Češi v akci, sobota 18. 4. Muchovou čeká další těžká výzva. Poslední naděje zabojuje o finále

Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 17. 4. | čtvrtek 16. 4. | středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.
Muchová stojí proti další těžké výzvě
Karolína Muchová konečně na sedmý pokus poprvé porazila obávanou Coco Gauffovou a snad tím definitivně překonala psychický blok ze soubojů s americkou hvězdou. Čas na odpočinek ovšem není, jelikož po páteční třísetové bitvě ji čeká další velmi těžká výzva a neoblíbená soupeřka.
S Elinou Svitolinovou prohrála všechny tři předchozí souboje. Recept nenašla v roce 2019 v Dauhá a Wimbledonu ani loni v Miami, kde poprvé uhrála set. Ukrajinská jednička se navíc může stejně jako ta česká pochlubit vynikajícím úvodem letošní sezony. Jejich bilance je velmi podobná. Muchová má letos zápasovou úspěšnost 21:4, Svitolinová 23:5.
Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané. Zatímco Svitolinová prošla i při třetím startu ve Stuttgartu do čtvrtfinále a vyrovnala své zdejší maximum, Muchová zakončila obě předchozí účasti v tomto dějišti v kvalifikaci či prvním kole.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Svitolinová (4-Ukr.)
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (1-Brit.)
ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Martincová (ČR) – Romerová (4-Šp.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra - finále •
15:00 | Hrunčáková/Sisková (1-SR/ČR) – McAdoová/Zaarová (2-USA/Švéd.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
08:30 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.) 2:3 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Augustin/Moise (4-USA/Něm.)
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Kovačevičová/Tuová (1-Bosna/USA)
J30 HASSELT (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Šulcová (4-ČR) – Vandenová Abeeleová (Belg.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Nantlová (ČR) – Tekerová (Maď.)
J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
09:30 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Chindrisová/Soierová (2-Rum./Rak.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Fernandezka dnesni vyhrou odsune Bouzkovic z jejiho maxima 23 mista v zebricku