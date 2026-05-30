Češi v akci, sobota 30. 5. Bouzková na French Open končí, Samson vydřela postup do finále
Češi v akci (probíhající turnaje)
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Čtyřhra ženy - 2. kolo •
Haddadová Maiaová/Samsonovová (Braz./-) – Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) 6:1, 6:4
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Eikeriová/Gleasonová (15-Nor./USA)
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Knutsonová (9-ČR) – Vranckenová Peetersová (Niz.)
11:30 | Valdmannová (8-ČR) – Išijová (Jap.)
13:00 | Martincová (ČR) – Klimovičová (3-Pol.)
ATP CHALLENGER 75 LITTLE ROCK (USA), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
19:30 | Padgham/Vrba (Austr./ČR) – Maginley/Shick (Ant./USA)
* bude se hrát i finále
Samson a Krumich o finále
Laura Samson si zatím na akci W75 v Srbsku skvěle kompenzuje nepříjemný nezdar v prvním kole kvalifikace French Open. Česká hvězdička smetla všechny tři dosavadní soupeřky a v sobotním semifinále bude plnit roli mírné favoritky proti Lise Zaarové ze Švédska. Bude se jednat o první vzájemný duel a Samson zaútočí na deváté profesionální finále, druhé v této sezoně.
Martin Krumich konečně poprvé v kariéře překročil čtvrtfinále na challengerech. Povedlo se mu to v tomto týdnu ve slovenských Košicích, kde plní roli nasazené šestky. A rozhodně může maximum na této úrovni ještě vylepšit, protože v semifinále bude jasným favoritem proti francouzské naději Mathysovi Erhardovi. Na dosah má 12. kariérní finále a první od loňského října.
ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | Krumich (6-ČR) – Erhard (Fr.)
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Pokorný/Poljak (2-SR/ČR) – Karol/Serdarušič (1-SR/Chorv.)
ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
Samson (2-ČR) – Zaarová (Švéd.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4
• Čtyřhra - finále •
12:30 | Bayerlová/Milovanovičová (ČR/Srb.) – Kulambajevová/Zaarová (2-Kaz./Švéd.)
J100 SOBOTA (Polsko), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Vrajíková (3-ČR) – Bilyková (2-Ukr.)
• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Filipová/Šmídová (5-ČR) – Mottlová/Nikolajevová (4-ČR/Ukr.)
J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - finále •
17:00 | N. Moravec (2-ČR) – Gama (5-Braz.)
J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
Luxa (1-ČR) – Jos. Svoboda (2-ČR) 6:2, 6:4
• Dvouhra dívky - finále •
10:30 | Meszárošová (5-ČR) – Suchovská (3-Austr.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:00 | Dufek/Rakouš (ČR) – Perutka/Jos. Svoboda (3-ČR)
J30 HANKO (Finsko), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
Havelková (1-ČR) – Badurowiczová (7-Pol.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Havelková/Jepkesová (1-ČR/Niz.) – Maljuginová/Seppová (4-Est.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Horský (ČR) – N. Poška (Lit.) 4:6, 6:4, 6:4
• Dvouhra dívky - semifinále •
Chyliňská (Pol.) – Kr. Přikrylová (1-ČR) 1:6, 6:4, 6:3
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Grosická/Kr. Přikrylová (1-Pol./ČR) – Cravenová/Thoresenová (2-Brit./USA)
J30 NIKÓSIE (Kypr), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Zimová (ČR) – Sokoljuková (Ukr.)
J30 JEREVAN (Arménie), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Horák (ČR) – Demčenko (-) / bez boje
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Ve dvojici se Sorribes Tormo jsou hodně zranitelné. Stačí trocha razance z druhé strany a jsou ztracené
Nyní se Marie asi přesune do
