Češi v akci, úterý 4. 8. Bejlek čeká krutá výzva! Nastoupí i Siniaková, Lehečka vyhlíží Kopřivu
Bejlek, Siniaková a Lehečka na Masters
Minimálně tři čeští tenisté budou v úterý bojovat o postup na prestižním turnaji Masters v Kanadě. Jednoznačně nejtěžší výzvu má před sebou Sára Bejlek, jelikož bude čelit jedné z největších favoritek na triumf Ize Šwiatekové. S majitelkou šesti grandslamových trofejí se utkala na nedávném French Open a vůbec na polskou hvězdu, která si prochází krizí, nestačila.
Kateřina Siniaková by naopak měla zvládnout roli favoritky. Deblová královna se jako poslední vešla mezi nasazené hráčky, takže ji čeká první zápas. V něm změří síly s Kamillou Rachimovovou. S bývalou Ruskou, která teď reprezentuje Uzbekistán a v Torontu začala výhrou nad legendou Venus Williamsovou, má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1.
Nastoupí také Jiří Lehečka v Montrealu. Na soupeře však zatím čeká a čeští fanoušci jistě doufají, že si zahraje derby s Vítem Kopřivou. Pořadatele v Montrealu však trápí v úvodních dnech turnaje vydatný déšť.
Více informací přineseme v úterním preview.
WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.)
xx:xx | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.)
ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (8-ČR) – Galarneau (Kan.) / Kopřiva (ČR)
WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Valdmannová (ČR) – Podliňská (Pol.)
14:00 | Samson (ČR) – M. Barthelová (Něm.)
14:00 | Knutsonová (ČR) – Costoulasová (Belg.)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Řeček (ČR) – D. Dedura (Něm.)
11:30 | Mrva (ČR) – Molleker (Něm.)
11:30 | Kolář (8-ČR) – Brancaccio (It.)
ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Čížek (ČR) – Schwärzler (3-Rak.)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Brunclík (ČR) – Carboni (It.)
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | A. Kovačková (ČR) – Sohyun Park (Korea)
14:00 | Laboutková (ČR) – Büyükakcayová (Tur.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Malyginová/Šebestová (Est./ČR) – Böhnerová/Wirgesová (Něm.)
ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Palán (5-ČR) – Pav. Tsitsipas (Řec.)
ITF W15 HÄMEENLINNA (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | K. Blažková/Eigelsbachová (ČR/Něm.) – Mariella Minettiová/Marissa Minettiová (Fin.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Klimas (ČR) – Dáv. Bakonyi (Maď.)
11:00 | M. Fröhlich (ČR) – Gil Garcia (Luc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | D. Blažka/Wygona (4-ČR/Pol.) – Lánik/Novanský (SR)
12:30 | Klimas/Porickyj (3-ČR/Ukr.) – Michalík/Sallay (SR/Maď.)
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Filip (6-ČR) – Fabre (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | V. Horák/D. Petrofský (ČR) – Allen/Tarasevič (Austr./-)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Michnev (5-ČR) – Marek (Pol.)
11:30 | V. Horák (ČR) – Siekanowicz (Pol.)
J200 RUTESHEIM (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
13:00 | Ladman (ČR) – Čukanov (Ukr.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Oliveriusová (ČR) – Nikolajevová (5-Ukr.)
11:30 | Hettlerová (1-ČR) – Rangelovová (Bulh.)
11:30 | V. Svobodová (ČR) – I. A. Abendrothová (7-Něm.)
11:30 | Navrátilová (ČR) – Knorrová (Něm.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Hrubý (ČR) – Petušynskyj (5-Ukr.)
10:30 | Zerai (16-ČR) – Agnello (Rak.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:00 | Mojžíšová (11-ČR) – Schauerová (Rak.)
12:00 | E. Dřevojanová (1-ČR) – Pauková (SR)
12:00 | Holubová (ČR) – Petrášová (10-SR)
13:30 | Šedivá (15-ČR) – Velitsová (Kan.)
13:30 | Padrnosová (ČR) – Benmouyalová (16-Dán.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
16:00 | Lipták/Zerai (SR/ČR) – Machanov/Tauber (4-Kaz./Rak.)
J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
13:30 | Franc (ČR) – Čellár (SR)
13:30 | Rousek (ČR) – D. Hradilek (SR)
13:30 | Buba (ČR) – Čierny (SR)
13:30 | Mohamed (ČR) – Toróci (SR)
15:00 | Šebek (ČR) – Talama (Ukr.)
15:00 | Jaroš (ČR) – Makiela (Pol.)
16:30 | Vymazal (ČR) – Gibala (SR)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
08:30 | Gottvaldová (ČR) – Šteinerová (SR)
08:30 | Nantlová (ČR) – Škodáčková (SR)
08:30 | Klusáčková (ČR) – Petríková (SR)
08:30 | Michalcová (ČR) – Blaškovičová (SR)
10:00 | Šuláková (ČR) – Scheberová (SR)
10:00 | Žáčková (ČR) – Hargašová (SR)
10:00 | Gabzdylová (ČR) – Švachová (SR)
11:30 | Taxová (ČR) – Kadlečíková (SR)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:00 | Janoviaková (14-ČR) – Ynakiewová (Bulh.)
J60 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | N. Moravec (1-ČR) – Jaylan (Burun.)
J60 PORTO (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Mottlová (4-ČR) – Alcobasová (Šp.)
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | A. Svobodová (ČR) – De Ribotová (6-Šp.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Šubert (ČR) – Kalvakunta (Indie)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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