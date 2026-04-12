Češi v akci, úterý 14. 4. Muchová je favoritka, Macháče čeká těžká výzva. Hraje i Fruhvirtová
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.
Muchová a Knutsonová ve Stuttgartu, Macháče čeká výzva
Karolína Muchová se představí v nabité konkurenci na halové pětistovce na antuce ve Stuttgartu a první kolo by měla zvládnout s přehledem. Nasazená Češka nastoupí proti kvalifikantce Aljaksandře Sasnovičové a bude favoritkou. Běloruska prošla kvalifikací i před týdnem v hale v Linci a podlehla na úvod hlavní soutěže Karolíně Plíškové.
V kvalifikačním sítu dokázala uspět i Gabriela Knutsonová. Česká tenistka si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve potřetí v kariéře a bude usilovat o první výhru na této úrovni. Do cesty se jí však postaví nasazená osmička Jekatěrina Alexandrovová, která je obrovskou favoritkou.
Hodně těžká výzva čeká Tomáše Macháče v prvním kole na pětistovce v Barceloně. Narazí totiž na antukového specialistu Sebastiána Báeze a nemá v poslední době ideální formu, přestože na právě skončeném Masters v Monte Carlu sebral set pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. Český hráč bude jen velmi mírným favoritem a Báeze v jediném předchozím souboji loni právě v Monte Carlu porazil.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Sasnovičová (-)
15:30 | PREVIEW | Knutsonová (ČR) – Alexandrovová (8-)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Mihalíková/Nosková (SR/ČR) – Parksová/Smithová (USA)
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Báez (Arg.)
• Čtyřhra - finále kvalifikace •
12:00 | Pavlásek/Rikl (2-ČR) – Arneodo/Polmans (1-Monako/Austr.)
Kopřiva začne v Mnichově, Fruhvirtová a Šalková v Rouenu
Vít Kopřiva má jedinečnou šanci připsat si vítězství na další z antukových pětistovek v tomto týdnu. Český tenista bude favoritem v souboji prvního kola s domácím teenagerem Justinem Engelem v Mnichově. Němec startuje na divokou kartu a má minimum zkušeností s hlavní tour. Na druhou stranu se loni na domácím pažitu ve Stuttgartu probil až do čtvrtfinále.
Linda Fruhvirtová by mohla obhájit loňské osmifinále na antuce v rouenské hale. Ve Francii totiž začne proti kvalifikantce Iryně Šymanovičové, která se v žebříčku nachází ještě níže. S Běloruskou se dosud utkala jen předloni v kvalifikaci French Open a vyhrála hladce ve dvou setech.
Druhou šanci dostává jako lucky loser Dominika Šalková. Další z mladých českých nadějí začala na antuce už v březnu a nemá teď dobrou formu. Ve finále kvalifikace schytala výprask od Veroniky Podrezové, který se pokusí napravit v prvním kole hlavní soutěže proti zkušené Anně Blinkovové.
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Engel (Něm.)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Šymanovičová (-)
11:30 | Šalková (ČR) – Blinkovová (-)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Viďmanová (ČR) – W. Osuigweová (USA)
ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Bellucci (2-It.)
12:00 | Kolář (ČR) – Houkes (Niz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Paul/Vocel (4-Švýc./ČR) – Ljutarevič/Pieczonka (-/Pol.)
ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Laboutková/Vlčková (ČR) – Fusilová/Virmaniová (Slovin./Kan.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Šebestová (15-ČR) – Zantedeschiová (3-It.)
11:30 | Laboutková (12-ČR) – Lukasová (4-Chorv.)
ITF M25 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Kellovský (ČR) – Ferrari (It.)
ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Donald (ČR) – Chopra (USA)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Benešová/Kučíková (ČR/SR) – Golovinová/Sagandykovová (2-/Kaz.)
14:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Fedorovová/Sedyševová (-)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Ševčíková (ČR) – Lucianová (It.)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Nicod (ČR) – Maštakov (Ukr.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:00 | Kozlovský (ČR) – Aregger (Švýc.)
10:30 | Čížek (ČR) – Elamin (16-Irsko)
10:30 | Klimas (10-ČR) – Peck (8-Kan.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
