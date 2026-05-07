Češi v akci, sobota 9. 5. Nosková vyzve kontroverzní Ukrajinku, nastoupí i Menšík a Macháč
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters v Římě
V rámci sobotního programu nastoupí na Masters v Římě tři čeští tenisté. Zatímco Linda Nosková a Jakub Menšík budou plnit roli favoritů, Tomáš Macháč má z českého tria pravděpodobně nejtěžší výzvu.
Nosková bude ve třetím kole čelit kontroverzní ukrajinské tenistce Oleksandře Olijnykovové, která na sebe letos upozorňuje hlavně svými výroky mimo kurty a kritikou ruských a běloruských hráčů. Bude se jednat o první vzájemný souboj a Nosková by neměla zaváhat. Od české dvojky se očekává postup do osmifinále a vylepšení maxima ve Foro Italico.
Teprve druhé kolo absolvují Menšík s Macháčem. Menšík do turnaje vstoupí soubojem dělových servisů s Alexeiem Popyrinem, který se letos hodně trápí a bude outsiderem. Macháč vyzve mírně favorizovaného bývalého šampiona Daniila Medveděva.
Více informací přineseme v sobotu v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
12:30 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
11:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Medveděv (7-)
17:00 | PREVIEW | Menšík (26-ČR) – Popyrin (Austr.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Čtyřhra - finále •
11:00 | Detiucová/Ninomijaová (2-ČR/Jap.) – Kozyrevová/Pigossiová (4-/Braz.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - semifinále •
08:00 | Valdmannová (3-ČR) – Glušková (Izr.)
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
10:00 | Dujka (ČR) – Zimmer (6-Rak.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Kliment (7-ČR) – Pielat (2-Pol.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | Jančaříková/Padrnosová (8-ČR) – Dumitruová/Olariuová (3-Rum.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Zaťková (ČR) – Nastalyová (Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
