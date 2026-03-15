Češi v akci, úterý 17. 3. Fruhvirtová o hlavní soutěž na Masters, hrají i Samson a Havlíčková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Fruhvirtová o hlavní soutěž na Masters
Linda Fruhvirtová zvládla v pondělí divoký duel prvního kola kvalifikace s Madison Brengleovou a dál na Masters v Miami obhajuje loňský postup až do třetího kola. Starší z talentovaných sester bude čelit domácí soupeřce i v přímém souboji o hlavní soutěž floridské tisícovky.
A sice Varvaře Lepchenkové. Se zkušenou veteránkou a bývalou světovou devatenáctkou se utkala dvakrát. Naposledy před dvěma týdny v kvalifikaci podniku stejné kategorie v kalifornském Indian Wells, kde měla proti Američance jednoznačně navrch a zvítězila 6:3, 6:3.
Fruhvirtová nemusí být jedinou českou nadějí, která v pondělí zabojuje o hlavní soutěž v Miami. Ve hře jsou v kvalifikačních bojích také Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina, kteří ale musí nejprve zvládnout pondělní první kolo, aby mohli svou krajanku ve finále doplnit.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace ženy
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
xx:xx | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Černý (ČR) – Alcalá (Šp.)
10:00 | Krumich (ČR) – Sperle (Něm.)
11:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Samson (7-ČR) – Ryserová (Švýc.)
11:00 | Havlíčková (ČR) – F. Jorgeová (Portug.)
12:30 | Knutsonová (ČR) – Prozorovová (8-)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Korpatschová/Webleyová-Smithová (Něm./Brit.)
15:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Lewisová/Sebovová (USA/Kan.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
17:30 | Pulchartová (ČR) – Tomaová (8-Rum.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Siniakov (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Řeček (13-ČR) – Perego (It.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | L. Petruželová (ČR) – Lolliaová (2-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Meyerová auf der Heideová/Sandbergová (Něm.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře