Česko je druhý největší favorit Davis Cupu. Obrovská šance, oslabení soupeřů a faktor Berdych

Česko je druhý největší favorit
Není tajemstvím, že po omluvence zraněné světové jedničky Alcaraze české šance vyletěly raketově vzhůru. V tuto chvíli je Česká republika dokonce druhým největším favoritem na celkový triumf. Před ní se v kurzové nabídce sázkových kanceláří nachází pouze domácí Itálie.
Kapitán Berdych bude spoléhat hlavně na Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. V týmu má ještě Víta Kopřivu a deblistu Adama Pavláska, u nichž se ale nečeká, že by se mohli dostat do akce. "Jirka (Lehečka) má velký zápal pro přípravu," vyzdvihl Berdych českou jedničku. "Tomáš (Macháč) je hodně svůj a specifický. Je hodně uzavřený do sebe. Moc informací nepotřebuje a nechce, což je mi velmi blízké."
U aktuální české trojky ale upozornil na plánování. "Musí to mít víc hlavu a patu. Pak daleko víc využije to, co v sobě má. Může porážet všechny. Chápu, že jsou pro něj exhibice lákavé, ale musí si nastavit priority." Pochválil i Menšíka. Jednu věc mu však vytkl. "Nevím proč, ale přijde mi, že odstoupil od hry, která ho zdobila. V Melbourne a v Miami hrál agresivně, ale teď to tam není."
Ačkoli souboj se Španělskem vypadá po odstoupení Alcaraze mnohem snadněji, nesmí čeští tenisté svého čtvrtečního čtvrtfinálového soupeře podcenit.
Ideálně je potřeba rozhodnout už po dvouhrách, protože Marcel Granollers je vynikající deblista a patří mu v žebříčku šesté místo. Hodně znepříjemnit by mohl Česku tento duel i Jaume Munar. Ten se totiž letos ohromně zlepšil na betonech a zřejmě vyzve Lehečku. Do druhé dvouhry kapitán David Ferrer pošle buď Pabla Carreňa, nebo Pedra Martíneze.
Pokud Češi zvládnou roli jasného favorita, narazí v sobotním semifinále na Argentinu, nebo Německo. Ve finále mohou potkat vítěze posledních dvou ročníků a domácí výběr Itálie.
Němci a Italové největší hrozbou
Zatímco český výběr dorazil s tím nejlepším, co v současnosti může nabídnout, největší favoriti Italové museli kousat dvě velmi nepříjemné omluvenky. Výraznou hrozbu představují pro Česko také němečtí tenisté. Pojďme si ale postupně rozebrat, jak vypadají týmy soupeřů.
Italové se musí obejít bez světové dvojky Jannika Sinnera, hlavního strůjce triumfů v posledních dvou letech, i svého druhého člena TOP 10 singlového žebříčku Lorenza Musettiho.
Jejich tým je i tak stále nebezpečný. Nachází se v něm Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini a sehraná deblová dvojice Simone Bolelli, Andrea Vavassori, která přijela po účasti na Turnaji mistrů.
Hodně těžkým protivníkem by bylo už Německo v semifinále. Naši sousedé budou spoléhat na světovou trojku Alexandera Zvereva, který ovšem prohlásil, že současný formát Davis Cupu považuje spíše za exhibici. K tomu mají podobně jako Italové extrémně silný tým do případné rozhodující čtyřhry. A sice Kevina Krawietze s Timem Pützem.
Pokud chce Česko pomýšlet na zisk salátové mísy, ideálně potřebuje všechny soupeře porazit už po dvouhrách. Španělsko, Německo i Itálie totiž mají velmi silné eso v rukávu pro závěrečnou čtyřhru.
Faktor Berdych
Česko je tedy druhým největším favoritem, přijelo v nejsilnější možné sestavě a ideálně potřebuje bodovat ve všech singlových zápasech, což není zas tak nereálné. Dalším faktorem, který by mohl Čechům pomoct k triumfu, je Berdych.
"Kluci to sami chtějí vyhrát a mají to na listu priorit hodně vysoko. Bez toho by to nešlo," řekl Berdych před startem aktuálního finálového turnaje.
V samostatné historii České republiky získali naši tenisté dva tituly. U obou triumfů v letech 2012-13 byl právě současný kapitán Berdych. V dobách Československa se přebírala trofej pro šampiony jen v roce 1980.
Berdych navíc ukazuje, že se do role kapitána hodí výborně. I díky zkušenostem s touto soutěží v dobách aktivní kariéry zatím správně volí taktiku a má stoprocentní úspěšnost. Berdych přebral daviscupový tým v letošním roce a uspěl v dvoukolové kvalifikaci na domácí půdě proti Jižní Koreji i v souboji se Spojenými státy na Floridě.
Ani případného debla bych se nebál. Granolles je sice super deblista, ale už má taky roky - bez Carlose mi přijde tým Španělska za zenitem. U nás ohledně debla může být problém koho vybrat k Adamovi zda Toma, Kubu nebo Jirku - variant máme víc, kdy můžeme hrát i bez Adama.