Češi v akci, úterý 12. 5. Královna Siniaková hájí famózní sérii. Hrají i Nosková s Valentovou a Bejlek
Češi v akci (probíhající turnaje)
Siniaková hájí neporazitelnost, hraje i české duo
Tři české tenistky budou v úterý bojovat o postup ve čtyřhře na prestižní tisícovce v italském Římě. Kateřina Siniaková bude po boku americké parťačky Taylor Townsendové hájit velmi dlouhou neporazitelnost. Společně totiž ovládly poslední tři podniky Masters, vyhrály už 15 zápasů v řadě a momentálně v této disciplíně na ženském okruhu naprosto dominují.
Zatímco nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou do deblové soutěže teprve vstoupí, Linda Nosková s Terezou Valentovou odehrají už osmifinále a začaly velmi cenným skalpem. České duo zničilo elitní deblistky Hao-Ching Chan a Fanny Stollárovou a připsalo si první společné vítězství.
Teď však Noskovou a Valentovou čeká ještě mnohem těžší výzva. V osmifinále totiž narazí na nasazené jedničky, domácí hvězdy a obhájkyně titulu Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Nosková/T. Valentová (ČR) – Erraniová/Paoliniová (1-It.)
• Čtyřhra - 1. kolo •
11:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Baptisteová/Ealaová (USA/Fil.)
WTA 125 PAŘÍŽ (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Bejlek (5-ČR) – Čarajevová (-)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Forejtek (ČR) – Piros (5-Maď.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Pokorný/Poljak (4-SR/ČR) – Hermassi/Nagoudi (Tun.)
15:30 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Chetouane/Nsairi (Tun.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Sedláčková (ČR) – Falejová (-)
10:00 | Kučmová (ČR) – Zavacká (Ukr.)
11:30 | Knutsonová (7-ČR) – Zelníčková (SR)
11:30 | Havlíčková (ČR) – Hietarantaová (Fin.)
14:30 | J. Kovačková (ČR) – Gorgodzeová (5-Gruz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Górská/Sedláčková (Pol./ČR) – Chudejová/Kusyová (SR/Guat.)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Nicod (ČR) – Ad. Soukup (ČR)
10:00 | Chodora (ČR) – Filar (Pol.)
11:30 | Černý (ČR) – Bjelinskyj (5-Ukr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | D. Blažka/Gengel (ČR) – Lieberman/Poling (3-USA)
14:30 | Černý/Hrazdil (4-ČR) – Bien/Ad. Soukup (ČR)
14:30 | A. Duda/D. Petrofský (ČR) – Chodora/Psota (ČR)
ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Žoldáková (ČR) – Slavíková (ČR)
13:00 | Ševčíková (7-ČR) – Auerová (Rak.)
J300 SANTA CROCE SULL'ARNO (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:45 | T. Heřmanová (8-ČR) – Meabeová (Arg.)
J200 HANNOVER (Německo), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | Dujka (ČR) – Raghuram (7-USA)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | S. Marešová (ČR) – Reuschová (Něm.)
12:00 | Oliveriusová (ČR) – Rangelovová (Bulh.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Dujka/Wagenknecht (ČR/Něm.) – Atkinson/Moise (N. Zél./Něm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | S. Marešová/Oliveriusová (ČR) – Biermannová/Welpová (Něm.)
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Kliment (ČR) – Pugliese (It.)
10:30 | Lebiš (ČR) – Štor (Slovin.)
10:30 | Zapský (ČR) – Denys (Maď.)
10:30 | Luxa (ČR) – Petrini (It.)
11:00 | Fedor (ČR) – Ťutčenko (Ukr.)
12:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Crisan (Rum.)
12:00 | M. Novák (ČR) – Selmeczi (Maď.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Šedivá (ČR) – Fizelová (Maď.)
J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Barina (ČR) – Viktoravičius (Lit.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Barina/Roberte (ČR/Švéd.) – Eklund/Fransson (Švéd.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Miškovská (ČR) – Concettiová (4-It.)
12:00 | N. Iraholaová (3-ČR) – Dasová Banerjeeová (Indie)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Miškovská/Zaťková (ČR) – Zaffutová/S. Zhou (It./Čína)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | Dudlová (12-ČR) – Senová (Tur.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Rakouš/Šebek (ČR) – Sedefoglu/Taskiran (Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | Kačenová (ČR) – Ahoyaová (7-Keňa)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
