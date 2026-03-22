Češi v akci, pondělí 23. 3. Muchová o čtvrtfinále na Masters, Menšík pokračuje v obhajobě

DNES, 20:00
Aktuality 1
Karolína Muchová odehraje své první osmifinále na prestižní tisícovce v Miami a vyzve hvězdičku Alexandru Ealaovou. Nastoupí i loňský šampion Jakub Menšík, který bude pokračovat v obhajobě šokujícího triumfu proti domácí hvězdě Francesovi Tiafoeovi. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová zabojuje o čtvrtfinále v Miami

Muchová o čtvrtfinále, Menšík pokračuje v obhajobě

Karolína Muchová se poprvé v kariéře probojovala do osmifinále na prestižní tisícovce v Miami a má jedinečnou šanci své zdejší maximum znovu vylepšit. Česká tenistka, která prožívá vynikající úvod sezony a disponuje letos famózní bilancí 16:3, totiž bude plnit roli favoritky proti filipínské hvězdičce a loňské semifinalistce Alexandře Ealaové. S Ealaovou, jež nikdy neporazila na profesionální úrovni českou zástupkyni, bude hrát poprvé.

V akci bude i senzační loňský šampion Jakub Menšík, ovšem ten o osmifinálovou účast teprve zabojuje. V obhajobě šokujícího triumfu na floridském Masters bude pokračovat soubojem s domácí hvězdou Francesem Tiafoem. S Američanem se dosud potkal jen loni v kvalifikaci Davisova poháru a zapsal dominantní vítězství 6:1, 6:4.

Více informací přineseme v pondělí v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - osmifinále •
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.)

• Dvouhra muži - 3. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA)

 

WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Šalková (ČR) – K. Quevedová (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | H. Bartoň (2-ČR) – Rottoli (It.)

 

ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Kolář (ČR) – Moro (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Forejtek (ČR) – Gentzsch (7-Něm.)
15:00 | Krumich (ČR) – Gill (8-Brit.)

 

ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Laboutková (13-ČR) – Enčevová (5-Bulh.)
13:00 | Martincová (1-ČR) – Barbulescuová (12-Rum.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Fajmonová (ČR) – Lolliaová (4-Fr.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Slavíková (8-ČR) – Catanzariteová (USA)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | Cváčková (ČR) – Hedrzaková (14-Pol.)

 

ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (16-ČR) – Knezevic (Niz.)
11:30 | Hrazdil (4-ČR) – Kremenčuckyj (Ukr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pecák (ČR) – Tailleu (13-Fr.)
* bude se hrát i 2. kolo

 

J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Vrajíková (ČR) – Nemcseková (Maď.)
10:00 | Šmídová (ČR) – Čakarunová (Chorv.)
10:00 | V. Svobodová (ČR) – Fusilová (Slovin.)

 

J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Béjar (Šp.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
asgard33
22.03.2026 20:58
V Dubrovníku se můžem těšit na tříhodinový polední marathon.Dominika vyfasovala houževnatou defenzívní Novošpanělku Quevedo.Tohle není zrovna příjemná soupeřka na úvod turnaje...
