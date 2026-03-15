Češi v akci, úterý 17. 3. Fruhvirtová o hlavní soutěž na Masters, hrají i Samson a Havlíčková

Linda Fruhvirtová bude usilovat o účast v hlavní soutěži na Masters v Miami. Jonáš Forejtek, Martin Krumich a Matyáš Černý vstoupí do hlavní soutěže na challengeru v Chorvatsku. Lucie Havlíčková, Laura Samson a Gabriela Knutsonová začnou hlavní soutěž na větším podniku ITF v Mariboru. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Fruhvirtová o hlavní soutěž na Masters

Linda Fruhvirtová zvládla v pondělí divoký duel prvního kola kvalifikace s Madison Brengleovou a dál na Masters v Miami obhajuje loňský postup až do třetího kola. Starší z talentovaných sester bude čelit domácí soupeřce i v přímém souboji o hlavní soutěž floridské tisícovky.

A sice Varvaře Lepchenkové. Se zkušenou veteránkou a bývalou světovou devatenáctkou se utkala dvakrát. Naposledy před dvěma týdny v kvalifikaci podniku stejné kategorie v kalifornském Indian Wells, kde měla proti Američance jednoznačně navrch a zvítězila 6:3, 6:3.

Fruhvirtová nemusí být jedinou českou nadějí, která v pondělí zabojuje o hlavní soutěž v Miami. Ve hře jsou v kvalifikačních bojích také Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina, kteří ale musí nejprve zvládnout pondělní první kolo, aby mohli svou krajanku ve finále doplnit.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk kvalifikace ženy
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
xx:xx | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Černý (ČR) – Alcalá (Šp.)
10:00 | Krumich (ČR) – Sperle (Něm.)
11:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Samson (7-ČR) – Ryserová (Švýc.)
11:00 | Havlíčková (ČR) – F. Jorgeová (Portug.)
12:30 | Knutsonová (ČR) – Prozorovová (8-)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Korpatschová/Webleyová-Smithová (Něm./Brit.)
15:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Lewisová/Sebovová (USA/Kan.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
17:30 | Pulchartová (ČR) – Tomaová (8-Rum.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Siniakov (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Řeček (13-ČR) – Perego (It.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | L. Petruželová (ČR) – Lolliaová (2-Fr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Meyerová auf der Heideová/Sandbergová (Něm.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
