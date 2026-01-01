Česká síla je veliká, patří k favoritům, mají jasno španělská média před United Cupem
Na start se postaví 18 reprezentačních výběrů rozdělených do šesti tříčlenných skupin. Do další fáze postoupí vítězové skupin a nejlepší tým z druhé příčky.
Fanoušci se mohou těšit na špičková jména světového tenisu. V ženské části budou patřit k hlavním tahákům Iga Šwiateková, Coco Gauffová nebo Jasmine Paoliniová, mezi muži pak Alexander Zverev, Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime či Alex de Minaur.
Velká pozornost se bude upírat především k Zverevovi, který potřebuje povedený vstup do sezony po náročném uplynulém roce. Souboje s Tallonem Griekspoorem a Hubertem Hurkaczem prověří jeho připravenost, přičemž neúspěch by pro Němce znamenal citelný zásah do sebevědomí před Melbourne.
United Cup je zároveň první příležitostí sledovat, v jaké kondici se na kurty vracejí další hráči elitní desítky. Fritz, Auger-Aliassime i De Minaur chtějí turnaj využít jako ideální odrazový můstek směrem k Australian Open, stejně jako Šwiateková, Gauffová či Paoliniová mezi ženami.
Emocionální rozměr bude mít účast Stana Wawrinky, pro něhož půjde o poslední sezonu kariéry. Švýcar nastoupí nejen jako hráč, ale i kapitán, a jeho duely s Arthurem Rinderknechem a Flaviem Cobollim slibují atraktivní podívanou.
Itálie přijíždí do Austrálie s ambicí potvrdit svou sílu v týmových soutěžích. Kombinace Cobolliho a Paoliniové z ní dělá jednoho z favoritů. To samé platí podle španělských médií i pro český tým, který se bude opírat o Jakuba Menšíka a dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve dvouhře Barboru Krejčíkovou. "Síla českého týmu je veliká, budou patřit k favoritům," píší média.
Velkou pozornost přitáhnou také hráčky s výrazným mediálním dopadem, jako Emma Raducanuová, Naomi Ósakaová, Victoria Mboková či Belinda Bencicová, jejichž výkony mohou napovědět, jakou roli v této sehrají sezoně sehrají.
V českém týmu jsou kromě Menšíka a Krejčíkové také Dalibor Svrčina, Adam Pavlásek, Linda Fruhvirtová a Miriam Škochová. Češi obhajují loňskou semifinálovou účast.
Duel s Norskem se začne v noci pondělí v 00:30 SEČ, kdy Krejčíková nastoupí proti 532. hráčce Malene Helgöové. Dvacetiletý Menšík se poté utká s 12. hráčem světa Casperem Ruudem. Program zakončí smíšená čtyřhra.
United Cup: Kdy hrají Češi, program, rozlosování skupin a všechny další informace
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
favorité na vyřazení
(max. čtvrtfinále)
USA 3
Itálie 5.5
Polsko 7
Kanada 8
Německo 8
Austrálie 13
Česko 18
V. Británie 20
...
nejvíce Norsko 100 - Ruud je ve formě, takže tutovka
ATP
1. Sinner si podmaní sezónu a vyhraje 3 grandslamy
2. Djokovic ukončí kariéru
3. Jeden z Čechů bude v semifinále grandslamu
4. Český tým vyhraje Davis Cup
5. Fokina vyhraje svůj první titul
WTA
1. Nosková vyhraje svůj první titul
2. Andreeva si vybojuje jeden z grandslamů
3. Karolína Plíšková ukončí kariéru
4. Ostapenko bude v některém zápasu diskvalifikovaná
5. Madison Keys přeruší kariéru kvůli těhotenství