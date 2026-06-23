Češi v akci, úterý 23. 6. Nastoupí Krejčíková a Bejlek. Nosková končí. Sedm nadějí začne Wimbledon

VČERA, 21:45
Aktuality 51
Linda Nosková po náročném programu v Berlíně skončila na dalším turnaji v Bad Homburgu hned na úvod. V Eastbourne se představí Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, na Mallorce nastoupí Vít Kopřiva. Sedm českých tenistek vstoupí do kvalifikace Wimbledonu. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude pokračovat v náročném programu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 22. 6.neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Ruseová (Rum.) – Nosková (5-ČR) 6:1, 6:3

 

Začnou i Krejčíková, Bejlek a Kopřiva

Kromě Noskové se na posledních wimbledonských generálkách představí v úterý ještě další tři české naděje. Barbora Krejčíková začne v Eastbourne a bude čelit Kimberly Birrellové. Wimbledonská šampionka skvěle rozehrála travnatou část sezony a v Hertogenboschi postoupila až do finále, ke kterému však nemohla nastoupit. V britském městě se vrací po nemoci, a pokud nebude nijak limitována, měla by proti Australance splnit roli favoritky.

Mnohem těžší výzva čeká na stejném turnaji Sáru Bejlek. Mladá Češka je po únorovém triumfu v Abú Zabí úplně bez formy a prochází si obrovskou krizí. Na trávě neuspěla proti Dajaně Jastremské ani Karolíně Plíškové, teď má na kontě tři porážky v řadě a od začátku března zapsala jen dvě výhry. Proti zkušené veteránce Lauře Siegemundové, která hrála loni čtvrtfinále Wimbledonu, to tedy rozhodně nebude mít snadné.

Favoritem nebude ani Vít Kopřiva na Mallorce. Sice ho čeká Damir Džumhur, který není na trávě nijak úspěšný, nicméně kvalitní výsledky na nejrychlejším povrchu nemá ani český tenista. Pro Kopřivu může být povzbuzením, že na posledním turnaji v Halle trápil domácí hvězdu a grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Džumhur zase může těžit ze suverénně zvládnuté kvalifikace.

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Bejlek (ČR) – Siegemundová (5-Něm.)
16:30 | Krejčíková (4-ČR) – Birrellová (Austr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Martinsová/Sorribesová (Braz./Šp.)

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kopřiva (ČR) – Džumhur (Bosna) 6:3, 6:4

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Schnaitter/Wallner (Něm.)

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Šalková (13-ČR) – Šymanovičová (-)
13:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (29-Austr.)
13:30 | Sisková (ČR) – Semenistá (6-Lot.)
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kruegerová (2-USA)
15:00 | Valdmannová (ČR) – Gorgodzeová (Gruz.)
15:00 | Samson (ČR) – Volynetsová (5-USA)
16:30 | Havlíčková (ČR) – Carléová (Arg.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Górská/Suchá (Pol./ČR) – Ewaldová/Kuczerová (Pol.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Šebestová (8-ČR) – Kmieciková (12-Pol.) 6:3, 6:3
Karatančevová (2-Bulh.) – Urbanová (10-ČR) 7:6 (7:3), 6:1
Suchá (9-ČR) – Cortezová (5-Šp.) 6:1, 6:3
Paštiková (6-ČR) – Bilardová (13-It.) 7:5, 6:2

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Ševčíková (ČR) – Mikačová (Bosna)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) – Gentiliová/Troianová (It.)
15:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Maisová/Proiettiová (It.)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Vrba (ČR) – Barranco (3-Šp.)
13:00 | Kumstát (ČR) – Markovina (Austr.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Coulibalyová/Kouaméová (Pobř. slon.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Munzarová (8-ČR) – Shawová (Brit.) 7:5, 6:3

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Baum/Peták (ČR) – Obrul/Urankar (Slovin.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Baum (5-ČR) – J. García (Šp.) 6:4, 7:6 (7:4)

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Hrazdil (ČR) – Guttau (Něm.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) – Kosiňski/Sterniczuk (Pol.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | Homola (2-ČR) – Hendrikx (11-Niz.)

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Filip (8-ČR) – Aubriot (Fr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Bozemoj/Pel (1-Niz.)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Mojžíšová (6-ČR) – Nováková (2-SR) 6:1, 6:3
09:30 | N. Iraholaová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
Filipová (ČR) – Karšňáková (ČR) 6:3, 6:4
09:30 | Pírková (ČR) – Kálmánová (4-Maď.)

 

J200 PUERTO ESCONDIDO (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
17:00 | E. Dřevojanová (ČR) – Jalbertová (USA)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
21:30 | E. Dřevojanová/Watanabeová (ČR/Jap.) – Alexanderová/Cabiová (1-Kan.)

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Ladman (ČR) – Fu Wang Choi (Hong.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ehrenbergerová (ČR) – Wabnitzová (Něm.) 7:5, 6:2

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:30 | Ladman/Olteán (ČR/Šp.) – Bogomolov/Walther (USA/Něm.)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Cukurluogluová/Ehrenbergerová (Tur./ČR) – Onnenová/Von Brücková (Něm.)

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | Jaroš (ČR) – Tüll (Est.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Vávrová (ČR) – Kazinjanová (Est.)

 

J60 DOBRIČ (Bulharsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
N. Moravec (3-ČR) – Popoaca (Rum.) 6:1, 1:6, 6:1

 

J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
22:00 | Kofroňová (ČR) – Mangosová (Kan.)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
13:00 | Bidziliaová (ČR) – Brownová (Brit.)

 

J30 COMPIÉGNE (Francie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Danesiová/Ulichová (It./ČR) – Julesová/Leboeufová (Fr.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

51
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 15:14
FruLindo!?
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PTP
23.06.2026 15:08
Dvě nejlepší Slovenky na sebe narazí v 1. kole kvalifikace do Wimbledonu, to je teda taky dost krutý
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volejman
23.06.2026 14:57
Sára jde do vedení, soupeřce dochází v tom vedru dech, natahuje čas při podání, teď si nechává měřit tlak. Sára by toho měla využít a celý zápas otočit.
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subaru
23.06.2026 15:01
To dělá pravidelně, zdržuje.
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 15:15
psycholožka
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tommr
23.06.2026 14:54
Dominika Šalková nezvládla GS kvalifikaci podeváté za sebou. Dneska prohrála s hráčkou která je v žebříčku skoro o sto míst níže ...
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tommr
23.06.2026 14:14
Sára Bejlek je úplně mimo a dělá strašný chyby. Siegemund vyhrála první set snadno 3:6 ...
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tenisman1233
23.06.2026 14:22
Nevím co je lepší Bejlek nebo Domča Š.?
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tenisman1233
23.06.2026 14:26
Vítězí L.Fruhvirtová.
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tenisman1233
23.06.2026 14:32
A začala dobře.
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tommr
23.06.2026 14:51
a pak úplně odpadla ...
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tenisman1233
23.06.2026 14:53
Nutno dodat,že od Jones nedostala šanci.
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tenisman1233
23.06.2026 14:53
Sieg-Bejlek
Klasiky Lary když jí teče do bot a soupeřka ji začne přehrávat tak si vezme MTO.
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Serpens
23.06.2026 13:28
Je kvalifikace Wimbledonu konečně pořádně krytá kamerami nebo jsou pořád sto let za opicemi?
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mamina
23.06.2026 13:14
Ví někdo, jaká byla konečná verze Markétiny obhajoby? Pořád to měnila, že si myslím, že přidala práci i jejímu právníkovi. Jestli porušila pravidla, tak pak je to těžké, tam asi ani sebelepší právník nepomůže.
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 14:03
můžou najít něco na komisařku, že třeba byla ožralá
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Ela-fon-isi
23.06.2026 14:30
Nebo ji dělala sexuální návrhy! a Markétě bylo hloupé, to hned říct.
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 15:17
ideální, to by mohlo v dnešní době zabrat!
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tommr
23.06.2026 13:10
Na Dominiku Šalkovou je spolehnutí že každou vyrovnanou koncovku zmrví. Celej první set vedla a nakonec ho stejně prohrála v TB když zkazila poslední tři míčky ...
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asgard33
23.06.2026 14:56
Ještě lepší byl ten závěr zápasu,kdy si prohrála ze 40-15 servis na 4-5 a nakonec při MB práskla do autu slabě nahozený 2.servis Bělorusky...
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tommr
23.06.2026 14:59
Dominika je bohužel beznadějnej případ ...
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tommr
23.06.2026 12:48
Linda Nosková to dneska odchodila. Udělala by líp kdyby se z turnaje odhlásila ...

Nechci strašit, ale je docela možný že naše ženy dneska prohrají všech 10 zápasů ...
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tenisman1233
23.06.2026 12:51
Vendy V. to zachrání.
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pantera1
23.06.2026 11:03
Nosík se pokusí opanovat i krásný lázeňský areál a stát se novou lázeňskou šampionkou, držím palce, ať se to podaří. Dnes by to měla být formalita, pokud se nedostaví únava. Hodně štěstí .
Sára to bude mít se Sigemundkou těžší a Vítek by Džumhura také neměl podcenit. Bára by naopak mohla žízeň spláchnout Birrellem bez větších problémů smile
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Lion438
23.06.2026 09:40
Lojda má opět komentář na Aktuálně https://sport.aktualne.cz/tenis/noskova-prejima-model-kvitove-mini-lojda-cesky-tenis-opet-provazi-zahadny-jev/r~aaa290d764f1f97bf34093711551047e/
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Mony
23.06.2026 09:57
Okopírované citace že článku neprochází?
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Mony
23.06.2026 09:59
"Je jasné, že udělala chybu, porušila pravidla a spíš než o strach šlo o nějaké uražené ego, že komisařka přijela v jinou hodinu, než měla nahlášeno v systému WADA. "
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Mony
23.06.2026 10:04
"Na druhou stranu čtyři roky za tohle je opravdu moc, to by bylo na konec kariéry. Ale popravdě si nemyslím, že to tak skončí. Určitě se odvolá a přijde nějaké zmírnění a ještě to pro ni předčasný sportovní důchod znamenat nebude. Přeci jen je mladá"
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misa
23.06.2026 10:08
Stručné a zřejmě pravdivé shrnutí celého případu

Jak sleduju chování Markéty na kurtu nebo i jinde, tak jsem si myslel od začátku to stejné jako Lojda. Po odmítnutí si pak V. brzo uvědomila, že má velký problém a začaly se vymýšlet pohádky...
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Tomas_Smid_fan
23.06.2026 14:12
jj, dostala najevo, že už s Hřebcem to nebylo úplně ok, ale zřejmě se nepoučila. Je to sice spekulace, ale asi ne nepravděpodobná.
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Mony
23.06.2026 10:00
"Myslím, že už je načase si přiznat, že Linda asi nikdy nebude hráčkou, která by se úplně obešla bez výkyvů, bez nějakých překvapivých konců v prvních kolech turnaje"
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Mony
23.06.2026 10:01
"Mary se na trávě skvěle pohybuje a skvěle čte hru, to je základ, to spousta holek neumí."
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misa
23.06.2026 10:10
Mary se skvěle pohybuje a čte hru na každém povrchu.
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Sinuhet1
23.06.2026 06:16
Podle me se na to mela Linda vykaslat, Wimbledon je dulezitejsi a neverim ze bude hrat ted uspesne a pak jeste na Wimbledonu
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elsky
23.06.2026 07:16
Taky mi to přijde divné, většinou se v takovéhle situaci vynechává.. ale třeba cítí, že potřebuje hrát.
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jih
23.06.2026 10:10
Jasně že nechce hned po týdnu vypadnout z desítky, záleží jí na tom, asi každému by záleželo.
Linda jenom není hloupá, a proto říká, že ji desítka nezajímá ...ví, že cokoliv řekne, tak hned bude použito proti ní.
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Serpens
23.06.2026 07:17
Však prohraje s první solidní souperkou a bude mít volno
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Diabolique
22.06.2026 23:56
Saro Bejlek, bude to teda rehole proti te duchodkyni, ale UKAZ JI!
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MARECEK7
22.06.2026 23:55
Nejvíc se těším na Havelkovou v Edinburgu
Snad to dá
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tommr
22.06.2026 23:34
Jsem rád že se Linda nevymlouvá na únavu nebo zranění a bude hrát i v Bad Homburgu Byla by škoda kdyby vypadla z první desítky už po jednom týdnu aniž by o ní zkusila zabojovat ...
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Georgino
23.06.2026 00:10
Nepřijde mi to rozumné. Vyčerpat se na 500kách a pak bejt vymletej na Wimbledonu. V jejím věku je fuk, jestli je 10. nebo 15 ackolik tejdnů. Důležitější je si zachovat formu na W a mít tam šanci. Ok, možná, že to tak bude s tím, že dostane startovné a nebude hrát na plný plyn. Ale tohle není dobré na psychiku - ok, dnes vyhučím, ale ten vítězný zápal se pak na W nezažehne, najednou to nepůjde.
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Mony
23.06.2026 08:27
Na trávě se tak nezapotila jako na hlíně
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Kapitan_Teplak
22.06.2026 22:51
Kopřiva s Cvrčkem si evidentně do Wimbledonu pojedou jen pro startovné.
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Mony
23.06.2026 08:29
2,24M není k zahození
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jih
22.06.2026 22:51
Ta Linda hned vyletí, se vsaďte... .
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Serpens
22.06.2026 21:51
Moc nadějně dámskou kvalifikaci nevidím, nejspíš to bude ještě horší než na RG.

Vendulu Valdmannovou čeká první GS kvalda, a k tomu na jejím údajně nejsilnějším povrchu. V přípravě na trávě se ale letos moc nepředvedla a na Wimbledonu už to asi nezachrání.

Laura Samson sice měla v poslední době dobré výsledky, ale tráva jí nesedí, za což hovoří jednak její výsledky z juniorek (čtyřhru nepočítám) a taky to, že neabsolvovala žádný přípravný travnatý turnaj (na 125ky by se dostala, ale zvolila antuku). Navíc v poslední době celkem konzistentně střídá dobré turnaje s výbuchy, a po povedené Modeně je teď na řadě výbuch v prvním zápase.

Dominika Šalková a Gabriela Knutson? Oběma by se muselo sejít hodně šťastných okolností, aby kvalifikaci přešly. Výkonnostně na to zdá se nemají.

Lucie Havlíčková po nadějném podzimu zapadla do stagnace, a po velmi nepovedené antukové sezóně její sebevědomí asi není úplně ideální. Herně by na hlavní soutěž měla, psychicky však nikoli.

Jediná, které trochu věřím, je Linda Fruhvirtová, která sice nevyhrála na trávě zápas, probudit se na ní ale umí.
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tenisman1233
22.06.2026 21:59
Já Vendy věřím že třeba 1-2 zápasy by mohla urvat,Gabča doplatila na los jinak na trávě je lepší než na antuce.
U Siskové těžko říct,jinak asi nic.
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Serpens
22.06.2026 22:01
Bohužel třetí kolo Laura (pokud tam dojde)
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tommr
22.06.2026 23:28
kvalifikace asi pro české hráčky nedopadne dobře. Většina jich asi vyletí už v prvním kole a zbytek ve druhém. Letos tam prostě z naší strany chybí kvalita ...
Jediná naše hráčka které jsem věřil že má na postup do MD je Laura Samson ale ta schytala velmi těžkou soupeřku do prvního kola a kvaldu zase nezvládne ...
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Diabolique
22.06.2026 23:54
Dominika to zvladne - je to "jeji" kvalda. Vetsina nasich ma uz v prvnim kole silne nasazene souperky, neverim zadne.
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Mony
23.06.2026 08:28
Dnešek hodně napoví
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