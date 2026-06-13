Češi v akci, sobota 13. 6. Krejčíková je ve finále! Lehečka o něj zabojuje, hraje i Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Krejčíková (8-ČR) – Linetteová (Pol.) 6:3, 7:6 (7:4)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | Lehečka (4-ČR) – Shelton (1-USA)
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Bartůňková (6-ČR) – Nohaová Akugueová (Něm.) / zrušeno
14:00 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína)
ATP 500 HALLE (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra kvalifikace
• Čtyřhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Nouza/Oberleitner (2-ČR/Rak.) – Altmaier/Fonseca (Něm./Braz.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | Viďmanová (4-ČR) – Kruegerová (8-USA)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Samson (ČR) – Bronzettiová (It.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Kubkaová (3-Pol.) – Knutsonová (2-ČR) 7:5, 6:1
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Kravčenko (7-Ukr.)
13:00 | Peták (ČR) – Krutych (Ukr.)
• Čtyřhra - finále •
Řeček/Siniakov (1-ČR) – Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.) / bez boje
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Dujka/Krejčí (ČR) – De Carvalho Damazio/Put (6-Braz./Niz.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Perutka (ČR) – Rat (2-ČR)
• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (7-ČR) – Meszárošová (1-ČR) / bez boje
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Miloševič (6-Srb.) – Horský (2-ČR) 7:6 (7:2), 6:3
• Dvouhra dívky - finále •
Padrnosová (1-ČR) – Kardumová (6-Chorv.) 2:6, 6:2, 6:1
J30 NIAGARA ON THE LAKE (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
22:00 | Kofroňová (ČR) – Ciavarrová (Kan.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Gauff (5) - Bartůnková
Muchová (7) - Q (R2 Keys/Wang - loňská finalistka)
Nosková (8) - Q (R2 Tauson/Q)
Jinak dnes už dohrála Knutson s Polkou.
Co se týče přehledu, ještě dnes by měl hrát Nouza 1. kolo kvalifikace čtyřhry v Halle.