gabriele Ruseové.

Rumunka, kterou Muchová v jediném předchozím souboji na tvrdém povrchu v Aucklandu na začátku sezony 2023 jasně porazila, ale budí respekt. Ruseová má v tomto týdnu výbornou formu a po zvládnuté kvalifikaci nepovolila set Lindě Noskové, Anně Kalinské ani Emmě Navarrové. Pokud Muchová uspěje, zapíše třetí letošní a celkově deváté finále.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Ruseová (Rum.)

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Arribagé/Olivetti (4-Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Prašanth/Ramanathan (Indie)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Palicová (8-ČR) – Ewaldová (Pol.)

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Kulambajevová/Tóthová (Kaz./Maď.)

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Laboutková (ČR) – D. Chiesaová (It.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)
* bude se hrát i finále

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (1-Srb.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
09:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Gobbiová Monllauová/Kozaková (4-Arg./Brit.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Marianiová (It.)

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Peták (ČR) – N. Mikovič (Slovin.)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Homola/Hrazdil (ČR) – Hoeyeraal/Rivera (3-Nor.)

 

ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Donald (1-ČR) – Tabacco (It.)

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Filip (8-ČR) – Sanchez Martinez (Něm.)

• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Al Azmeh/Naw (Něm./Sýrie)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Depešová (SR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Ciaschetti/Marigliano (It.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Išijová/Wakanaová (Jap.)
12:00 | Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Kálmánová/Mihálkaová (Maď.)

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:45 | Ladman (ČR) – Pérez (1-Chile)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:30 | Havelková (1-ČR) – Kondová (6-Švýc.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
Vlk-v-trave
25.06.2026 22:56
Zitra nejdulezitejsi moment sezony - los Wimbledon:-)

Zajimave vitezky kvalifikace:
Maria Timofeeva vyradila domaci Watson... zivelna, dokaze stridat slajs, lift... muze klidne prekvapit.

Robin Montgomery potvrdila svou formu a tak muze byt hodne nebezpecnou souperkou nejen do 1.kola

Tyra Caterina Grant mlady talent, italska gazela, vitezka juniorky... jiste muze nejen v 1.kole zahrozit.

Polina Kudermetova - nakonec kvalifikaci zvladla... a jiste v 1. kole neprijemna souperka.

Kvalifikaci zvladla i vitezka Majoru, casto ve zdravotnich problemech - Bianca Andreescu, darilo se ji dobre... ma skvely drajv... dost utocne.. jak ji to dlouho vydrzi tezko rict, ale do 1.kola rozhodne nektere nepotesi :-) z tech sestrihu travarsky

Zajimavi vitezove kvalifikace:
Tristan Boyer - zahral velmi slusne.

Mlady norsky talent Nico Budkov Kjaer si velmi dobre s travou poradil... a zaslouzene si zahraje MD... muze byt neprijemny...

Je treba take pripomne sikovneho Hugo Gastona

WC skvele vyuzili domaci Max Basing, Oliver Tarvet a zahraji si MD
Anglani take slavi skvely vykon domaciho Billyho Harrise

Take american McDonald chybet v MD nebude, naopak Dany Evans ukoncil karieru uz v kvalifikaci.

Nejvetsim a prvnim velkym prekvapenim Wimbledonu je jiste postup do MD kolumbijce Nicolase Mejia, ktery jeste nikdy v MD Majoru nehral, a tak se ve svych 26. letech dockal :-) a premierove na trave... jak jinak Kolumbijec preci nebude hrat premierove GS v MD nekde na betonu nebo antuce... :-)
Reagovat
Vlk-v-trave
25.06.2026 23:29
Jeste par cernych rekordu:
V muzske kvalifikaci nepostoupil do MD ani jeden z 8 hracu Argentiny, dokonce se nedostal ani jeden do finale kvaldy... a pouze jeden do 2. kola - Messiho horecka :-)

Take australene, kde se na tradicnim povrchu hralo nejdele... prozili tezky kvalifikacni direkt, z 6 hracu postoupil jeden - a to jeste asi nikdo necekal ze to bude Sweeny.

Jasnym vitezem jsou ovsem Italove... 11 kvalifikantu, ale ani jeden se nakonec do MD nedostal... dokonce ani jeden do finale kvalifikace... tady to bude spis Gaudenziho horecka:-))

Take Britove prozivaji zklamani v zenske casti kvalifikace, kdy se ani jedna hracka ze 7 do MD neprobojovala, stejnou stats zaznamenala jina tenisva velmoc z CR, kde se take ani jedna ze 7 do MD neprobojovala.
Take australanky nedostaly nakonec do MD zadnou ze svyh 5 hracek, nepomohla ani Lulu Sun. Stejne tak spanelske hracky...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist