Češi v akci, úterý 14. 4. Muchová je favoritka, Macháče čeká těžká výzva. Hraje i Fruhvirtová

DNES, 20:00
Aktuality 0
Karolína Muchová a kvalifikantka Gabriela Knutsonová začnou ve Stuttgartu, kde vstoupí do deblové soutěže Linda Nosková. Tomáše Macháče čeká těžká výzva v prvním kole v Barceloně. Linda Fruhvirtová a Dominika Šalková nastoupí v Rouenu a Vít Kopřiva zabojuje v Mnichově. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová začne v silně obsazeném Stuttgartu (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 13. 4.neděle 12. 4. | sobota 11. 4.

 

Muchová a Knutsonová ve Stuttgartu, Macháče čeká výzva

Karolína Muchová se představí v nabité konkurenci na halové pětistovce na antuce ve Stuttgartu a první kolo by měla zvládnout s přehledem. Nasazená Češka nastoupí proti kvalifikantce Aljaksandře Sasnovičové a bude favoritkou. Běloruska prošla kvalifikací i před týdnem v hale v Linci a podlehla na úvod hlavní soutěže Karolíně Plíškové.

V kvalifikačním sítu dokázala uspět i Gabriela Knutsonová. Česká tenistka si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve potřetí v kariéře a bude usilovat o první výhru na této úrovni. Do cesty se jí však postaví nasazená osmička Jekatěrina Alexandrovová, která je obrovskou favoritkou.

Hodně těžká výzva čeká Tomáše Macháče v prvním kole na pětistovce v Barceloně. Narazí totiž na antukového specialistu Sebastiána Báeze a nemá v poslední době ideální formu, přestože na právě skončeném Masters v Monte Carlu sebral set pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. Český hráč bude jen velmi mírným favoritem a Báeze v jediném předchozím souboji loni právě v Monte Carlu porazil.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Sasnovičová (-)
15:30 | PREVIEW | Knutsonová (ČR) – Alexandrovová (8-)

• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Mihalíková/Nosková (SR/ČR) – Parksová/Smithová (USA)

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Báez (Arg.)

• Čtyřhra - finále kvalifikace •
12:00 | Pavlásek/Rikl (2-ČR) – Arneodo/Polmans (1-Monako/Austr.)

 

Kopřiva začne v Mnichově, Fruhvirtová a Šalková v Rouenu

Vít Kopřiva má jedinečnou šanci připsat si vítězství na další z antukových pětistovek v tomto týdnu. Český tenista bude favoritem v souboji prvního kola s domácím teenagerem Justinem Engelem v Mnichově. Němec startuje na divokou kartu a má minimum zkušeností s hlavní tour. Na druhou stranu se loni na domácím pažitu ve Stuttgartu probil až do čtvrtfinále.

Linda Fruhvirtová by mohla obhájit loňské osmifinále na antuce v rouenské hale. Ve Francii totiž začne proti kvalifikantce Iryně Šymanovičové, která se v žebříčku nachází ještě níže. S Běloruskou se dosud utkala jen předloni v kvalifikaci French Open a vyhrála hladce ve dvou setech.

Druhou šanci dostává jako lucky loser Dominika Šalková. Další z mladých českých nadějí začala na antuce už v březnu a nemá teď dobrou formu. Ve finále kvalifikace schytala výprask od Veroniky Podrezové, který se pokusí napravit v prvním kole hlavní soutěže proti zkušené Anně Blinkovové.

 

ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Engel (Něm.)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Šymanovičová (-)
11:30 | Šalková (ČR) – Blinkovová (-)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Viďmanová (ČR) – W. Osuigweová (USA)

 

ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Bellucci (2-It.)
12:00 | Kolář (ČR) – Houkes (Niz.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Paul/Vocel (4-Švýc./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Laboutková/Vlčková (ČR) – Fusilová/Virmaniová (Slovin./Kan.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Šebestová (15-ČR) – Zantedeschiová (3-It.)
11:30 | Laboutková (12-ČR) – Lukasová (4-Chorv.)

 

ITF M25 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Kellovský (ČR) – Ferrari (It.)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Donald (ČR) – Chopra (USA)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Benešová/Kučíková (ČR/SR) – Golovinová/Sagandykovová (2-/Kaz.)
14:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Fedorovová/Sedyševová (-)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Ševčíková (ČR) – Lucianová (It.)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Nicod (ČR) – Maštakov (Ukr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:00 | Kozlovský (ČR) – Aregger (Švýc.)
10:30 | Čížek (ČR) – Elamin (16-Irsko)
10:30 | Klimas (10-ČR) – Peck (8-Kan.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist