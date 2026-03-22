Češi v akci, pondělí 23. 3. Muchová o čtvrtfinále na Masters, Menšík pokračuje v obhajobě
Češi v akci (probíhající turnaje)
Muchová o čtvrtfinále, Menšík pokračuje v obhajobě
Karolína Muchová se poprvé v kariéře probojovala do osmifinále na prestižní tisícovce v Miami a má jedinečnou šanci své zdejší maximum znovu vylepšit. Česká tenistka, která prožívá vynikající úvod sezony a disponuje letos famózní bilancí 16:3, totiž bude plnit roli favoritky proti filipínské hvězdičce a loňské semifinalistce Alexandře Ealaové. S Ealaovou, jež nikdy neporazila na profesionální úrovni českou zástupkyni, bude hrát poprvé.
V akci bude i senzační loňský šampion Jakub Menšík, ovšem ten o osmifinálovou účast teprve zabojuje. V obhajobě šokujícího triumfu na floridském Masters bude pokračovat soubojem s domácí hvězdou Francesem Tiafoem. S Američanem se dosud potkal jen loni v kvalifikaci Davisova poháru a zapsal dominantní vítězství 6:1, 6:4.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Šalková (ČR) – K. Quevedová (Šp.)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | H. Bartoň (2-ČR) – Rottoli (It.)
ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Kolář (ČR) – Moro (Šp.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Forejtek (ČR) – Gentzsch (7-Něm.)
15:00 | Krumich (ČR) – Gill (8-Brit.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Laboutková (13-ČR) – Enčevová (5-Bulh.)
13:00 | Martincová (1-ČR) – Barbulescuová (12-Rum.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Fajmonová (ČR) – Lolliaová (4-Fr.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Slavíková (8-ČR) – Catanzariteová (USA)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | Cváčková (ČR) – Hedrzaková (14-Pol.)
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (16-ČR) – Knezevic (Niz.)
11:30 | Hrazdil (4-ČR) – Kremenčuckyj (Ukr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pecák (ČR) – Tailleu (13-Fr.)
* bude se hrát i 2. kolo
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Vrajíková (ČR) – Nemcseková (Maď.)
10:00 | Šmídová (ČR) – Čakarunová (Chorv.)
10:00 | V. Svobodová (ČR) – Fusilová (Slovin.)
J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Béjar (Šp.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
