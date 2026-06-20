Češi v akci, sobota 20. 6. Plíšková prohrála derby o finále. Nastoupí Nosková, Martincová neuspěla
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Rozjetá Nosková o finále
Linda Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.
V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Alexandru Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.
Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Ealaová (Fil.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Bouzková (4-ČR) – Plíšková (ČR) 6:4, 6:1
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krausová (8-Rak.) – Martincová (ČR) 6:4, 6:3
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Viďmanová (3-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea) 6:4, 6:3
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Siegová (3-USA) – L. Petruželová (ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Hoedtová/Nagyová (1-Niz./Maď.) 4:6, 7:6 (7:1), 10:5
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Steurová (4-Něm.) – A. Kovačková (6-ČR) 6:2, 6:4
Paštiková (7-ČR) – Bosiová (2-Arg.) 7:5, 6:2
• Čtyřhra - finále •
Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.) – Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) 2:3 / skreč
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Hejtmánková (ČR) – Mettrauxová (2-Švýc.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Aguilarová (3-Šp.) – Navrátilová (ČR) 3:6, 7:5, 6:4
• Čtyřhra chlapci - finále •
Escarda/Velázquez (2-Šp.) – Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) 6:2, 1:6, 12:10
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Znamená to že se konečně dočkala posunu do top-100. Počet českých hráček v top-100 se ovšem nezmění protože stovku opustí Markéta Vondroušová ...
Plíšková živě
Jak by to vůbec bylo správně, Bejlková nebo Bejleková ?
příklady nepřechylovaných příjmení jsem si vypůjčil z webu Živa:
Šedá, Petrů, Filipi, Krejčí, Dolejší...
Některá mi prostě přijdou přirozená a nijak se u nich nepozastavuji.
Bejlková nebo Bejleková znějí hrozně a nepřirozeně. V prvním případě ty tři souhlásky vedle sebe nedělají dobrotu, druhá verze je krkolomná.
Je to jiz 8 hrac, ktery odstoupil.
Takze nize aktualni poradi cekatelu, pokud jeste nekdo odstoupi.
1. Wong
2. Comesana
3. Basivasvili
4. Garin
Tak jeste 2... :-) A Franta je tam.
Uz je to potvrzeno...
Nize aktualni seznam, dlouho si nepamatuji takovou marodku na Wimbledon... v muzske soutezi...
Alcaraz -> nahrazen Choinski
Cazaux -> nahrazen Shimabukuro
Vacherot -> nahrazen Molčan
Musetti -> nahrazen Berrettini
Korda -> nahrazen Muller
Machac -> nahrazen Jong
Rune -> nahrazen Droguet
Opelka -> nahrazen Svrcina
Spizzirri -> nahrazen Damm
Nahradnici stale zustavaji bez zmen.
Karolína Muchová má v prvním kole volnej los a ve druhým by mohla hrát s Venus Williams (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Linda Nosková bude v prvním kole hrát s nějakou kvalifikantkou a v případným druhým by jí měla čekat Kalinskaya (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Katka Siniaková bude v prvním kole hrát se Samsonovou a v případným druhým se Svitolinou ...