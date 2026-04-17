Češi v akci, sobota 18. 4. Muchovou čeká další těžká výzva. Poslední naděje zabojuje o finále

DNES, 20:00
Aktuality 8
Karolína Muchová se jako jediná z českých nadějí porve o finálovou účast ve dvouhře na nejvyšším okruhu. Rozjetou Češku čeká další těžká výzva, tentokrát v semifinále proti Elině Svitolinové. O finále budou bojovat také Adam Pavlásek s Patrikem Riklem v deblové soutěži v Barceloně. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová má před sebou další těžkou výzvu (© Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 17. 4.čtvrtek 16. 4. | středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.

 

Muchová stojí proti další těžké výzvě

Karolína Muchová konečně na sedmý pokus poprvé porazila obávanou Coco Gauffovou a snad tím definitivně překonala psychický blok ze soubojů s americkou hvězdou. Čas na odpočinek ovšem není, jelikož po páteční třísetové bitvě ji čeká další velmi těžká výzva a neoblíbená soupeřka.

S Elinou Svitolinovou prohrála všechny tři předchozí souboje. Recept nenašla v roce 2019 v Dauhá a Wimbledonu ani loni v Miami, kde poprvé uhrála set. Ukrajinská jednička se navíc může stejně jako ta česká pochlubit vynikajícím úvodem letošní sezony. Jejich bilance je velmi podobná. Muchová má letos zápasovou úspěšnost 21:4, Svitolinová 23:5.

Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané. Zatímco Svitolinová prošla i při třetím startu ve Stuttgartu do čtvrtfinále a vyrovnala své zdejší maximum, Muchová zakončila obě předchozí účasti v tomto dějišti v kvalifikaci či prvním kole.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Svitolinová (4-Ukr.)

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (1-Brit.)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Martincová (ČR) – Romerová (4-Šp.)
* bude se hrát i semifinále

• Čtyřhra - finále •
15:00 | Hrunčáková/Sisková (1-SR/ČR) – McAdoová/Zaarová (2-USA/Švéd.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
08:30 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.) 2:3 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Augustin/Moise (4-USA/Něm.)

• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Kovačevičová/Tuová (1-Bosna/USA)

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Šulcová (4-ČR) – Vandenová Abeeleová (Belg.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Nantlová (ČR) – Tekerová (Maď.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
09:30 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Chindrisová/Soierová (2-Rum./Rak.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Diabolique
17.04.2026 21:42
Hopsalka jede!
Reagovat
Preview.lover
17.04.2026 21:39
Malečková/Škoch si zahrají v neděli druhé společné finále, i když v průběhu turnaje odvracely celkem 7 MB (v prvním kole prohrávaly 5-9, dnes to bylo 7-9 a 10-11). Jejich hra není na nejvyšší úrovni, ale od loňska se hodně zlepšují a můžou ještě být zajímavým ryze českým párem.
Reagovat
The_Punisher
17.04.2026 21:42
Gratuluji jim :) i v Race uz jsou na hezkem miste
Reagovat
com
17.04.2026 21:13
chudak misa

Fernandezka dnesni vyhrou odsune Bouzkovic z jejiho maxima smile 23 mista v zebricku smile
Reagovat
frenkie57
17.04.2026 21:29
Má sice set, ale to ještě nic neznamená . K výhře ještě daleko. Ale bylo by to fajné.
Reagovat
Preview.lover
17.04.2026 21:39
už má i break
Reagovat
misa
17.04.2026 21:49
Celý rok nehraje nic a zrovna ve Stuttgartu se urve z řetězu
Reagovat
tommr
17.04.2026 21:52
pro Karolínu Muchovou by to ale byla další dobrá zpráva ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist