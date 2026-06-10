České derby nebude. Bartůňková odvracela mečboly, v dvoudenní bitvě však padla

DNES, 15:40
Aktuality 6
WTA HERTOGENBOSCH - Nikola Bartůňková (20) si druhé kolo turnaje v nizozemském Hertogenboschi nezahraje. V utkání, které se kvůli počasí protáhlo do dvou dnů, podlehla belgické soupeřce Hanne Vandewinkelové (22) po setech 6:4, 6:7 a 5:7. Další vyzyvatelkou vítězky bude Barbora Krejčíková.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Vandewinkel Hanne
Nikola Bartůňková na postup do druhého kola nedosáhla (@ MatchDay Images Limited / Alamy / Profimedia)

Bartůňková – Vandewinkelová 6:4, 6:7, 5:7

Bartůňkové úvodní profesionální zápas na trávě vyšel na výbornou, když v minulém týdnu na turnaji v Birminghamu došla až do finále. To už se ale nedalo říct o začátku zápasu proti Vandewinkelové. Dvacetiletá Češka si hned v prvním gamu vypracovala brejkbolovou možnost, tu se jí ale proměnit nepodařilo. Litovat toho mohla o to více, že hned v následující hře to byla právě ona, kdo jako první po podání přišel, a když Belgičanka brejk hladce proměnila, svítilo na ukazateli jednoznačné skóre 3:0.

Bartůňkové se v prvním setu dlouho nedařilo především na returnu a prohrávala už 1:4. O následující tři gamy se rozpoutala velká bitva. Všechny šly přes shodu a ve všech měla nakonec jistější ruku česká tenistka, která tak otočila průběh setu na 5:4. Parádní obrat se jí také nakonec povedlo v úvodním dějství dotáhnout do úspěšného konce a po 50 minutách hry ho získala poměrem 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se do prvních problémů dostala ve čtvrté hře Bartůňková, když musela odvracet brejkbolovou hrozbu. V dalším průběhu už žádná z hráček soupeřku k ohrožení vlastního podání nepustila. V deváté hře bylo utkání při podání Vandewinkelové kvůli dešti přerušeno.

Ani zhruba hodinová pauza na trendu druhé sady nic nezměnila a o jejím výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla zpočátku aktivnější hráčkou Češka, která si vypracovala vedení 4:1. Ani to jí ale nakonec nestačilo. Vandewinkelová zpřesnila hru, tie-break otočila a poslala utkání do rozhodující sady.

Do ní vstoupila Bartůňková skvěle a ujala se vedení 2:0. Poté však dvakrát za sebou neuhlídala své podání, ztratila tři gamy v řadě a Belgičanka průběh otočila. Za stavu 3:2 bylo utkání kvůli dešti opět přerušeno a přeloženo na středu. V úvodních dvou gamech středeční dohrávky si obě tenistky bez problémů udržely své servisy. Za stavu 4:3 pro Belgičanku si Bartůňková vypracovala pět brejkbolů, ani jeden však nedokázala využít.

Na hranu vyřazení se česká tenistka dostala v desáté hře. Při podání Vandewinkelové odvracela za stavu 40:15 dva mečboly, z kritické situace se ale dostala a srovnala na 5:5. Závěr zápasu ale přesto patřil Belgičance, která zvítězila po setech 4:6, 7:6 a 7:5.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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tommr
10.06.2026 16:07
Nikola prohrála další zápas kvůli nezvládnutým koncovkám setů. Ve druhém setu vedla v TB už 4:1 ale pak prohrála 6 ze 7 posledních míčků. Ve třetím setu byla na podání za stavu 5:5 30:0 ale pak prohrála následujících 8 míčků ...
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Diabolique
10.06.2026 15:48
Nikola dokaze otocit jakykoliv stav ve svuj prospech nebo ve svuj neprospech.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
10.06.2026 15:45
Má 184 cm a silná ramena a paže, avšak prohrává proti mnohem menším hráčkám. Proč? Asi kvůli tomu, že je strašně labilní? Obávám se, že dopadne jako Valentová a nakonec jako obě Fruhvirtové. Že pomažou z první stovky jak namydlený blesk.
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subaru
10.06.2026 15:52
Ještě pomaže minimálně jedna , spíše dvě.
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tenisman1233
10.06.2026 16:06
Valentová špatně neskončila, jen potřebuje chvíli čas na etablování se na wta okruhu ,to stejné platí u Bartůňkové.
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tommr
10.06.2026 16:12
Bartůnková a Valentová se ve stovce udrží ale bude to spíš jen ta druhá polovina ...
Na sestup ze stovky tipuju spíš Sáru Bejlek ...
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