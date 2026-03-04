Češi v akci, pátek 6. 3. Menšík, Nosková a Svrčina v Indian Wells. Havlíčkovou čeká obří výzva
Tři naděje nastoupí v Indian Wells
V pátek se prestižní podnik v Indian Wells přehoupne do fáze druhého kola a o postup mezi nejlepší dvaatřicítku zabojují tři čeští tenisté. Zatímco nasazené Lindu Noskovou a Jakuba Menšíka čeká první zápas na turnaji, kvalifikant Dalibor Svrčina nastoupí už počtvrté a bude mít jasně nejtěžší výzvu z tohoto tria českých zástupců. Více informací přineseme v pátek odpoledne v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Giron (USA)
xx:xx | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.)
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Jakupovičová/Radišičová (Slovin.)
Obří výzva Havlíčkové v Trnavě
Lucie Havlíčková znovu potvrzuje, že Trnava je jejím nejoblíbenějším dějištěm na hlavní tour. Mladá Češka, která právě v Trnavě získala dva ze svých tří profesionálních titulů, se pokusí v pátek uhájit svou perfektní bilanci 7:0 ve čtvrtfinálových duelech v tomto slovenském městě. Bude to však mít ohromně těžké. Její soupeřkou totiž bude rozjetá Darja Snigurová. Ukrajinka má na kontě sedm výher v řadě a v tomto týdnu je naprosto suverénní. Další mladé české naději Vendule Valdmannové nadělila dva kanáry a Valentině Ryserové povolila pouze jeden game.
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Havlíčková (ČR) – Snigurová (2-Ukr.)
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Gadecká/Watsonová (Austr./Brit.)
14:00 | Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Bolšovová/Cavalléová (2-Šp.)
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Denčevová (Bulh.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Lazarenková/Lukošiutéová (Ukr./Lit.)
ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Mattelová/Oliverová (1-Fr./Šp.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Siniakov (4-ČR) – Colby (USA)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Nicod (3-ČR) – Raquillet (5-Fr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
