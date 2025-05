České trio vstoupí do French Open: Zvládne Krejčíková těžkou roli? Lehečka nesmí zaváhat

V pondělních zápasech prvního kola se na grandslamovém French Open představí trio českých zástupců. Bývalá šampionka Barbora Krejčíková (29), která se vrací po dlouhé zdravotní pauze, a trápící se Jiří Lehečka (23) se budou snažit splnit roli favorita. Jedině překvapit naopak může Kateřina Siniaková (29), jež vyzve nasazenou soupeřku. Iga Šwiateková a Carlos Alcaraz odstartují obhajobu, šlágr bude patřit Naomi Ósakaové a Paule Badosaové.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 26. 5.

Češi v akci

Lehečka (ČR) - Thompson (Austr.) | Court 4 (13:00 SELČ)

Krejčíková (15-ČR) - Mariaová (Něm.) | Court 7 (15:00 SELČ)

Siniaková (ČR) - Kasatkinová (17-Austr.) | Court 6 (15:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (5-Pol.) - Šramková (SR) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Zeppieri (It.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)



Šlágr dne

Ósakaová (Jap.) - Badosaová (10-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Krejčíková a Lehečka budou plnit roli favorita

Jako první by se měl na kurt dostat Jiří Lehečka. Rodák z Mladé Boleslavi se po parádních úvodních měsících sezony trápí a z krize se nevymanil ani na poslední generálce v Hamburku, kde sice zaznamenal svou první vítěznou sérii od února, nicméně ve čtvrtfinále nevyužil šanci proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu. I vinou neúspěšné obhajoby semifinále v Madridu teď není na French Open mezi nasazenými a schytal těžký los. Úvodní kolo proti Jordanovi Thompsonovi by ale zvládnout měl, pokud nechce riskovat propad do ještě větší krize. Australan je na antuce poloviční a nedávno kvůli zranění zad nenastoupil k utkání druhého kola v Římě. Podceňovat ho ale Lehečka nemůže, i když je obrovským favoritem. Thompson totiž na přípravné akci v Monte Carlu potrápil Stefanose Tsitsipase.

Barbora Krejčíková má jedinečnou příležitost přerušit sérii nezdarů na French Open. Po šokujícím triumfu v roce 2021 zakončila všechny tři následující starty hned v prvním kole. Ačkoli se teprve před týdnem vrátila po velmi dlouhé pauze zaviněné zraněním zad, mohla by úvodní kolo tentokrát vyhrát. Bude v něm totiž čelit veteránce Tatjaně Mariaové, kterou na poslední generálce ve Štrasburku deklasovala Marie Bouzková. Forma i zdravotní stav Krejčíkové jsou však velkým otazníkem a z jednoho odehraného zápasu v letošní sezoně nelze vyvozovat žádné závěry. Každopádně ale mohla dostat do prvního kola mnohem těžší soupeřku. V roli jasné favoritky ovšem nastupovala i v letech 2022-24 a pokaždé prohrála.

Siniaková může překvapit, Ósakaovou čeká šlágr

Kateřina Siniaková naopak může na rozdíl od Jiřího Lehečky a Barbory Krejčíkové jedině překvapit. V posledních letech se jí dařilo úvodní kolo French Open zvládat, ale pro letošní ročník má velmi těžký los, a sice nasazenou Darju Kasatkinovou. S ruskou rodačkou reprezentující Austrálii vyhrála jen jeden z předchozích šesti soubojů. Kasatkinové se v probíhající sezoně vůbec nedaří, a dokonce disponuje negativní zápasovou bilancí. Siniaková však o moc lepší úspěšnost nemá a rovněž ona je bez formy. Navíc na posledním přípravném turnaji v Rabatu prohrála s hráčkou až ze čtvrté stovky žebříčku. Úplně bez šance možná Siniaková nebude, ale postup by byl velkým překvapením.

Šlágr pondělního programu nabídne premiérový vzájemný souboj mezi bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou a aktuálně desátou hráčkou pořadí Paulou Badosaovou. Pro ani jednu z aktérek se nejedná o příznivý los a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Ósakaová se po krachu v Madridu zlepšila a ovládla menší podnik 125k v Saint-Malu a došla do osmifinále v Římě. Badosaová kvůli chronickému problému se zády dva měsíce nehrála a v přípravě stihla jen poslední akci ve Štrasburku, kde sehrála vyrovnané čtvrtfinále s pozdější finalistkou Ljudmilou Samsonovovou. Favoritku tady nehledejme, pondělní šlágr může dopadnout jakkoli.

Alcaraz a Šwiateková začnou obhajobu

Do French Open v pondělí vstoupí také obhájce titulu a největší favorit letošního ročníku Carlos Alcaraz. Až na prohrané finále v Barceloně, v němž ho trápilo zranění, vyhrál v přípravě všechny zápasy a přijel po triumfech na tisícovkách v Monte Carlu a Římě. Původně měl v úvodním kole čelit grandslamovému finalistovi Keiovi Nišikorimu, ale nakonec začne proti kvalifikantovi Giuliovi Zeppierimu. Zkušený Japonec by možná vzdoroval španělskému supertalentu o něco víc. Alcaraz už se jednou s Italem utkal, před třemi lety s ním měl potíže na antuce v Umagu. Teď je ale podstatně lepším hráčem, kdežto Zeppieri žádný výrazný progres neučinil. Tady by byl i jeden prohraný set překvapením.

Iga Šwiateková si už skoro rok nezahrála ani jedno finále, konkrétně od hattricku na loňském French Open. V areálu Rolanda Garrose ovládla čtyři z posledních pěti ročníků antukového majoru a obhajobu loňského triumfu odstartuje proti Rebecce Šramkové. Slovenskou jedničku potkala také na letošním Australian Open a nadělila jí výprask 6:0, 6:2. Podobně hladké vítězství se očekává i v Paříži, přestože polská hvězda nemá nejlepší formu. Navzdory tomu patří k největším favoritkám a může na French Open obnovit svou antukovou dominanci z posledních let. Šramková by se svou bilancí 0:5 proti hráčkám TOP 10 žebříčku rozhodně neměla být žádnou výraznější hrozbou.

Pondělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Šwiateková (5-Pol.) - Šramková (SR)

2. Ósakaová (Jap.) - Badosaová (10-Šp.)

3. Atmane (Fr.) - Gasquet (Fr.)

4. Sinner (1-It.) - Rinderknech (Fr.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Bouzasová (Šp.) - Navarrová (9-USA)

2. Alcaraz (2-Šp.) - Zeppieri (It.)

3. Garciaová (Fr.) - Peraová (USA)

4. Jarry (Chile) - Fils (14-Fr.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Ruud (7-Nor.) - Ramos (Šp.)

2. Altmaier (Něm.) - Fritz (4-USA)

3. Monnetová (Fr.) - Boulterová (Brit.)

4. Keysová (7-USA) - Savilleová (Austr.)



COURT 7 (od 11:00 SELČ)

1. Gaston (Fr.) - Blanchet (Fr.)

2. Bautista (Šp.) - Rune (10-Dán.)

3. Krejčíková (15-ČR) - Mariaová (Něm.)



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Nišioka (Jap.) - Popyrin (25-Austr.)

2. Etcheverry (Arg.) - Tsitsipas (20-Řec.)

3. Siniaková (ČR) - Kasatkinová (17-Austr.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Kecmanovič (Srb.) - Báez (Arg.)

2. Lehečka (ČR) - Thompson (Austr.)

