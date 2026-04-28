Češi v akci, středa 29. 4. Plíšková, Nosková a Lehečka o semifinále na Masters. Hraje i Valentová

Karolína Plíšková, Linda Nosková a také Jiří Lehečka budou ve středu bojovat o semifinálovou účast na prestižní tisícovce v Madridu. Tereza Valentová absolvuje osmifinálový zápas na podniku WTA 125 ve Francii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Plíšková, Nosková a Lehečka o semifinále

Tři české naděje se ve středu porvou o postup do semifinále na prestižní tisícovce ve španělském Madridu, kde navíc může dojít v případě výhry obou našich tenistek na české derby v souboji o finále.

Karolína Plíšková ani Linda Nosková nebudou ve čtvrtfinále v roli favoritky, nicméně šanci na postup rozhodně mají. Bývalá světová jednička Plíšková nastoupí proti lucky loserovi Anastasiji Potapovové. Nosková bude čelit rozjeté, ale hratelné Martě Kosťukové.

Bez šance určitě nebude ani Jiří Lehečka. Český zástupce sice narazí na ve skvělé formě hrajícího Arthura Filse, nicméně talentovaného Francouze smetl na nedávném Masters v Miami, kde se probil až do svého největšího finále. Navíc bude posilněn skvělým skalpem Lorenza Musettiho.

Více informací přineseme ve středečním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
13:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Potapovová (Rak.)
20:00 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Kosťuková (26-Ukr.)

• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
21:30 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Fils (21-Fr.)

 

WTA 125 SAINT-MALO (Francie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Valentová (1-ČR) – Liuová (USA)

 

ATP CHALLENGER 175 AIX-EN-PROVENCE (Francie), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Martin/Müller (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI (Itálie), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Nouza/Oberleitner (3-ČR/Rak.) – Borges/Cornea (Portug./Rum.)
12:30 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – Balaji/Demoliner (Indie/Braz.)

 

ATP CHALLENGER 100 MAUTHAUSEN (Rakousko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Donald (ČR) – D. Dedura (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Kielan/Paulson (4-Pol./ČR) – Lammons/Withrow (USA)

 

ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Kolář/Mrva (ČR)F. Duda/Poljak (3-ČR)
11:00 | Hermans/Nicod (Niz./ČR) – Klimas/Peták (ČR)
14:00 | Hrazdil/Jermář (ČR) – Banthia/Donski (1-Indie/Bulh.)
14:00 | Řeček/Siniakov (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (2-Pol.)
15:30 | Bartoň/Johns (ČR/USA) – Brancaccio/C. Sánchez (It./Šp.)

 

ITF W100 GIFU (Japonsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
03:00 | Knutsonová (ČR) – Prestonová (7-Austr.)

 

ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Havlíčková (ČR) – Semenistá (7-Lot.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Havlíčková/Sisková (1-ČR) – Hennemannová/Zaarová (Švéd.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Bayerlová/Pérezová-Garcíaová (ČR/Kol.) – Dražičová/Gasanovová (Chorv./-)

 

ITF W75 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Valdmannová (4-ČR) – Yamalapalliová (Indie)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kubkaová/Valdmannová (2-Pol./ČR) – Kulikovová/Malyginová (Fin./Est.)

 

ITF W35 NOTTINGHAM (Velká Británie), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Laboutková/Novaková (1-ČR/Slovin.) – Otzipkaová/Yardleyová (Belg./Brit.)

 

ITF M25 NAKHON PATHOM (Thajsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
05:30 | Palán (4-ČR) – Charlton (Austr.)

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Slavíková (ČR) – Vogtová (1-Něm.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Lamová/Slavíková (USA/ČR) – Cerviňová/T. Šramková (4-Šp./SR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Diabolique
28.04.2026 20:09
To cesky semifinale dame holky, ne?
com
28.04.2026 20:08
smilesmile Lucky lúzr pro čtvrtfinalé, co víc si přát
