Češi v akci, pondělí 29. 6. Šest nadějí ve Wimbledonu! Začnou i Muchová, Siniaková a Krejčíková
Češi v akci (probíhající turnaje)
Šest českých tenistů začne Wimbledon
Celkem šest českých tenistů zasáhne do pondělního programu ve Wimbledonu a všichni absolvují utkání prvního kola na posvátném londýnském pažitu. Minimálně polovina z nich by se měla dostat do další fáze nejslavnějšího tenisového turnaje na světě.
Karolína Muchová, která dorazila okamžitě po triumfu v Bad Homburgu a měla by přerušit hrozivou sérii pěti porážek v tomto dějišti, předloňská šampionka Barbora Krejčíková a také rozjetá Nikola Bartůňková budou plnit roli favoritky.
Naopak velmi těžkou výzvu má před sebou deblová královna Kateřina Siniaková. Debutanti v hlavní soutěži londýnského majoru Darja Viďmanová, která si vyzkouší hlavní fázi grandslamu poprvé v kariéře, a Dalibor Svrčina budou obrovskými outsidery a mohou jedině šokovat.
Více informací nabídneme v pondělním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
12:00 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
15:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
16:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
17:30 | PREVIEW | Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
17:30 | PREVIEW | Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
12:00 | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)
ATP CHALLENGER 75 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Donald (ČR) – Compagnucci (6-It.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Poljak (ČR) – Ghetu (Rum.)
ITF W50 STUTTGART-VAIHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Bayerlová (ČR) – Tomaová (16-Rum.)
12:30 | Sedláčková (ČR) – Gadamauriová (11-Belg.)
ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | A. Kovačková (ČR) – Strachovová (Ukr.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Řeček (1-ČR) – Al-Amin (Něm.)
ITF M25 RABAT (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Čížek (5-ČR) – Cerelli (It.)
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Krymlová (ČR) – Boydenová (7-Brit.)
12:00 | Jelínková (11-ČR) – Mitreaová Geroczová (Rum.)
13:30 | Mandelíková (2-ČR) – Belanská (SR)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Šmejkalová (ČR) – Vasylijevová (10-Ukr.)
10:30 | Prepslová (9-ČR) – Conevová (Bulh.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | Munzarová (5-ČR) – Calvová (USA)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | D. Blažka (ČR) – Bakšalijev (16-Ázer.)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
16:00 | Frömel (ČR) – Amarandei (9-It.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Peták (1-ČR) – Rovai (Švéd.)
12:00 | Baum (6-ČR) – Kaserer (Rak.)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
11:30 | Jak. Kusý (ČR) – Miguel (1-Braz.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
11:30 | Žoldáková (ČR) – Suškovová (Ukr.)
13:00 | J. Kovačková (2-ČR) – Lacinovová (Lot.)
13:00 | Zajíčková (ČR) – Brittonová (Brit.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
14:00 | Jak. Kusý/K. Thompson (ČR/Hong.) – Miguel/Šeško (1-Braz./Slovin.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
15:30 | Hettlerová/Y. Shao (ČR/Čína) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
16:00 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – F. De Bresserová/Pistolaová (Niz./It.)
17:30 | Lagaevová/Žoldáková (Kan./ČR) – Cvetkovičová/Jamesová (Srb./Jam.)
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Frodinová/Raješwaranová Revathiová (7-USA/Indie)
J200 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | E. Dřevojanová (ČR) – Shaová (USA)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | Onderka (ČR) – Lin. Andersson (1-Švéd.)
08:30 | A. Štěpánek (ČR) – T. Tichý (5-ČR)
08:30 | Brückner (2-ČR) – Faga (SR)
08:30 | Hron (ČR) – Pečonka (6-ČR)
08:30 | M. Novák (3-ČR) – Zaporožčenko (Ukr.)
08:30 | Fidler (4-ČR) – Krechler (ČR)
08:30 | Ambrož (ČR) – Kollert (8-ČR)
Šimek (ČR) – nemá soupeře / bez boje
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | Miketová (ČR) – Fialová (8-ČR)
10:00 | Holubová (ČR) – Tuominenová (6-Fin.)
10:00 | Kačenová (2-ČR) – Švecová (ČR)
10:00 | Šulcová (1-ČR) – Nantlová (ČR)
10:00 | Benetková (ČR) – Zappiaová (5-Kan.)
10:00 | Cenklová (ČR) – Tamulynasová (3-Est.)
10:00 | Čermáková (ČR) – Karšňáková (7-ČR)
10:00 | Dari Dušková (4-ČR) – Kotová (ČR)
* bude se hrát i finále
J60 NAAS (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Vávrová (7-ČR) – MacCarthyová (Irsko)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
08:30 | Pírková (ČR) – Haiderová-Maurerová (2-Rak.)
08:30 | Foldová (ČR) – Goschová (Rak.)
08:30 | Navrátilová (3-ČR) – Kuchynkaová (Něm.)
08:30 | Janoviaková (ČR) – Drozdenková (6-)
08:30 | Havlíková (5-ČR) – Pallová (Něm.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Šubert (ČR) – Hesbon (6-Keňa)
J30 LA BAULE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Zámečníková (ČR) – Koková (Fr.)
* bude se hrát i finále
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Jos. Svoboda (2-ČR) – Weber (Švýc.)
10:30 | Merta (ČR) – Güngör (4-Tur.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Muchová 5:7 6:4 6:0
Bartůňková 7:6 0:6 6:4
Siniaková 6:4 5:7 6:2
Krejčíková 6:4 6:4
Svrčina 3:6 6:7 1:6
Svrčina-Tien
Oba hráči nemají moc zkušeností s trávou a Wimbledonen
Proč.vítězství-Svrčina 33% Tien 55%
Svrčina je jasným outsiderem ,oba lze považovat za defenzivní hráče zápas může dopadnout jakkoliv,klidně to může jít do 4-5 setů.
Výhra:Tien
....
Krejčíková-Klugman
Dalo se by se říct že jde o duel zkušeností s mladou trávou kojenou britkou,
Klugman je velmi vyspělou hráčkou už v 17 letech ,Krejčíková by i tak si měla s ní poradit,může to být i celkem koukatelný zápas.
Krejčíková 70% výhry
Klugman cca 35%
Výhra:Krejčíková
.......
Viďmanová-Pegula
Darja nemá moc zkušeností a Pegula hraje na trávě velmi dobře,
Výhra:Pegula
Darja bude ráda za 4 hry.
Duel olympijských vítězek z Paříže i když každá vyhrála jinou kategorii.
Ve W se v 1.kole za poslední 4 roky potkávají už potřetí..
Katka 60% na trávě Zheng 38,8%
U Zheng je to nejslabší povrch,naopak u Katky nejlepší.
Katka by si měla s Zheng poradit,ale nesmí to podcenit.
Výhra:Siniaková
.....
Bartůňková-Stearns
Stearns je hráčkou jednoho turnaje,letos se jí povedlo jenom Austin,jinak na GS ji nelze podcenit,2×3.kolo letos,u Nikoly bude záležet jak zápas celkově pojme ,ale Stearns by měla dát
Úspěšnost na trávě 40% Stearns
Bartůňková 66%
Výhra:Bartůňková
.....
Muchová-Zakharova
Kája by měla stejně jako na FO porazit,ale záleží jak se adaptuje na wimbledonskou trávu a také záleží jak to tam rusce napadá,jinak by to Kája měla zvládat.
Výhra:Muchová
Vidmanova, Svrcina