Češi v akci, středa 15. 4. Hrdinka Nosková je favoritka, Kopřiva o čtvrtfinále. Hraje i Martincová
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.
Hrdinka Nosková je ve Stuttgartu favoritka
Linda Nosková se před pár dny nejvýrazněji podílela na postupu českého týmu na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Talentovaná Češka zvládla na betonu v hale v Bielu souboj s Viktorijí Golubicovou i bitvu s Belindou Bencicovou, v níž odvracela tři mečboly, a už v tomto týdnu se musela adaptovat na úplně jiné podmínky.
Halovou antuku ve Stuttgartu si vyzkoušela v několika trénincích a také v deblové soutěži po boku Terezy Mihalíkové. Česko-slovenský tandem skončil hned na úvod po jasné porážce s americkou dvojicí Alycia Parksová, Alana Smithová.
Vstup do singlového turnaje by ale Nosková i přes minimum času na změnu povrchu měla zvládnout. Bude totiž plnit roli jednoznačné favoritky proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou se utká poprvé a očekává se vítězství ve dvou setech.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Shuai Zhang (Čína)
Kopřiva zabojuje už o čtvrtfinále
Zatímco Nosková do turnaje ve Stuttgartu teprve vstupuje, Vít Kopřiva se v nedalekém Mnichově porve už o čtvrtfinálovou účast. Český tenista využil velmi příznivý los pro první kolo a poradil si ve třech setech s domácím outsiderem a teenagerem Justinem Engelem. S největší pravděpodobností mnohem těžší zápas ho čeká v osmifinále s nasazeným Lucianem Darderim.
Kopřiva bude usilovat o své páté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu, už třetí v této sezoně. Asi nepřekvapivě si všechna čtyři předchozí zahrál právě na oblíbených antukových kurtech. Na nejpomalejším povrchu je nejúspěšnější i jeho favorizovaný protivník Darderi, s nímž má vzájemnou bilanci 3:2. Také pošesté se potkávají na oranžové drti.
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Darderi (6-It.)
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Harrison/Skupski (3-USA/Brit.)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bayerlová/McGiffinová (ČR/Austr.) – Bhosaleová/Učidžimaová (Indie/Jap.)
ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Gillé/Verbeek (1-Belg./Niz.)
ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Sisková (ČR) – Burillová (Šp.)
17:30 | Martincová (ČR) – čeká na soupeřku
• Čtyřhra - osmifinále •
19:00 | Laboutková/Vlčková (ČR) – Fusilová/Virmaniová (Slovin./Kan.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Šebestová (15-ČR) – Zantedeschiová (3-It.)
10:00 | Laboutková (12-ČR) – Lukasová (4-Chorv.)
* bude se hrát i 1. kolo hlavní soutěže
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (4-ČR) – Dolsová (Šp.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Gengel (1-ČR) – Krajčí (SR)
ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Donald (ČR) – Chopra (USA)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Zoppasová (Fr.)
14:30 | Suchá (ČR) – Golovinová (8-)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Michálková (ČR) – Wildgruberová (Něm.)
12:00 | Ševčíková (ČR) – Lucianová (It.)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Hrazdil/Pecák (ČR) – E. Vasa/I. Vasa (Fin.)
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
05:30 | Palán (2-ČR) – Stringer (USA)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Kozlovský (ČR) – Batin (Rum.)
12:00 | Čížek (ČR) – Ifi (Belg.)
J300 BEAULIEU-SUR-MER (Francie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Sekerková (8-ČR) – Mantaová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
15:00 | Sekerková/Sybická (ČR/Pol.) – Piňeraová/Zhenikhovová (1-Šp./Něm.)
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
10:00 | Komínek (ČR) – R. Pérez (16-Šp.)
11:30 | D. Vágner (ČR) – Thies (3-Něm.)
11:30 | Maršík (ČR) – Savano (4-USA)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
08:30 | L. Slaměníková (16-ČR) – Cozmaová (Rum.)
08:30 | Vrajíková (ČR) – Anikinová (8-Est.)
08:30 | V. Svobodová (ČR) – Kostecká (6-Pol.)
08:30 | K. Blažková (1-ČR) – Rusnačková (SR)
08:30 | M. Jiroušková (ČR) – Tuová (4-USA)
10:00 | Levinská (ČR) – Marinová (13-It.)
10:00 | S. Marešová (ČR) – Depešová (12-SR)
10:00 | Bervidová (ČR) – Popová (5-Rum.)
10:00 | Oliveriusová (14-ČR) – Masaryková (SR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:00 | Čank/Dujka (ČR) – Adamson/Genereux (7-Kan.)
17:00 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Karpiňski/Majdandzic (5-Pol./Něm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – M. Jiroušková/Peternelová (ČR/Slovin.)
15:30 | L. Slaměníková/V. Svobodová (ČR) – Kovačevičová/Tuová (1-Bosna/USA)
15:30 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Kostecká/Nemcseková (7-Pol./Maď.)
15:30 | Mottlová/Rusnačková (ČR/SR) – K. Blažková/Montoyaová (2-ČR/USA)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | Černovický/Fidler (ČR) – Bernovskyj/Ťutčenko (Ukr.) 5:7, 1:0 / dohrávka
J100 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Mohamed (ČR) – Stanczyk (Pol.)
J60 GABORONE (Botswana), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | L. Koutová (6-ČR) – Georgeová (Zim.)
09:30 | V. Koutová (ČR) – Zhuwakiniová (3-Zim.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | L. Koutová/V. Koutová (4-ČR) – Kasekeová/Moshaoaová (Zim./Bot.)
J30 HASSELT (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | Šulcová (4-ČR) – Gybelsová (Belg.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR) – De Marteau/Hosten (2-Belg.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
11:30 | Vymazal (10-ČR) – Friessnegger (Rak.)
11:30 | Laššan (14-ČR) – Kielb (Pol.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
08:30 | Roiková (ČR) – Maierová (6-Rak.)
10:00 | Nantlová (ČR) – Andoneguiová Sehnalovová (2-Brit.)
11:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Fletcherová (Brit.)
13:00 | Havlíková (15-ČR) – Rackovová (Rak.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Brunner/Friessnegger (Rak.)
14:30 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Valter/K. Wan (4-/Hong.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:00 | Nantlová/Skořepová (ČR) – Virtanenová/Wennerströmová (6-Fin.)
13:00 | Kučerová/Schmidová (ČR) – Corciovaová/Iozziová (2-Rak./It.)
16:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Ehrenbergerová/Schauerová (7-Rak.)
J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Posmyková (ČR) – Stratulatová (Něm.) / bez boje
09:00 | Hubáčková (ČR) – Balsigerová (Švýc.)
12:00 | Padrnosová (5-ČR) – Franckeová (Švýc.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A bratr Siniakové je kde