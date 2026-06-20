Češi v akci, sobota 20. 6. Plíšková prohrála derby o finále. Nastoupí Nosková, Martincová neuspěla

VČERA, 20:00
Aktuality 37
Karolína Plíšková prohrála v semifinále v Nottinghamu s krajankou Marií Bouzkovou. O finálovou účast bude bojovat také rozjetá Linda Nosková v Berlíně. Tereza Martincová se na poslední chvíli vešla do kvalifikace v Bad Homburgu, ale neuspěla. Další Češi hráli na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková vyzve v semifinále krajanku Marii Bouzkovou (© OSCAR DEL POZO / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 19. 6.čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.

 

Rozjetá Nosková o finále

Linda Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.

V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Alexandru Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.

Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Ealaová (Fil.)

• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Bouzková (4-ČR)Plíšková (ČR) 6:4, 6:1

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krausová (8-Rak.) – Martincová (ČR) 6:4, 6:3

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Viďmanová (3-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 6:4, 6:3

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Siegová (3-USA) – L. Petruželová (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Hoedtová/Nagyová (1-Niz./Maď.) 4:6, 7:6 (7:1), 10:5

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Steurová (4-Něm.) – A. Kovačková (6-ČR) 6:2, 6:4
Paštiková (7-ČR) – Bosiová (2-Arg.) 7:5, 6:2

• Čtyřhra - finále •
Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.) – Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) 2:3 / skreč

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Hejtmánková (ČR) – Mettrauxová (2-Švýc.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

 

J100 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Aguilarová (3-Šp.) – Navrátilová (ČR) 3:6, 7:5, 6:4

• Čtyřhra chlapci - finále •
Escarda/Velázquez (2-Šp.) – Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) 6:2, 1:6, 12:10


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

37
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aape
20.06.2026 14:15
V Berlíně prší nebo proč se nehraje?
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A211
20.06.2026 13:53
Gratulace Darje V k postupu 100 nejlepších , ať se daří dál a pořád jet ZNAP.
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Mony
20.06.2026 14:46
10.Češka v TOP100..a to z ní vypadla Maky. Šalkové taky moc nechybí..
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Hakkinen
20.06.2026 13:36
Vidmaňová vyhrála a zajistila si elitní stovku poprvé v životě, navíc ještě v finále bude žebříčkovou favoritkou a může se tak posunout až na 90. místo :-)
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tommr
20.06.2026 13:35
Darja Vidmanová si vede skvěle na stopětadvacítce v Portugalsku. Dneska porazila ve dvou setech Korejku Ku a postoupila už do finále ... smile
Znamená to že se konečně dočkala posunu do top-100. Počet českých hráček v top-100 se ovšem nezmění protože stovku opustí Markéta Vondroušová ...
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 14:19
Škoda, zrovna jsem přemýšlel, jestli už jsme tam někdy měli 11.
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Kuba4Win
20.06.2026 17:21
Nn byl by to rekord
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Sinuhet1
20.06.2026 10:21
https://www.idnes.cz/sport/tenis/bartunkova-nicila-sabalenkovou-ktera-zasla-neuveritelne-budouci-superstar.A260619_224246_tenis_ikuc
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PTP
20.06.2026 10:14
Marie si jí povodí a pak se jí u sítě omluví
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The_Punisher
20.06.2026 10:07
Com & Míša: Hlavně se nám tady dnes nehádejte
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com
20.06.2026 10:54
to bude zalezet na vysledku, kterej z nas bude brečet Snad to bude misa smile
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George_Renel
20.06.2026 11:38
Aby mísa nebrečela, až do ní budeš blinkat.
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lvicek
20.06.2026 00:34
Tedy v tomto případě mi ten nadpis už docela vadí, to tady píše Hrdla nebo co? Více okatě jednostranné už to snad ani nemůže být...
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com
20.06.2026 07:11
me nevadi
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Serpens
20.06.2026 09:32
Už jsem na to upozorňoval i dřív. Během zápasu se Sarou to bylo Plišková sem, Plísková tam. Neinformovaný čtenář se ani nedovtípil, že hrajou proti sobě dvě Češky.
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com
20.06.2026 09:40
ve 12:00 ocekavam clanek

smile Plíšková živě smilesmile
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 10:37
Dobře jí tak, za to nepřechýlené příjmení
Jak by to vůbec bylo správně, Bejlková nebo Bejleková ?
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Serpens
20.06.2026 11:38
Bejlková.
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jih
20.06.2026 12:04
Mohla by mít přezdívku Žloutková.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:54
nepřechýlená Bejlek mi teda vůbec nezní nijak zle, narozdíl od Novák, Smetana...
příklady nepřechylovaných příjmení jsem si vypůjčil z webu Živa:
Šedá, Petrů, Filipi, Krejčí, Dolejší...
Některá mi prostě přijdou přirozená a nijak se u nich nepozastavuji.

Bejlková nebo Bejleková znějí hrozně a nepřirozeně. V prvním případě ty tři souhlásky vedle sebe nedělají dobrotu, druhá verze je krkolomná.
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lvicek
20.06.2026 13:36
A to chudak Maruska je o dost vys na zebricku.
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com
20.06.2026 00:17
tak uz je kurzova favoritka Bouzkovic
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Vlk-v-trave
19.06.2026 21:32
Wimbledon - Dalibor Svrcina si zahraje primo v MD. Nahradi tak Opelku, ktery odstoupil - asi jak videl jak amici do 10 min. prolomili australsky zelezobeton, tak si rekl, ze mozna by bylo lepsi zustat doma na play off. :-)

Je to jiz 8 hrac, ktery odstoupil.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 21:37
Neni uz mezi nahradniky Damm.

Takze nize aktualni poradi cekatelu, pokud jeste nekdo odstoupi.

1. Wong
2. Comesana
3. Basivasvili
4. Garin

Tak jeste 2... :-) A Franta je tam.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 21:53
Takže když někdo neznámý Wongovi zlomí nohu, tak víme, kdo to byl!
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Vlk-v-trave
20.06.2026 00:40
Tak ten Damm se uz vysvetlil... byl v aktualizaci... nebot odstoupil dalsi americky hrac.
Uz je to potvrzeno...

Nize aktualni seznam, dlouho si nepamatuji takovou marodku na Wimbledon... v muzske soutezi...

Alcaraz -> nahrazen Choinski
Cazaux -> nahrazen Shimabukuro
Vacherot -> nahrazen Molčan
Musetti -> nahrazen Berrettini
Korda -> nahrazen Muller
Machac -> nahrazen Jong
Rune -> nahrazen Droguet
Opelka -> nahrazen Svrcina
Spizzirri -> nahrazen Damm

Nahradnici stale zustavaji bez zmen.
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Mony
20.06.2026 14:50
Oni by si odstupující měli rozdělit startovné s alternujícími..ale i ty 1,2 milionů dobrých.
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 14:55
Cože
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Mony
20.06.2026 14:59
2,3milionu Kč startovné
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 15:08
To rozdělování.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 22:11
Rafa Jodar musi odstoupit z Eastbourne, stale leci brisaky a pokracuje rekonvalescenci ve Spanelsku... je uz jasne, ze pokud se ho podari vubec pripravit na Wimbledon, aby byl fyzicky fit, bude to bez jakekoliv pripravy. Zatim tak odehral v kariere na trave 4 zapasy, v roce 2024.
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Diabolique
19.06.2026 21:26
Nikola bude popularni po celem svete. Potvrzeno, ze ve Wimbledonu bude hrat ctyrhru, zase s Alex Ealou. A tu miluje cely treti svet.
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tommr
19.06.2026 22:30
tak snad se jim povede o něco líp než v tom Birminghamu ...
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Diabolique
19.06.2026 22:36
Bohuzel ... nejsou to specialistky ... ale je super ze se kamaradi, vidim na forech po celem svete jak dnes lidi fandili Nikole jenom proto, ze je spoluhracka "jejich" oblibenkyne ...
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pantera1
19.06.2026 20:57
Patikova oblíbená imaginárná fajčiarka Kája .
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tommr
19.06.2026 20:50
Už je venku los Bad Homburgu:
Karolína Muchová má v prvním kole volnej los a ve druhým by mohla hrát s Venus Williams (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Linda Nosková bude v prvním kole hrát s nějakou kvalifikantkou a v případným druhým by jí měla čekat Kalinskaya (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Katka Siniaková bude v prvním kole hrát se Samsonovou a v případným druhým se Svitolinou ...
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Tomas_Smid_fan
19.06.2026 21:09
přes rozjeté kvalifikantky to je vždycky záludný...
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