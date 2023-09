Češi v akci, sobota 9. 9. Valentová bude bojovat o titul na US Open

Šestnáctiletá Tereza Valentová zabojuje na US Open o svůj první grandslamový titul, ve finále juniorky se utká s domácí Katherine Huiovou. Kateřina Siniaková vstoupí do kvalifikačních bojů v San Diegu. Tomáš Macháč bude usilovat o postup do finále na challengeru ve Francii, Vít Kopřiva v Rakousku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.