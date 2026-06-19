Češi v akci, sobota 20. 6. Plíškovou čeká bitva s Bouzkovou o finále! Nastoupí i famózní Nosková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Rozjetá Nosková o finále
Linda Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.
V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Alexandru Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.
Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Ealaová (Fil.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)
Plíšková vyzve v semifinále Bouzkovou
V Nottinghamu máme jistotu, že v nedělním finále bude o titul bojovat česká hráčka. Semifinálové derby totiž zajistily Karolína Plíšková a Marie Bouzková. Šance jsou velmi vyrovnané a ani jedna z Češek nebude favoritkou.
Zatímco Plíšková dotáhla oba předchozí starty v Nottinghamu až do finále a v roce 2016 získala titul, Bouzková je v semifinále na trávě poprvé v kariéře. Plíšková, která se letos po dlouhé pauze vrátila na hlavní okruh, je v semifinále na hlavní tour po dvou letech. Právě od předloňského finále v tomto dějišti.
Ve vzájemné bilanci má navrch 2:1 Plíšková. Bývalá světová jednička vyhrála poslední souboj na US Open 2022 a z vítězství se radovala také v Brisbane 2019. Mezitím na antuce v Madridu 2022 uspěla Bouzková.
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Plíšková (ČR) – Bouzková (4-ČR)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Viďmanová (3-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | L. Petruželová (ČR) – Siegová (3-USA)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Hoedtová/Nagyová (1-Niz./Maď.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | A. Kovačková (6-ČR) – Steurová (4-Něm.)
10:00 | Paštiková (7-ČR) – Bosiová (2-Arg.)
• Čtyřhra - finále •
12:30 | Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Mettrauxová (2-Švýc.)
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Navrátilová (ČR) – Aguilarová (3-Šp.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Escarda/Velázquez (2-Šp.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Je to jiz 8 hrac, ktery odstoupil.
Takze nize aktualni poradi cekatelu, pokud jeste nekdo odstoupi.
1. Wong
2. Comesana
3. Basivasvili
4. Garin
Tak jeste 2... :-) A Franta je tam.
Karolína Muchová má v prvním kole volnej los a ve druhým by mohla hrát s Venus Williams (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Linda Nosková bude v prvním kole hrát s nějakou kvalifikantkou a v případným druhým by jí měla čekat Kalinskaya (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Katka Siniaková bude v prvním kole hrát se Samsonovou a v případným druhým se Svitolinou ...