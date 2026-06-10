České derby nebude. Bartůňková odvracela mečboly, v dvoudenní bitvě však padla
Bartůňková – Vandewinkelová 6:4, 6:7, 5:7
Bartůňkové úvodní profesionální zápas na trávě vyšel na výbornou, když v minulém týdnu na turnaji v Birminghamu došla až do finále. To už se ale nedalo říct o začátku zápasu proti Vandewinkelové. Dvacetiletá Češka si hned v prvním gamu vypracovala brejkbolovou možnost, tu se jí ale proměnit nepodařilo. Litovat toho mohla o to více, že hned v následující hře to byla právě ona, kdo jako první po podání přišel, a když Belgičanka brejk hladce proměnila, svítilo na ukazateli jednoznačné skóre 3:0.
Bartůňkové se v prvním setu dlouho nedařilo především na returnu a prohrávala už 1:4. O následující tři gamy se rozpoutala velká bitva. Všechny šly přes shodu a ve všech měla nakonec jistější ruku česká tenistka, která tak otočila průběh setu na 5:4. Parádní obrat se jí také nakonec povedlo v úvodním dějství dotáhnout do úspěšného konce a po 50 minutách hry ho získala poměrem 6:4.
Ve druhém setu se do prvních problémů dostala ve čtvrté hře Bartůňková, když musela odvracet brejkbolovou hrozbu. V dalším průběhu už žádná z hráček soupeřku k ohrožení vlastního podání nepustila. V deváté hře bylo utkání při podání Vandewinkelové kvůli dešti přerušeno.
Ani zhruba hodinová pauza na trendu druhé sady nic nezměnila a o jejím výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní byla zpočátku aktivnější hráčkou Češka, která si vypracovala vedení 4:1. Ani to jí ale nakonec nestačilo. Vandewinkelová zpřesnila hru, tie-break otočila a poslala utkání do rozhodující sady.
Do ní vstoupila Bartůňková skvěle a ujala se vedení 2:0. Poté však dvakrát za sebou neuhlídala své podání, ztratila tři gamy v řadě a Belgičanka průběh otočila. Za stavu 3:2 bylo utkání kvůli dešti opět přerušeno a přeloženo na středu. V úvodních dvou gamech středeční dohrávky si obě tenistky bez problémů udržely své servisy. Za stavu 4:3 pro Belgičanku si Bartůňková vypracovala pět brejkbolů, ani jeden však nedokázala využít.
Na hranu vyřazení se česká tenistka dostala v desáté hře. Při podání Vandewinkelové odvracela za stavu 40:15 dva mečboly, z kritické situace se ale dostala a srovnala na 5:5. Závěr zápasu ale přesto patřil Belgičance, která zvítězila po setech 4:6, 7:6 a 7:5.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Na sestup ze stovky tipuju spíš Sáru Bejlek ...