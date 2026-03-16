Češi v akci, úterý 17. 3. Fruhvirtová, Siniaková a spol. na Masters, hrají i Samson a Havlíčková
Siniaková a Viďmanová začnou na Masters
Kateřina Siniaková a Darja Viďmanová rozehrají v úterý hlavní soutěž na prestižní tisícovce v Miami a obě Češky čeká hned v prvním kole na Floridě těžká výzva. Siniaková totiž dorazila po velmi náročném programu v Indian Wells a nastoupí proti Camile Osoriové, s níž nedávno padla v třísetové bitvě v Dauhá. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.
Mírnou kurzovou favoritkou je Viďmanová. Další z českých nadějí, jež startuje na divokou kartu od pořadatelů, svede souboj s žebříčkově lépe postavenou Elsou Jacquemotovou z Francie, která prožívá velmi nepovedený úvod sezony.
Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.
Fruhvirtová a Bartůňková o hlavní soutěž
Linda Fruhvirtová zvládla v pondělí divoký duel prvního kola kvalifikace s Madison Brengleovou a dál na Masters v Miami obhajuje loňský postup až do třetího kola. Starší z talentovaných sester bude čelit domácí soupeřce i v přímém souboji o hlavní soutěž. A sice Varvaře Lepchenkové. Se zkušenou veteránkou a bývalou světovou devatenáctkou se utkala dvakrát. Naposledy před dvěma týdny v kvalifikaci v Indian Wells, kde měla proti Američance jednoznačně navrch.
O hlavní soutěž si zahraje i Nikola Bartůňková. Rovněž další z mladých českých nadějí zvládla třísetový duel s domácí zástupkyní v prvním kole (Caroline Dolehideová). Teď ale Bartůňkovou čeká zřejmě ještě těžší výzva, protože bude ve finále kvalifikace čelit nasazené dvojce a zkušené Švýcarce Viktoriji Golubicové.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
17:30 | PREVIEW | Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.)
středa 01:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.)
• Dvouhra ženy - finále kvalifikace •
16:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Černý (ČR) – Alcalá (Šp.)
10:00 | Krumich (ČR) – Sperle (Něm.)
11:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Samson (7-ČR) – Ryserová (Švýc.)
11:00 | Havlíčková (ČR) – F. Jorgeová (Portug.)
12:30 | Knutsonová (ČR) – Prozorovová (8-)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Korpatschová/Webleyová-Smithová (Něm./Brit.)
15:30 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Lewisová/Sebovová (USA/Kan.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
17:30 | Pulchartová (ČR) – Tomaová (8-Rum.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Siniakov (ČR) – D. Sakellaridis (Řec.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Řeček (13-ČR) – Perego (It.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | L. Petruželová (ČR) – Lolliaová (2-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Meyerová auf der Heideová/Sandbergová (Něm.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Bajurko/D. Blažka (Pol./ČR) – Andre/Tepmahc (4-Sen./Fr.)
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | H. Bartoň (1-ČR) – Tammaro (14-It.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Homola (14-ČR) – Wagner (6-Rak.)
J500 GASPAR (Brazílie), antuka
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Carboneová Dos Santosová/Lopesová (Braz.)
J300 VILLENA (Španělsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | Psota (ČR) – Chávez (3-Šp.)
12:30 | Jak. Kusý (7-ČR) – Mohamed Šaríf (Egypt)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:30 | Sekerková (7-ČR) – Cedillová-Vaysonová De Pradenneová (Fr.)
09:30 | Ďulíková (13-ČR) – Jakuchinová (-)
09:30 | Zajíčková (ČR) – Jankovičová (14-Srb.)
11:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Lauvová (Lot.)
11:00 | S. Marešová (ČR) – Popová (12-Rum.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Moxon/Psota (Brit./ČR) – E. González/Pulido (7-Šp.)
15:30 | Krejčí/Jak. Kusý (5-ČR) – Baybars/Jennings (Tur./Irsko)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Ďulíková/Sekerková (4-ČR) – čekají na soupeřky
17:00 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Kochtaová/S. Marešová (Něm./ČR) – Cairolsová/Valbuenaová (Šp.)
14:00 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Andronicouová/Marinová (Kypr/It.)
* bude se hrát i osmifinále
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Kliment (6-ČR) – Kotrc (ČR)
09:00 | Papavasiliu (7-ČR) – Fricke (Něm.)
10:30 | Klar (ČR) – Černovický (5-ČR)
12:00 | Jos. Svoboda (8-ČR) – Alishaev (Rak.)
12:00 | Fencl (ČR) – K. Štěpánek (ČR)
12:00 | Fidler (ČR) – Ťutčenko (Ukr.)
13:30 | A. Štěpánek (ČR) – Rat (4-ČR)
13:30 | Perutka (ČR) – Rytelewski (2-Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | V. Koutová (ČR) – Heinsová (Luc.)
09:00 | Holubová (ČR) – Vávrová (ČR)
09:00 | Kačenová (ČR) – Iftimeová (USA)
10:30 | Havlíková (ČR) – Battiová (It.)
10:30 | Benáčková (ČR) – Nehlsová (2-Něm.)
10:30 | Kučerová (ČR) – Filipová (5-ČR)
10:30 | Ehrenbergerová (8-ČR) – Halfarová (ČR)
13:30 | Dušková (ČR) – Kačuškinová (6-)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:30 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Godart/Wieser (Fr./Rak.)
16:30 | Dufek/Rakouš (ČR) – Duda/Kotrc (ČR)
18:00 | Fencl/Zapský (ČR) – Alishaev/Fidler (Rak./ČR)
18:00 | Klar/J. Soukup (ČR) – Papavasiliu/Ťutčenko (4-ČR/Ukr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Kučerová/Langášová (ČR) – Filipová/K. Štěpánková (2-ČR)
15:00 | Battiová/V. Koutová (It./ČR) – Halamová/Šulcová (ČR)
15:00 | Kotaracová/Radová (ČR) – Posmyková/Vávrová (ČR)
16:30 | Kačenová/Polnická (ČR) – Koryševová/Nehlsová (1-Kaz./Něm.)
J60 BLAGNAC (Francie), antuka / hala
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:00 | Chladová (6-ČR) – Le Prunenecová (Fr.)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Papagapitouová/Tzioraová (Řec.)
J60 ICKERN (Německo), koberec / hala
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Dudlová (ČR) – Schmidtová (Něm.)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:30 | Smolík (7-ČR) – Pretolani (It.)
15:30 | Jendřejek (ČR) – Petráško (3-SR)
15:30 | Horský (ČR) – Bairo (5-SR)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:30 | Reifová (ČR) – Rusnačková (2-SR)
09:30 | Michalcová (ČR) – Ploskuňáková (7-ČR)
11:00 | Janoviaková (4-ČR) – Georgievská (SR)
11:00 | Karšňáková (ČR) – Idaszewská (12-Pol.)
17:00 | Vokrojová (5-ČR) – Janošková (SR)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
18:30 | Drlík/Smolík (ČR) – Marin/Pantelimon (Rum.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
18:30 | B. Blažková/Kotovská (ČR/USA) – Georgievská/Petríková (SR)
18:30 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Cimmermannová/Méryová (SR)
20:00 | Berkeová/Karšňáková (Pol./ČR) – Kuriláková/Sedláková (SR)
J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
20:30 | Dragounová (ČR) – Muňozová Macíasová (Mex.)
J30 CACHKADZOR (Arménie), tv. povrch / hala
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Berděvová/Zámečníková (-/ČR) – Grigoryjevová/Timochinová (2-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
