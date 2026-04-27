Češi v akci, pondělí 27. 4. Nosková a Menšík na Masters, Plíšková uspěla. Valentová smetla šampionku
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters
Tři čeští tenisté budou v pondělí usilovat o postup do dalšího kola na prestižní tisícovce v Madridu. Zatímco Karolína Plíšková a Linda Nosková už odehrají osmifinálové duely, Jakub Menšík bude o účast mezi nejlepší šestnáctkou teprve bojovat.
Nosková má před sebou velmi těžkou výzvu v podobě světové trojky a loňské finalistky Coco Gauffové, kterou nikdy neporazila. Plíšková naopak bude po fantastickém obratu v předchozím kole plnit roli favoritky proti překvapivé osmifinalistce Solaně Sierraové.
Menšík suverénně zvládl úvodní zápas ve španělské metropoli a zničil syna české legendy Martina Damma. Ve třetím kole ho ale čeká mnohem těžší prověrka, jelikož vyzve Karena Chačanova. Se zkušeným ruským hráčem prohrál oba předchozí duely.
Více informací přineseme v pondělním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - osmifinále •
Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) 6:4, 6:3
16:00 | Nosková (13-ČR) – Gauffová (3-USA)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
20:30 | PREVIEW | Menšík (23-ČR) – Chačanov (13-)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.) – Kozyrevová/Škochová (-/ČR) 6:3, 6:0
WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Valentová (1-ČR) – Stephensová (USA) 6:4, 6:1
ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Donald (10-ČR) – Damas (1-Šp.) 6:2, 7:6 (7:5)
Krumich (3-ČR) – Nijboer (9-Niz.) 6:2, 6:0
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Forejtek (1-ČR) – Nicod (ČR) 4:6, 6:1, 6:4
Siniakov (10-ČR) – Boitan (3-Rum.) 7:6 (9:7), 1:0 / skreč
Molleker (9-Něm.) – Černý (ČR) 6:1, 6:2
Johns (6-USA) – Řeček (ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Hodzicová (13-Něm.) – Martincová (3-ČR) 6:2, 1:1 / skreč
ITF W100 BONITA SPRINGS (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | L. Petruželová (ČR) – Siegová (8-USA)
ITF W35 BOCA RATON (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Mandelíková (ČR) – Jegorovová (1-)
ITF M15 VILLAHERMOSA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
22:00 | Sanders (9-ČR) – Manzano Navarro (4-Mex.)
J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Borisov (Bulh.) – Hrubý (3-ČR) 6:1, 1:1 / skreč
J200 SALSOMAGGIORE (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (2-ČR) – Lanteriová Monacová (It.)
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Dujka (ČR) – Grasl (Rak.) 6:2, 6:4
12:00 | D. Vágner (ČR) – Mokán (Maď.)
13:30 | Vrtílka (ČR) – Jack Cheng (5-Hong.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Andronicouová (Kypr) – V. Svobodová (ČR) 6:3, 6:2
Bajusčenková (-) – Mojžíšová (ČR) 6:3, 6:3
Cinkaničová (SR) – Ďulíková (2-ČR) 1:6, 6:2, 6:1
Bervidová (ČR) – Rackovová (Rak.) 6:0, 6:0
Zajíčková (1-ČR) – Varsaová (Rum.) 6:4, 7:5
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:30 | Bečirovič Novak/D. Vágner (Slovin./ČR) – M. Kovács/Mokán (Maď.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:30 | Cerdicová/Mojžíšová (Něm./ČR) – Haiderová-Maurerová/Sabadiová (Rak.)
17:30 | L. Slaměníková/Janevová (ČR/Slovin.) – Montoyaová/X. Wang (3-USA/Čína)
J100 MOHAMMEDIA (Maroko), antuka
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Komat/Zerai (Mar./ČR) – Bezzaz/Erraji (Mar.)
J60 LYON (Francie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | T. Růžičková (ČR) – Scalviniová (It.)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Bláha (ČR) – Eškol Bruck (7-Izr.)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
15:00 | Gabzdylová (ČR) – Bücheleová (Něm.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Gabzdylová (ČR) – E. Fernándezová (Šp.) 2:6, 6:3, 10:5
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Menšík 50/50
Plíšková - jasná výhra
Oni jsou schopni do paelli přimíchat kde co... Měla by mít ochutnávače. Tady vidím velké plus pro hráčky se psy